Stiri pe aceeasi tema

- "Razboiul va continua" in estul rebel al Ucrainei atata timp cat autoritatile ucrainene actuale "vor ramane la putere", a declarat sambata presedintele rus Vladimir Putin, dupa incheierea summitului G20 de la Buenos Aires, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Autoritatile actuale ucrainene nu…

- Peste 22.000 de politisti argentinieni vor fi mobilizati saptamana viitoare in timpul summitului sefilor de stat si de guvern ai G20 la Buenos Aires, unde sunt asteptati Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping si Emmanuel Macron, relateaza AFP preluata de Agerpres Autoritatile au precizat…

- Autoritațile ucrainene actuale nu sunt capabile sa „rezolve problema Donbasului”, a declarat președintele rus Vladimir Putin, la o conferința de presa cu privire la rezultatele summitului din Asia de Est, potrivit TASS. Putin a afirmat ca „țarile occidentale nu ar trebui sa condamne alegerile din Donbas,…

- Intervenția in Siria, anexarea Crimeei și continuarea prezenței militare in estul Ucrainei pot fi prea costisitoare pentru președintele rus Vladimir Putin, scrie Anders Aslund, analistul centrului analitic american „Atlantic Counci”, intr-un articol pentru Project Syndicate, transmite Voice of America.…

- UPDATE: Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca uciderea lui Alexander Zakharchenko este un act „crud”, menit sa destabilizeze pacea fragila din zona. El nu a acuzat guvernul Ucrainei de orchestrarea atacului mortal, deși purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe din Rusia, Maria Zakharova,…