AVERTISMENTUL lui MUSK: Există ceva mult mai PERICULOS pentru omenire decât armele nucleare! “Este nevoie de o instituție publica care are cunoștiințele necesare și care sa supravegheze (sectorul) pentru a confirma ca toata lumea dezvolta tehnologii AI sigure. Este un lucru extrem de important. Cred ca pericolul reprezentat de AI il depașește cu mult pe cel constituit de focoasele nucleare și nimeni nu ar sugera sa permitem cuiva sa construiasca focoase dupa bunul plac. Ar fi o nebunie”, a spus Musk la festivalul SXSW, din Texas, citat de CNBC. Articolul integral pe PROFIT.RO Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este… Marlene Duduman: Refugiul sufletului meu. Știu ca ați facut parte și din trupa de Animație a TMB. Cum a fost experiența respectiva? Da. Acolo mi-am inceput activitatea in teatru. Au fost 21 de ani in care am trecut prin toate starile umane posibile. Tot…

- Masurile de moderare fiscala si de inasprire a politicii monetare ar reprezenta cea mai buna combinatie pentru Romania in viitor, in conditiile in care cresterea economica puternica de anul trecut risca sa devina tot mai fragila, cresterea deficitelor si investitiile reduse vor reduce spatiul de…

- In contestatia publicata joi , 15 martie, in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), Mercedes – Benz Romania cere Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) sa constate ca ofertele depuse de catre producatorii turci Otokar si Karsan nu indeplinesc toate conditiile din caietul…

- In concordanta cu obiectivul guvernului si al cailor ferate din India, in ceea ce priveste electrificarea completa si mobilitatea durabila, noile locomotive sunt proiectate nu doar sa micsoreze costurile suportate de catre compania de cai ferate, ci si sa reduca in mod semnificativ emisiile de gaze…

- O intalnire de lucru cu tema „Oportunitați in Emiratele Arabe Unite” se va desfașura in data de 26 martie 2018, la sediul Camerei de Comerț și Industrie (CCI) Covasna. Intalnirea va fi organizata de catre compania AGT Marketing, in colaborare cu Camera de Comerț și Industrie (CCI) Covasna și va fi moderata…

- Societatea SpaceX, care a lansat in februarie o puternica racheta spre Marte, ar putea efectua de anul viitor zboruri test cu nava sa interplanetara, in perspectiva asigurarii supravietuirii speciei umane in caz de pericol, a anuntat duminica proprietarul sau Elon Musk, citat de AFP. Nava va putea efectua…

- Meteorologii anunta ca, weekend-ul acesta, va fi polei in majoritatea zonelor tarii, dar ca temperaturile vor creste usor in partea de sud, comparativ cu zilele anterioare. In Capitala va fi innorat, iar temperaturile vor varia intre 4 si -9 grade.

- Rusia va recurge la arma nucleara doar ca represalii fata de o masura similara, a sustinut actualul lider de la Kremlin intr-un amplu interviu oferit jurnalistului Vladimir Soloviev pentru documentarul...

- Presedintele rus Vladimir Putin a oferit un amplu interviu si a precizat conditiile in care ar putea recurge la arma nucleara. Pe de alta parte, a sustinut ca Rusia nu are militari in Donbas si a acuzat administratia precedenta de la Washington ca l-a mintit in privinta viitorului regimului Viktor Ianukovici.

- "Este un subiect extrem de important și sensibil. Comunitatea internaționala știe asta. Planul nostru cu privire la armele nucleare este sa folosim ca o masura de raspuns", a declarat Putin, potrivit Sputnik News. Decizia de a utiliza armele nucleare poate fi folosita numai in cazul in care…

- Drumul național Dej - Gherla - Cluj-Napoca este probabil cel mai periculos din tot județul. Depașirile pe anumite sectoare se succed amețitor, iar șoferii par a fi într-o permanenta graba. Un clip filmat de un șofer pe Drumul E576 - Dej - Cluj arata cât…

- Nu se intampla foarte des sa putem patrunde cu adevarat in izolatul stat condus de Kim Jong-un. Acum, insa, lumea are șansa sa vada ceva ce oficialii din Coreea de Nord ar fi vrut sa ascunda cu siguranța. Programul nuclear care a pus mapamondul in alerta maxima se confrunta cu un pericol complet neașteptat.…

- Nu se intampla foarte des sa putem patrunde cu adevarat in izolatul stat condus de Kim Jong-un. Acum, insa, lumea are șansa sa vada ceva ce oficialii din Coreea de Nord ar fi vrut sa ascunda cu siguranța. Programul nuclear care a pus mapamondul in alerta maxima se confrunta cu un pericol complet neașteptat.…

- Fenomenul de „ploaie inghețata” va cuprinde zone din Banat, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Fenomenul apare de obicei atunci cand un front atmosferic de aer cald se suprapune peste unul rece, aflat sub temperatura de inghet. Articolul integral in LIBERTATEA .

- Moscova este ingrijorata de noua strategie nucleara a SUA care presupune sporirea rolului armelor nucleare, inclusiv prin crearea si desfasurarea rachetelor cu incarcatura „de o putere redusa“, a declarat, miercuri, ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov, citat de agentia rusa Sputnik,…

- Moscova este ingrijorata de noua strategie nucleara a SUA care presupune sporirea rolului armelor nucleare, inclusiv prin crearea si desfasurarea rachetelor cu incarcatura „de o putere redusa“, a declarat, miercuri, ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov, citat de agentia rusa Sputnik,…

- Norvegia a anuntat un proiect prin care va interzice armele automate pana in anul 2021, la cativa ani dupa ce extremistul de dreapta Anders Breivik a ucis 69 de persoane, a anuntat un deputat norvegian, relateaza site-ul cotidianului The Independent.

- 'Am avut mai multe intalniri cu ministrul Transporturilor. Vrem sa vedem un plan pana pe 10-11 martie, un plan foarte bine documentat, cu etape, etape urmarite, cu persoanele care sa raspunda de fiecare etapa in parte, cu o evaluare a noastra, din doua in doua saptamani, astfel incat atunci cand venim…

- Vremea nefavorabila a adus și primele doua drumuri naționale blocate! Este vorba despre DN51 Zimnicea - Turnu Magurele și DN51A Zimnicea – Alexandria. Drumurile naționale din judetul Teleorman sunt inchise din cauza zapezii adunate pe carosabil, anunța Centrul Infotrafic al Poliției Romane.

- Un ceas gigantic, care ar urma sa functioneze fara intrerupere timp de zece mii de ani, este construit in muntii din statul american Texas. Potrivit proiectului, mecanismul va fi pus in functiune de fluctuatiile de temperatura dintre noapte si zi.

- Dupa ce in 2016 Cheloo era ridicat de DIICOT pentru trafic de cannabis, artistul a recunoscut acuzațiile procurorilor și, in urma unui acord cu aceștia, a fost condamnat, in 2017, de instanța, la doi ani de inchisoare cu suspendare și la efectuarea a 100 de zile de munca in folosul comunitații.

- In total au fost depuse 37.905 plangeri, un numar imens in comparatie cu cele 2.894 de ordine de protectie emise anul trecut, dintre care aproape jumatate nu au fost respectate. Saptamana trecuta, Guvernul a publicat un proiect de lege prin care urmareste combaterea fenomenului, insa, in afara implementarii…

- Forumul Judecatorilor din Romania atrage atentia ca 2000 de oameni vor pleca imediat din sistem, inclusiv 90% din judecatorii Inaltei Curti, iar alti 2000 in urmatorii cinci ani, din cauza modificarilor aduse legilor justitiei.

- Cateva tinere modele se plimba prin fata intrarii principale pentru a atrage privirea trecatorilor, in vreme ce clientii dau 30 de dolari pentru valetii din parcare si pentru dreptul de a-si afisa masinile de lux. In Miami ploua rar, dar atunci cand se intampla angajatii mall-ului Bal Harbour stau aliniati…

- Europa nu este imuna in fata riscurilor unui conflict nuclear, probabilitatea unui scenariu de acest fel fiind mai mare decat in timpul Razboiul Rece, avertizeaza Campania Internationala pentru Eliminarea Armelor Atomice, organizatie care a primit Premiul Nobel pentru Pace.

- Coreea de Nord si-a folosit ambasada din Berlin pentru a obtine echipamente destinate programelor sale nuclear si balistic. Declaratia a fost facuta de seful Serviciului de informatii interne al Germaniei (Oficiul federal pentru protectia Constitutiei, BfV), Hans-Georg Maasen.

- Armele achizitionate in Statele Unite ale Americii sunt folosite pentru a comite crime la aproximativ fiecare 31 de minute in Mexic, Canada, America Centrala si in Caraibe, a spus vineri un grup american de politici de stanga, relateaza Reuters.

- Un baiat a fost impuscat in cap si se afla in stare critica, iar o fata a fost impuscata in mana, in aceasta scoala care se afla in campusul Liceului Belmont, a declarat capitanul de pompieri din LA Eric Scott.Alte trei persoane - o femeie si doi copii - au primit ingrijiri dupa ce au suferit…

- Un avion de vanatoare Su-27 a interceptat un avion militar de spionaj american EP-3E Aries II ce zbura deasupra Marii Negre in apropierea spatiului aerian al Rusiei. Pentagonul a reclamat faptul ca avionul de vanatoare a zburat „periculos de aproape”, la doar 1,5 metri de avionul american.

- Procurorii au cerut arestarea lui Raoul, dupa ce a fost prins de trei ori conducand fara permis și a fost condamnat la munca in folosul comunitații. Se pare ca procurorii care se ocupa de caz au cerut pedeapsa cu inchisoarea si arestarea preventiva a lui Raoul, in schimb, judecatorii, au decis altceva.…

- Opt judete sunt sub avertizare cod galben de ceata pana la ora 10:00, conform meteorologilor, care afirma ca vizibilitatea va fi scazuta local sub 200 m si izolat sub 50 m, fiind afectate mai multe drumuri nationale si judetene. Meteorologii precizeaza ca vor fi afectate E85, E58, E583, E581, precum…

- Ministerul american al Apararii vrea sa-si reexamineze arsenalul nuclear si sa dezvolte un nou tip de arme, cu putere limitata, ceea ce starneste noi temeri legate de relansarea proliferarii si un risc mai mare de conflict nuclear, scrie AFP.

- Ministerul american al Apararii vrea sa diversifice arsenalul nuclear al Statelor Unite. Astfel, americanii ar urma sa dispuna de "mini-arme nucleare" pe care se le poata folosi in caz de conflict fara a produce insa pagube colaterale de proportii. Desi intr-un document al Pentagonului se…

- Anuntul suscita temerea expertilor privind o relansare a proliferarii nucleare si un risc mai ridicat de conflict nuclear, relateaza AFP. Aceasta propunere apare intr-o versiune preliminara a noii evaluari a dispozitivului nuclear ('Nuclear Posture Review') pe care Pentagonul urmeaza sa o publice…

- TERMINATOR e mai aproape decat credem. Oamenii de stiinta avertizeaza asupra robotilor ucigasi Peste 100 de oameni de stiinta au trimis o scrisoare comuna Organizatiei Natiunilor Unite in care cer stoparea dezvoltarii asa-numitilor „roboti-ucigasi”, avertizand cu privirea la un conflict din ce…

- Un tanar de 20 de ani din statul american Florida, desemnat unicul castigator al premiului principal (jackpot) pus in joc de o celebra loterie din Statele Unite, in valoare de 451 de milioane ...

- Fiecare strada sau bulevard din Chisinau are mai multe benzi pe fiecare sens de circulatie, insa unele pot avea cu cate doua mai putin deoarece acestea se transforma in locuri de parcare. Pe ele, unii conducatori auto isi lasa masinile cum trebuie, iar altii si le parcheaza intr-un mod iresponsabil,…

- Meteorologii avertizeaza ca e posibil sa se produca fenomene meteo extreme in 2018. Furtuna deosebit de violenta din Timișoara, care a provocat moartea a opt persoane și ranirea altor zeci in septembrie 2017, s-a putea repeta. Avertismentul a fost lansat de Elena Mateescu, directorul Administrației…

- A dormi A®n timpul zilei poate fi un risc pentru sAƒnAƒtatea ta, avertizeazAƒ un profesor de la Universitatea California din Berkeley. Pe de altAƒ parte, de ce este total nerecomandabil faptul de a te priva de somnul de noapte

- A dormi in timpul zilei poate fi un risc pentru sanatatea ta, avertizeaza un profesor de la Universitatea California din Berkeley. Pe de alta parte, de ce este total nerecomandabil faptul de a te priva de somnul de noapte

- Centralele nucleare folosesc puterea radioactivitatii, adica a emisiei de radiatii specifice unor anumite tipuri de atomi. Pentru a afla cum functioneaza o centrala nucleara puteti citi acest articol. Dar radiatiile sunt periculoase, nu? Cat de periculos este sa lucrezi intr-o centrala nucleara? Cat…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, a îndemnat luni Coreea de Nord sa produca în masa focoase nucleare si rachete balistice, într-un mesaj de Anul Nou care demonstreaza hotarârea sa de a-si realiza cu orice pret ambitiile militare, relateaza AFP. Phenianul…

- Codul Penal si cel de Procedura Penala vor fi bulversate de modificarile propuse de parlamentarii PSD, a spus la RFI liderul deputatilor UDMR, Attila Korodi, precizand ca acestea nu pot fi sustinute de UDMR, informeaza...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteo de ninsori si viscol la munte, respectiv precipitatii mixte si polei in restul regiunilor. Avertizarea este valabila de vineri noapte pana duminica...

- Pentru ei (Guvern, n.r) siguranta dumneavoastra nu este o prioritate, puteti muri linistiti pe strada, pentru ca nu este prioritate pentru acest Guvern. Nu investesc in siguranta cetateanului, nefiind prioritate. Doamna Olguta Vasilescu ne-a facut intr-un fel pe Facebook... atata poate... Un om mic…

- Avertisment extrem de important al nutritionistilor inaintea sarbatorilor de iarna. De ce poate fi periculos soriciul. Acesta nu este mult diferit de pielea de la pui, iar nutriționiștii ne sfatuiesc sa nu exageram cu mancatul pentru ca are multe calorii și se digera greu.Vezi AICI sfaturile…