Avertismentul lui Liviu Pleșoianu: Indiferent cu cine votăm, totul va fi pierdut! „Dragi romani, sa nu pierdem esența: un stat care considera ca e in regula sa desparta doua surori nu e doar un stat eșuat, e deja un stat monstruos! Cum macar sa-i treaca prin cap cuiva sa le desparta!? Romania iși pierde in ritm accelerat UMANITATEA! Poate acum ințeleg mai mulți de ce insist aproape obsesiv asupra necesitații reașezarii ființei omenești in centru! De aceea inchei mereu prin acest "Fie sa FIM"... Pentru ca, daca nu reincepem sa fim OAMENI, o smoala neagra ne va acoperi pe toți, indiferent cu cine votam, indiferent in cine credem! Ne vom ineca in aceasta mazga… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Pana la urma a prevalat punctul de vedere al premierului, organizarea Congresului pentru ca partidul sa aiba conducere legitima și sa ia deciziile care se impun, intre altele, desemnarea candidatului la președinție. Am ințeles ca, cel mai tarziu, pe 11 august, trebuie sa inceapa strangerea de semnaturi…

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Stefanescu, resimte lipsa ex-liderului PSD, Liviu Dragnea. Stefanescu a descris starea de spirit din partid printr-o postare pe pagina de socializare. ''Vorba aia : ni s-au inecat cam toate corabiile. Aproape toate ! Cam asta-i starea de spirit...'', a scris…

- Presedintele Klaus Iohannis si-a schimbat, luni dimineata, fotografia de coperta a paginii de Facebook. ”Dragi romani, votul vostru nu poate fi ignorat de niciun politician din Romania”, a scris Iohannis, adaugand hastag-urile

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj, pe pagina de Facebook, in care cere Guvernului sa gaseasca solutii pentru ca toti romanii sa isi exprime votul, la alegerile europarlamentare si referendumul pe Justitie. Seful statului ii roaga pe romanii care stau la cozi sa nu isi piarda rabdarea si…

- "De mai multa vreme, partidul nostru, ALDE, a ridicat problema dublului standard la produsele europene exportate pe piața noastra. Azi, nu mai indraznește nimeni in Vest sa conteste adevarul acestei situații, cel mult se incearca minimalizarea ei. Fostele state comuniste s-au ridicat in bloc impotriva…

- Utilizatorii sunt inselati ca ar fi fost selectati sa primeasca 'un iPhone Xs in valoare de la 5,399 lei' si li se cere sa-si dea date personale, scrie hotnews.ro. Avertismentul CERT-RO postat joi pe Facebook: Un nou #scam vizeaza clientii Huawei Mobile! - Evitati furnizarea de date personale sau financiare…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu critica in termeni duri Reprezentanta Comisiei Europene in Romania pentru o postare pe pagina oficiala de Facebook, in care era ironizata subtil operatiunea de aducere in tara a lui Radu Mazare."Pe bune? Cu asta se ocupa mizeria asta de instituție-anexa numita…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis joi, intr-un mesaj video postat pe pagina sa de Facebook, ca ii indeamna pe romani sa vina sa voteze la referendum daca iși doresc o țara in care hotii si coruptii stau la puscarie, nu in fruntea statului.„Dragi romani, cu totii ne dorim sa traim intr-o…