- Procurorul general al Rominiei Augustin Lazar sustine ca imaginea oferita de intrarea in vigoare a modificarilor aduse legilor justitiei este "sumbra". Concret, Ministerul Public se va confrunta cu o mare criza de personal, deoarece aproximativ 750 de procurori se vor putea pensiona, ceea ce va duce…

- Lazar: Magistratii raspund si penal. Poate vor sa raspunda doar anumiti magistrati Procurorul general al Romaniei, a declarat, miercuri, la bilantul DNA, ca magistratii raspund chiar si penal pentru faptele lor, mentionand ca este posibil sa se doreasca ca doar anumiti magistrati, care au dat…

- Sectia de procurori a CSM a dat aviz negativ pe cererea ministrului Justitiei de revocare a sefei DNA. Scorul final a fost de 6-1, au precizat surse oficiale pentru STIRIPESURSE.RO.Astfel, toti cei cinci procurori din CSM au fost impotriva revocarii. Lor li se adauga procurorul general, Augustin…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a adresat, marti, in sedinta Sectiei pentru Procurori a CSM, Laurei Codruta Kovesi si lui Augustin Lazar. Pe procurorul general l-a criticat pentru o declaratie publica, iar sefei DNA i-a spus transmis ca partenerii externi sunt dezinformati.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a lansat in cadrul sedintei CSM un atac voalat la adresa procurorului general, Augustin Lazar, dar si la adresa sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.El sustine ca sefii institutiilor sunt obligati sa ii transmita un raport pana la finalul lunii februarie si ii someaza…

- Sedinta in care Sectia pentru procurori a CSM discuta cererea de revocare a sefei DNA a inceput, ministrul Justitiei prezentand raportul privind activitatea manageriala de la DNA facut public saptamana trecuta. Procurorul general, Augustin Lazar a declarat la sosirea la CSM ca este o cerere de revocare…

- Faptul ca în DNA sunt si procurori care nu-si fac treaba nu este neparat imputabil Laurei Codruta Kovesi, a declarat procurorul genereal Augustin Lazar, într-un interviu în exclusivitate la Realitatea TV.

- Ministerul Public, prin vocea procurorului general Augustin Lazar, va avea o poziție fața de raportul ministrului Justiției, dupa ce acesta va deveni public. Parchetul General precizeaza ca dorește sa analizeze raportul inainte de a ieși public cu un punct de vedere. Ministerul Public va avea o poziție…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, afirma inca o data ca nu exista niciun motiv intemeiat de revocare a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Intr-un comunicat transmis, joi seara, de Ministerul Public, procurorul general Augustin Lazar reitereaza ideea…

- Procurorul general al Romaniei cere DNA si DIICOT efectuarea unor controale care sa verifice suspiciunile de abateri disciplinare ale magistratilor, asa cum au fost acestea prezentate in presa. Toodata, Augustin Lazar vrea sa stie daca integritatea si capacitatea procurorilor de a-si indeplini atributiile…

- Reacția procurorul general Augustin Lazar, dupa atacurile la adresa DNA. Augustin Lazar dezavueaza campania desfasurata impotriva institutiilor justitiei, ”de persoane aflate in proceduri judiciare in curs, unele condamnate definitiv”. Procurorul generat atenționeaza ca prin actiunile de instigare publica…

- Procurorul general, Augustin Lazar, reactioneaza in cazul atacurilor lansate in ultimele zile la adresa DNA, subliniind ca "problema Romaniei nu este functionarea defectuoasa a sistemului judiciar, ci tentativa de stopare a luptei impotriva coruptiei". Reactia vine ca urmare a scandalului…

- „As dori sa va asigur de disponibilitatea Ministerului Public de a discuta cu presa, de a discuta problemele si evenimentele pe care Ministerul Public le are in anumite momente. (...) Plangerea a depus-o unul dintre inculpatii care este judecat la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Aceasta plangere…

- Dupa ce initial i-a trimis pe jurnalisti sa se adreseze biroului de presa al Ministerului Public pentru reactii privind acuzatiile grave facute de fostul deputat Vlad Cosma la adresa DNA, procurorul general Augustin Lazar vine cu noi precizari.Citeste si: Tariceanu, reactie FURIBUNDA dupa…

- Augustin Lazar a cerut verificari in cazul unui material de presa. Iar rezultatele acestora vor merge la Inspectia Judiciara. Acuzatiile prezentate pe tolo.ro s-au lasat cu o analiza a situatiei, facuta de Parchetul de pe langa Inalta Curte. Totul din ordinul procurorului general, din cate se mentioneaza…

- Ministerul Public a lansat paginile web a doua proiecte cu finantare europeana, care au ca obiectiv crearea unui sistem IT performant pentru realizarea audierilor in timpul anchetelor si introducerea unui set unitar de metodologii de lucru in aria perchezitiilor informatice. Potrivit unui comunicat…

- Toni Grebla, fost judecator al Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR), a catalogat ca fiind 'o amenintare si o presiune' declaratia procurorului general Augustin Lazar ca urmareste cu mare atentie procedura de verificare a constitutionalitatii legilor justitiei. 'Uitati-va la declaratia de…

- La sfarsitul anului, magistratii Curtii Supreme au anulat decizia Sectiei pentru procurori CSM, prin care au retras-o pe Oana Haineala de la Ministerul Justitiei, la solicitarea procurorului general, masura fiind luata in contextul anchetei privind adoptarea Ordonantei 13. „Admite contestatia formulata…

- Toader: Restructuram Corpul de Control al Ministerului Justitiei. Oana Haineala, noul sef Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, pentru Mediafax, ca a numit-o pe Oana Haineala sef al Corpului de Control al ministerului pentru ca are o experienta bogata la Greco, ministrul precizand ca…

- Procurorul general Augustin Lazar a dat asigurari joi, dupa ce GRECO a publicat un raport in care arata ca Romania a facut progrese limitate in implementarea recomandarilor privind prevenirea si combaterea coruptiei, ca Ministerul Public va fi in continuare consecvent in a apara ordinea de drept…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, joi, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca este convins ca judecatorii constituționali vor da o decizie ”istorica” si ”inteleapta” in cazul modificarilor aduse Legilor justitiei. “Ministerul Public, in continuare, este…

- Declarațiile lui Augustin Lazar au fost facute joi, 18 ianuarie, la intrarea in CSM. 'Ministerul Public in continuare este foarte atent, urmareste cu cea mai mare atentie procedura de verificare a constitutionalitatii acestor legi. Am pus la dispozitia institutiilor competente toate…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, si-a exprimat joi convingerea ca CCR va da o decizie ''istorica'' si ''inteleapta'' in cazul modificarilor aduse legilor Justitiei. "Ministerul Public in continuare este foarte atent, urmareste cu cea mai mare atentie procedura de verificare a…

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat, marți, ca Ministerul Public face o analiza a modificarilor aduse in Parlament legilor Justiției pentru a vedea care sunt instrumentele juridice prin care va acționa, precizand ca una dintre idei este sesizarea Curții Constituționale. Prezent in Parlament…

- Serban Nicolae i-a reprosat lui Augustin Lazar declaratia potrivit careia "inculpati de rang inalt" ii hartuiesc pe procurori in comisiile speciale parlamentare. "Banuiesc ca fac parte dintre inculpatii de rang inalt, intrucat mi-am permis sa convoc in fata unei comisii parlamentare procurorul-sef…

- Dupa ce atacul pe care l-a lansat la adresa parlamentarilor, facandu-i inculpati de rang inalt, a starnit replici dure in mediul politic si i s-au solicitat scuze, procurorul general Augustin Lazar a venit cu explicatii. Intrebat de jurnalisti daca-si va cere scuze, Lazar a sustinut ca nu polemizeaza…

- Parchetul General a transmis, sambata seara, un comunicat de presa in care subliniaza ca independenta financiara este o componenta esentiala a independentei Justitiei, iar interventia ministrului intr-un dosar ar fi o imixtiune in activitatea procurorilor. Reactia vine dupa ce sambata, la…

- "Independența financiara este o componenta esențiala a independenței Justiției, care nu trebuie sa aiba niciun fel de dependența fața de o alta putere a statului. Ministerul Public nu a fost niciodata dependent financiar de alte instituții, iar schimbarea acestei situații ar demonstra dorința de…

- Augustin Lazar a declarat, vineri, ca modificarile aduse legilor justitiei sunt menite sa slabeasca independenta procurorilor, precizand ca o consultare a Comisiei de la Venetia este obligatorie si ca are parghiile legale pentru a incerca impiedicarea adoptarii actelor. „Noi suntem ingrijorati si…

- Procurorul general, Augustin Lazar, a precizat ca se va folosi de toate parghiile pe care le are la dispoziție pentru a impiedica modificarea legilor justiției. Lazar i-a catalogat pe politicieni drept “infractori de rang inalt” care incearca sa slabeasca puterea procurorilor. Procurorul general, Augustin…

- Cu 12 voturi „pentru” și 5 voturi „impotriva”, majoritatea PSD-ALDE-UDMR din Comisia speciala condusa de Florin Iordache a aprobat modificarea Legii nr. 304/2004 in sensul inființarii unei secții speciale care sa-i investigheze pe magistrați, dar și toate cazurile in care ar fi implicați. Augustin Lazar,…

- ”DNA-ul este demonizat, i se iau din atributii, am observat o problema foarte mare in aceea ca s-a propus infiintarea unei sectii, nu a unei directii de investigarea infractiunilor. Au redenumit aceasta sectie, numai ca nu s-a venit cu niste propuneri concrete care sa faca functional un astfel de…

- Procurorul general, atac dur la legile justitiei Augustin Lazar, procurorul general al Romaniei, sustine ca "Ministerul Public nu va abdica nici de la independența și nici de la fermitate. Independența conferita de Constituția Romaniei se apara cu demnitate, fermitate și prin instrumente juridice puse…

- Iata mesajul integral al lui Lazar, publicat pe site-ul Ministerului Public: „Mesaj al procurorului general referitor la independenta procurorilor. Independenta si autonomia parchetelor, corolar al independentei judecatorilor Exista o legatura clara intre statul de drept si independenta…

- Independența conferita de Constituția Romaniei se apara cu demnitate, fermitate și prin instrumente juridice puse la dispoziție de lege, a transmis procurorul general Augustin Lazar, intr-un mesaj public.