- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a ajuns, joi dupa-amiaza, la Palatul Victoria pentru o discutie cu premierul Viorica Dancila si ministrii pe tema descentralizarii.Luni, Dragnea a anuntat ca i-a cerut premierului sa convoace joi o intalnire pentru a lamuri atitudinea membrilor Cabinetului…

- Presa din SUA a scris despre controversatele legaturi pe care celebrul lobby-ist Elliot Broidy le-ar avea cu oamenii politici din Romania. Elliott Broidy este cel care i-a invitat pe liderul PSD si pe fostul premier la ceremonia de investire a lui Donald Trump, din ianuarie 2017. Ulterior, Broidy…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, luni, ca i-a cerut premierului sa convoace joi o intalnire pentru a lamuri atitudinea membrilor Cabinetului fata descentralizare, adaugand ca acest proces trebuie sa inceapa foarte rapid. "Au fost mai multe interventii ale colegilor mei din BPN…

- Fostul premier Victor Ponta continua seria atacurilor la adresa liderul PSD, Liviu Dragnea. De aceasta data, Victor Ponta reacționeaza la declarația fostei secretare, Anisa Stoica, inculpata in dosarul angajarilor fictive la DGASPC Teleorman, care a afirmat intr-un interviu ca in perioada in care…

- ActiveWatch le solicita Partidului Social Democrat si presedintelui acestuia, Liviu Dragnea, sa isi anunte public sprijinul pentru dreptul la libera exprimare si sa revina asupra declaratiilor privind promovarea unei legi menite sa sanctioneze persoanele care defaimeaza Romania in strainatate.…

- Noua conducere a Partidului Social Democrat, validata la Congresul din 10 martie, s-a reunit luni in primul Birou Permanent National, in prezenta presedintelui Liviu Dragnea, a presedintelui executiv Viorica Dancila si a secretarului general al PSD, Marian Neacsu. Liderul social-democratilor i-a indemnat…

- Organizatia regionala PSD Bucuresti Ilfov a votat in aceasta seara, in cadrul Biroului Permanent comun al organizatiei, o serie de rezolutii in vederea Congresului Extraordinar al PSD din 10 martie 2018, informeaza un comunicat al PSD Ilfov. Astfel, Regiunea Bucuresti Ilfov a votat pentru: Mandat de…

- Decizia definitiva de excludere din PSD a primarului, care a adus 27 de milioane de euro din fonduri europene in comuna Ciugud si in comunele limitrofe, a fost luata in sedinta Comitetului Executiv National al PSD din 22 ianuarie 2018, dupa 1 an de zile de la hotararea similara luata de PSD Alba. Primarul…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat luni, intrebat daca secretarul general al PSD, Marian Neacsu, ar fi un posibil candidat la functia de presedinte executiv, in conditiile in care acesta are o condamnare definitiva, ca „oricine are o condamnare, are si o problema”.Citește…

- Astazi, in sala mare a Casei de Cultura a Sindicatelor, Partidul Social Democrat s a reunit in cadrul Conferintei Judetene Extraordinare pentru desemnarea celor 123 de delegati ce vor reprezenta PSD Constanta la Congresul Extraordinar din 10 martie de la Bucuresti.Potrivit PSD Constanta, in cadrul evenimentului…

- Primarul Iasului, Mihai Chirica, a decis sa dea in judecata organizatia judeteana, dar si pe cea nationala a Partidului Social Democrat, deoarece considera ca nu a fost informat de deciziile CEx si i-a fost incalcat dreptul la aparare, transmite corespondentul MEDIAFAX. Primarul Mihai…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si ambasadorul SUA Hans Klemm au discutat, la intrevederea de marti, despre elaborarea si implementarea unui plan de actiuni de lucru pentru a intari si aprofunda parteneriatul strategic intre Romania si SUA, informeaza un comunicat al Cabinetului presedintelui…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan a oferit o declaratie in care l-a trimis la colt pe presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, dupa anuntul acestuia din aceeasi zi privind un eventual Congres extraordinar al formatiunii politice din luna martie. Concret, eurodeputatul a afirmat ca se…

- "Comisia de etica zice ca daca iți exprimi gandurile deschis, ai zburat din partid. Nu ne intereseaza cine ce pe cine a susținut, dar credem ca este un semn sanatos sa poți sa faci o opinie diferita fața de "șef", sa nu te oblige cineva sa faci doar ce se zice de la centru. La PSD,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca activitatea fiecarui ministru al Cabinetului sau va fi evaluata lunar, împreuna cu liderii coalitiei PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu.

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca activitatea fiecarui ministru al Cabinetului sau va fi evaluata lunar, impreuna cu liderii coalitiei PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. "Lunar, impreuna cu cei doi presedinti, domnul Liviu Dragnea si domnul Calin Popescu Tariceanu, vom…

- "SPP este o dramoleta de PR. Eu am fost ministru si nu am avut protectie SPP, pentru ca nu am cerut-o. Puteau foarte bine ministrii sa nu ceara protectie SPP, ea este oferita din oficiu doar primului-ministru. Deci chestia asta ca toti ministrii, care oricum sunt cei mai multi din UE si ne costa…

- Miniștrii trebuie sa vina la grupurile parlamentare din care fac parte și sa participe la votul legilor in Parlament. Daca lipsesc fara motiv, risca pierderea sprijinului politic. Declarația a fost facuta de președintele PSD, Liviu Dragnea, dupa o intalnire cu senatorii social-democrați.

- Liviu Dragnea s-a aflat luni seara in studioul Antena 3, in primul interviu dupa instalarea Guvernului Dancila. Ceea ce trebuia sa fie, in mod normal, interviul cu cea mai mare audiența a serii a fost, de fapt, abia pe poziția a doua in intervalul 21.00-22.00. Pe primul loc in topul audiențelor s-a…

- Un video viral ne arata cum sunt miniștrii Guvernului Dancila, de fapt. Astfel, ministrul Ioan Deneș rostește o predica într-o biserica în care spune &"acest mar este Iisus Hristos&", iar ministrul Comunicațiilor spune ca

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca obligatia Guvernului Dancila este sa se asigure ca statul roman are relatie "mult mai corecta si principiala cu mediul de afaceri", nu una "brutala". "In ceea ce priveste partea economica, fiscala, a mediului de afaceri, Guvernul condus…

- Ceremonia depunerii juramantului de investitura de catre membrii Guvernului Dancila va avea loc luni, la ora 19,30, la Palatul Cotroceni.Parlamentul a acordat luni votul de investitura Executivului condus de Viorica Dancila. Citește și: Revenire bomba la Pro TV: O cunoscuta actrița…

- Se joaca tare inainte de votul pentru investirea Guvernului Dancila! Mai exact, surse din interiorul Partidului Social Democrat (PSD) au precizat faptul ca liderii coaliției de guvernare PSD-ALDE, Liviu Dragnea și Calin Popescu-Tariceanu, poarta negocieri intense cu UDMR pentru oficializarea limbii…

- PSD se intruneste vineri, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), pentru a stabili componenta viitorului guvern, la capatul unei saptamani intense de negocieri cu liderii unor filiale judetene, care incearca sa isi impuna reprezentanti in noul executiv. In pofida avertismentelor presedintelui…

- De la ședința Guvernului au lipsit vicepremierul Marcel Ciolacu, Felix Stroe, precum și Marius Nica, toți trei susținandu-l public pe Mihai Tudose, in timpul conflictului cu președintele PSD, Liviu Dragnea, in urma caruia Tudose și-a pierdut sprijinul politic și a demisionat. La inceputul ședinței,…

- Premierul roman, Mihai Tudose, a fost nevoit sa demisioneze luni ca urmare a unui conflict cu presedintele Partidului Social-Democrat (PSD), Liviu Dragnea, la mai putin de sapte luni de la retragerea predecesorului sau, comenteaza AFP."Plec cu fruntea sus", a declarat Mihai Tudose, 50 de ani,…

- Potrivit informațiilor DCNews, Liviu Dragnea a fost atacat de Gabriela Firea in cadrul ședinței. Conform surselor noastre, nici Lia Olguța Vasilescu nu mai este atat de ferma impotriva premierului Mihai Tudose. Reamintim ca ședința Comitetului Executiv a Partidului Social Democrat…

- "Eu inca sper ca Mihai Tudose sa ramana premier", spunea vineri Liviu Dragnea. Un mesaj dur pentru Mihai Tudose, care prevesteste un destin asemanator cu al lui Sorin Grindeanu. Si atunci se naste intrebarea: unde pierde Liviu Dragnea, pe drum, premierii?