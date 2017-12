Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a avertizat duminica Iranul ca Washingtonul va fi atent in fata oricaror incalcari ale drepturilor omului ce s-ar putea produce in contextul protestelor din Iran si a estimat ca poporul iranian s-a saturat ca banii sai sa fie 'risipiti' in finantarea terorismului,…

- Presedintele american Donald Trump lauda Consiliul de Securitate al ONU pentru impunerea de noi sanctiuni dure Coreei de Nord, ca raspuns la testele cu rachete.Intr-un mesaj publicat pe Twitter, presedintele spune ca votul a demonstrat ca lumea "vrea pace, nu moarte”. "Consiliul de…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut joi comunitatii internationale sa nu se vanda pentru „un pumn de dolari“ Statelor Unite, raspunzand astfel amenintarii presedintelui american Donald Trump cu taierea ajutorului financiar pentru tarile care nu vor sprijini Washingtonul la ONU in problema…

- Donald Trump a prezentat luni o noua strategie de securitate nationala cerand ca Pakistanul sa adopte masuri decisive in lupta impotriva terorismului. In același timp, președintele american a afirmat ca Washingtonul trebuie sa se confrunte si cu provocarea reprezentata de programul de arme nucleare…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a prezentat luni o noua strategie de securitate nationala cerând ca Pakistanul sa adopte masuri decisive în lupta împotriva terorismului si afirmând ca Washingtonul trebuie sa se confrunte si cu

- Presedintele american Donald Trump sustine ca Rusia nu ajuta Statele Unite in privinta solutionarii crizei nord-coreene, adaugand ca Washingtonul ar dori sa primeasca mai mult ajutor din partea Moscovei, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Presedintele rus Vladimir Putin, aflat in vizita la Cairo, a facut apel luni la reluarea negocierilor intre israelieni si palestinieni, mai ales asupra Ierusalimului pe care Washingtonul l-a recunoscut drept capitala a statului Israel, relateaza AFP. Vladimir Putin a cerut 'reluarea imediata a negocierilor…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat luni ca decizia Statelor Unite ale Americii de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului face Washingtonul complice la varsarea de sange, relateaza Reuters. Declaratiile sale privind decizia SUA au deteriorat si mai mult relatiile dintre…

- Președintele american, Donald Trump va fi supus unui examen medical la inceputul anului viitor. Anunțul a fost facut la o zi dupa exprimarea unor ingrijorari, referitoare la starea de sanatate a lui Donald Trump.

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a declarat miercuri ca Statele Unite nu mai pot sa-si joace rolul istoric de mediator al pacii cu israelienii, dupa anuntul presedintelui Donald Trump a recunoasterii Ierusalimului drept capitala Israelului, relateaza AFP.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca SUA recunosc orasul Ierusalim drept capitala a statului Israel, relateaza agentiile internationale de presa.știre in curs de actualizare [View the story "Principalele știri ale zilei - 6 decembrie" on Storify]

- Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri ca SUA recunosc orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, relateaza agențiile internaționale de presa. AGERPRES

- Presedintele iranian, Hassan Rohani, a criticat decizia pe care urmeaza sa o ia miercuri omologul sau american Donald Trump, privind o posibila recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului, si a atentionat ca tara sa nu va tolera aceasta, informeaza AFP si dpa.Iranul 'nu va tolera…

- Presedintele american Donald Trump l-a informat marti pe liderul palestinian, Mahmoud Abbas, ca intentioneaza sa mute de la Tel Aviv la Ierusalim sediul ambasadei SUA in Israel, a declarat Nabil Abu Rudeinah, purtatorul de cuvant al lui Abbas, potrivit Reuters.''Presedintele Mahmoud Abbas…

- Presedintele socialist venezuelean Nicolas Maduro a anuntat infiintarea ”Petro”, o moneda virtuala bazata pe rezervele de petrol ale tarii, in lupta impotriva ”blocadei financiare” a Statelor Unite, relateaza AFP, preluata de News.ro. ”Anunţ că Venezuela va implementa…

- Președintele american, Donald Trump, intenționeaza sa anunțe in zilele urmatoare ca Statele Unite ale Americii recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului, și ca se gandește serios la modalitatea de indeplinire a promisiunii facute in timpul campaniei electorale, de a muta Ambasada SUA de la Tel…

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut omologului sau chinez Xi Jinping sa opreasca aprovizionarea cu petrol a Coreei de Nord, dupa recentul test balistic efectuat de catre regimul de la Phenian, a declarat joi ambasadorul Statelor Unite la ONU, Nikki Haley, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Presedintele american Donald Trump l-a informat pe omologul sau turc, Recep Erdogan, ca SUA vor ajusta sprijinul militar oferit partenerilor din Siria, potrivit Casei Albe, dupa ce Ankara a anuntat ca Washingtonul va inceta sa furnizeze arme militiilor kurde din Siria, informeaza BBC News online. Casa…

- Potrivit șefului diplomației turce, Donald Trump a oferit aceste asigurari in timpul unei convorbiri telefonice avute vineri cu șeful statului turc.Donald Trump "a dat instrucțiuni foarte clare in vederea opririi livrarii de arme catre YPG (milițiile kurde)", le-a declarat Cavusoglu jurnaliștilor."Salutam…

- Președintele american Donald Trump a denunțat "atacul terorist oribil și laș" comis vineri impotriva unei moschei din Egipt, soldat cu moartea a 235 de persoane și ranirea altor 109, potrivit ultimului bilanț, relateaza AFP. "Lumea nu poate tolera terorismul, trebuie sa învingem…

- Un barbat a fost plasat în arest dupa ce a încercat sa treaca peste una din barierele de securitate de la Casa Alba, au anuntat duminica serviciile secrete americane, potrivit cotidianului lapresse.ca. Presedintele american, Donald Trump, se afla în interiorul cladirii…

- Coreea de Nord, o "dictatura perversa" in opinia lui Donald Trump, "nu poate sa șantajeze lumea", a avertizat președintele american intr-o alocuțiune miercuri, la revenirea sa dintr-un turneu asiatic de 12 zile, relateaza France Presse. Donald Trump a promis de asemenea…

- Un acord intre Washington si Moscova ar salva multe vieti, a declarat sambata presedintele american Donald Trump dupa un dialog cu omologul sau rus, Vladimir Putin, la un summit in Vietnam, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. "Am cazut de acord foarte rapid", le-a spus Trump…

- Președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump au convenit, intr-o declarație comuna asupra Siriei, sa continue eforturile comune de combatere a statului islamic pana cand va fi infrant, conform unei informari emise sambata de Kremlin. Cei doi lideri și-au confirmat…

- Iranul va deveni "o noua Coree de Nord" daca SUA vor face sa esueze acordul nuclear semnat cu Teheranul in 2015, a atentionat presedintele francez Emmanuel Macron intr-un interviu publicat joi in saptamanalul american Time, informeaza AFP.In interviu, Emmanuel Macron povesteste ca a incercat…

- In interviu, Emmanuel Macron povestește ca a incercat sa-l convinga in octombrie pe președintele american Donald Trump sa continue susținerea acordului nuclear. "I-am spus: 'Ce alta opțiune aveți? Ce propuneți? Daca doriți sa rupeți toate relațiile cu Iranul privind activitațile sale nucleare, veți…

- Siria a anunțat, marți, ca intenționeaza sa se alature Tratatului pentru Clima de la Paris și astfel Statele Unite raman singura națiune care se opune acestuia, scrie Reuters. Siria și Nicaragua erau singurele doua națiuni din afara tratatului pentru clima de la Paris, semnat in 2015 de 195 de națiuni.…

- Presedintele SUA Donald Trump a emis un avertisment serios catre liderul nord-coreean Kim Jong-un, intr-un discurs rosit in Parlamentul Coreei de Sud, spunandu-i sa nu puna la incercare si sa nu subestimeze SUA, transmite BBC. “Nu ne subestimati! Nu ne puneti la incercare!”, a avertizat el. Trump i…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat luni la Tokyo ca programul nuclear nord-coreean semnifica o "amenintare pentru lumea civilizata" si a mentionat ca timpul "rabdarii strategice" a trecut, in timp ce Japonia a anuntat, prin vocea premierului Shinzo Abe, ca va dobori rachete nord-coreene…

- Președintele american, Donald Trump, a avertizat duminica, la sosirea în Japonia, ca "niciun dictator" nu trebuie sa subestimeze Statele Unite, într-o aluzie abia voalata la Coreea de Nord care urmeaza sa domine turneul sau în

- Trump incepe vineri un turneu de zece zile in Asia, cu vizite in cinci țari - Japonia, Coreea de Sud, China, Vietnam și Filipine. .Unul dintre obiectivele centrale ale primei sale vizite in regiune este "de a consolida hotararea internaționala privind denuclearizarea Coreei de Nord", a…

- Președintele SUA, Donald Trump, a ridicat joi criza dependenței de opiacee la rangul de stare de "urgența a sanatații publice" și a promis ca va eradica acest flagel in SUA care ucide aproape 150 de americani zilnic, relateaza AFP. Președintele american intenționase…

- Ministrii de externe din tarile Uniunii Europene, reuniti luni la Luxemburg, si-au reafirmat sprijinul pentru acordul nuclear cu Iranul, in ciuda criticilor presedintelui american Donald Trump, si au cerut Congresului Statelor Unite sa nu impuna din nou sanctiuni impotriva Teheranului, scrie Agerpres,…

- Președintele SUA, Donald Trump, va anunța vineri ca nu certifica respectarea de catre Iran a acordului privind programul nuclear, convenit in anul 2015 intre Teheran și marile puteri, dar nu va revoca acest acord, a anunțat secretarul american de stat, Rex Tillerson,

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca refuza sa certifice acordul nuclear cu Iranul, pe care l-a calificat drept "unul dintre cele mai rele" care au fost incheiate vreodata, scrie AFP.

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat marti stare de dezastru natural in California, in urma incendiilor uriase ce au provocat moartea a cel putin 15 oameni si au devastat regiunile viticole la...

- Presedintele american pare decis sa ceara retragerea Statelor Unite din acordul nuclear incheiat acum doi ani cu Iranul alaturi de alte mari puteri. Donald Trump spune ca nu e o intelegere care sa serveasca intereselor americane si ca nu are incredere in regimul de la Teheran.

- Potrivit NBC News Secretarul de Stat american Rex Tillerson l-ar fi numit pe Donald Trump ”idiot”. Totul s-a petrecut in timpul unei reuniuni care a avut loc in aceasta vara la Pentagon. Mai mult, potrivit presei de peste ocean, Tillerson a fost la un pas sa demisioneze din cauza neințelegerilor…

- "In Coreea de Nord sunt deținuți trei americani", "ar fi pentru noi singurul motiv de a purta discuții cu ei pentru moment", a declarat presei purtatoarea de cuvant a președinției, Sarah Huckabee Sanders. "Exista o diferența intre a dialoga și a exercita presiuni diplomatice", a adaugat ea,…