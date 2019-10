Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat sa formeze guvernul, Ludovic Orban (PNL), a declarat, miercuri, la Parlament, ca exista echipe de negociere care vor avea discuții individuale cu parlamentarii PSD pentru vot la instalarea noului cabinet. PSD a decis sa nu participe la votul de investitura si liderul PSD Viorica…

- Prim-ministrul desemnat Ludovic Orban a declarat, miercuri, ca exista echipe de negociere care vor avea discuții și cu PSD, atat la nivelul celor doua Camere, cat și individual, cu parlamentarii care se vor arata dispuși sa susțina Executivul PNL, anun'[ MEDIAFAX.„Cu siguranța vom discuta…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, s-a declarat increzator, miercuri, ca partenerii care au contribuit la succesul motiunii de cenzura vor sustine investirea Cabinetului sau in Parlament, pentru ca altfel ramane la putere Viorica Dancila. ”Sunt increzator ca partenerii care au contribuit la moțiunea…

- „Cu siguranța vom discuta și cu parlamentarii PSD. Știți ca am format echipe de negociere la nivelul Camerei și la nivelul Senatului, vor aborda individual, și cu parlamentarii despre care știm ca nu agreeaza, ca sa spun așa, deviaționismul grav al conducerii PSD și care ar putea sa voteze pentru…

- (...) Avem programate discutii cu toti partenerii care au contribuit la succesul motiunii de cenzura si vom discuta cu fiecare in parte. Eu sunt increzator ca partenerii care au contribuit la succesul motiunii de cenzura vor sustine investirea guvernului in Parlament pentru ca altfel ramane la putere…

- Liderul PNL Ludovic Orban considera ca propunerea Guvernului condus de Viorica Dancila pentru functia de comisar european in persoana Rovanei Plumb - respinsa joi de Comisia juridica din Parlsmentul European - a facut Romania de rusine in Europa.si cere premierului sa nu mai faca nicio alta nominalizare…

- "Am spus foarte limpede ca PNL e pregatit in orice moment sa iși asume guvernarea, Preferam ca acest lucru sa se produca dupa alegeri anticipate. Alegeri anticipate și punem in loc un parlament legitim care sa permita o majoritate pro democratica", a afirmat Ludovic Orban, miercuri seara, la Digi…