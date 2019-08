Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a adera la zona euro este nevoie de un grad de robustete economica, iar un test pentru toti cei care decid in societatea romaneasca este initierea unor corectii in politica macroeconomica in 2020, fie el un an electoral, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, Daniel Daianu, presedintele…

- "Exista riscuri semnificative de depașire a țintei de deficit asumate și chiar a nivelului de referința de 3% din PIB pentru deficitul bugetar. In absența adoptarii unor masuri compensatorii suplimentare credibile, intervalul probabil in care se va plasa deficitul bugetar la finalul anului 2019 potrivit…

- Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici a anuntat joi ca rectificarea bugetara va fi adoptata abia in luna august, din lipsa de timp, urmand ca saptamana viitoare sa aiba loc sedinta Consiliului Suprem de Aparare al Tarii (CSAT).

- In trecut, ziariștii din Romania au scos la lumina faptul ca prezidențiabilul USR, Dan Barna, a facut afaceri cu guvernele PSD. Așadar, și el, omul-nou in politica, a facut afaceri cu statul, prin fosta sa firma, Grupul de Consultanta pentru Dezvoltare DCG SRL, „infruptandu-se” din banul public, dupa…

- Necesitatea unei corectii ample a bugetului consolidat nu poate fi pusa sub semnul intrebarii, dar necunoscuta este "cum se vor face ajustarile", cu ce efecte pentru oameni si firme si pe ce orizont de timp, sustine Daniel Daianu, presedintele Consiliului Fiscal, intr-un articol postat pe pagina de…

- Consiliul Fiscal a anuntat, miercuri, ca Daniel Daianu, fost membru neexecutiv al Consiliului de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), a fost ales in functia de presedinte, iar vicepresedinte a fost numit Bogdan-Octavian Cozmanca, nominalizat de BNR.

- Zeci de milioane de lei se scurg lunar din bugetul de stat catre conturile partidelor politice, în loc sa fie folosiți în scopuri sociale sau educaționale. Societatea platește regește clasa politica, dupa o masluire a legii facute de Dragnea et comp.

- Candidatii inscrisi pentru functiile de membri ai Consiliului Fiscal au fost avizati, marti, cu unanimitate de voturi de catre Comisiile pentru Buget din Camera Deputatilor si Senat, conform Agerpres.Citește și: Verdict DRAMATIC al medicilor privind starea de sanatate a lui Mihai Constantinescu…