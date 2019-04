Avertismentul investitorilor străini în România. Ce se va întâmpla cu angajaţii în perioada următoare Investitorii continua sa fie ingrijorati de calitatea cadrului de reglementare si lipsa predictibilitatii si sunt mai sceptici cu privire la perspectivele de crestere a afacerilor lor, potrivit indicelui. Astfel, 24% dintre respondenti se asteapta ca veniturile lor sa se contracte, fata de doar 14% anul trecut, iar 20% se asteapta ca afacerile lor sa se contracte comparativ cu 12% care anticipau asta in martie 2018. ”Aproximativ 20% dintre respondenti vad o diminuare a exporturilor si a activitatii lor pe piata interna, dublu fata de acum 6 luni. 30% se asteapta ca rezultatele… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai recente rezultate ale indicelui percepției membrilor Consiliului Investitorilor Straini (FIC) despre mediul de afaceri aduce câteva semne importante de îngrijorare și lasa deschisa întrebarea daca ceea ce vedem acum este o tendința care se va accentua sau doar niște semnale…

- Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 05 aprilie este de 16.336, din care 62 de decese. In intervalul 01 – 05 aprilie au fost raportate inca 43 de cazuri nou confirmate in 6 judete și in municipiul București. Cele mai multe sunt inregistrate in județele Salaj…

- Cea mai mare parte a companiilor globale (84%) au in plan sa vanda partial afacerile pe care le detin, pana in anul 2021, in crestere de la 43%, cat se inregistra in 2018, reiese din rezultatele studiului EY Global Corporate Divestment Study 2019, dat luni publicitatii, potrivit Agerpres. In…

- Zentiva a raportat pentru anul trecut un profit net de 247,8 milioane de lei, in crestere de 2,8 ori comparativ cu cel realizat in 2017, care s-a situat la 86,3 milioane de lei, potrivit rezultatelor preliminare publicate joi pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB), informeaza Agerpres.Citește…

- Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate intrate in insolventa a scazut cu 33,6%, in ianuarie 2019, comparativ cu perioada similara din anul anterior, la 500 de insolvente, reiese din datele publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe…

- Veniturile acumulate de Serviciul Fiscal de Stat la Bugetul public național (BPN) în luna ianuarie a anului 2019 au crescut, comparativ cu perioada similara a anului 2018, cu 8,5 %! Astfel, în perioada de referința au fost înregistrate încasari în suma…

- Comparativ cu aceeasi perioada a anului 2017, numarul turistilor straini a crescut cu circa 4,6%. Cei mai multi turisti straini provin din Ungaria (20.284), Germania (16.859), Italia (14.153), Regatul Unit (9.043), Franta (8.270) și SUA (7.696). Conform statisticilor, în perioada 1 –…

- Romania a importat legume si fructe in valoare de 1,14 miliarde euro in primele 10 luni din 2018, in timp ce valoarea exporturilor a fost de 192,6 milioane euro, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Valoarea exporturilor a scazut in perioada mentionata la 7,3%,…