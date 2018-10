Stiri pe aceeasi tema

- Doua rovere miniaturale robotizate au fost eliberate vineri de la bordul unui vehicul spatial japonez, cu misiunea de a se plasa pe suprafata unui asteroid aflat la o distanta de 300 de milioane de kilometri in raport cu Terra, informeaza DPA si AFP. "Separarea dintre sonda Hayabusa-2 si roboti s-a…

- Bianca Draguxanu xi Tristan Tate au o relatie cu nEbEdai. Cat se impacE, cand se despart, dar iatE cE sentimentele lor sunt foarte puternice, iar afacerstul nu este deloc dispus sE o piardE pe blondinE.

- Ve"ti proaste pentru fanii actorului Robert Redford, Filmul ~The Old Man and the Gun este ultima produc:ie in care acesta va juca. Anun:ul a fost fEcut chiar de cEtre superstar, care a explicat cE a venit momentul sE iasE la pensie.

- Mihaela REdulescu dE tot mai des de inteles, prin postErile de pe retelele de socializare, cE Felix Baumgartner este marea iubire a vietii ei. Cei doi nu se sfiesc sE ixi arate dragostea public xi sE impErtExeascE poze cu urmEritorii lor din cele mai intime momentele de giugiulealE.

- Florin Salam a ajuns :inta amenin:Erilor cu moartea, dupE ce a cantat o melodie pe care chiar el o compusese. Spectacolul a avut loc la o petrecere a unor interlopi din Ia"i, care s-au enervat la culme la auzul versurilor scrise de manelist.

- Anca Lungu aratE fenomenal la doar o sEptEmanE dupE ce a dat na"tere unui bEie:el. Vedeta fEcut publicE o pozE cu ea "i micu:ul Georgios la o micE plimbare "i fotografia vorbe"te de la sine. Fosta prezentatoare pare sE se fi recuperat foarte repede "i sE-"i fi recEpEtat formele suple mai repede decat…

- Jay-Z "i Beyonce se aflE in plin turneu de promovare desfE"urat in mai multe :Eri din Europa. Ritmurile lor le-au fEcut pe multe vedete sE se dezvlEn:uluie, inclusiv fosta primE-doamnE a Americii, Michelle Obama.