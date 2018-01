Stiri pe aceeasi tema

- România poate fi confruntata inclusiv cu punerea în discutie a viitoarei presedintii a UE daca se ajunge la o instabilitate cronica, a declarat la RFI europarlamentarul PSD Victor Bostinaru, care se arata însa convins ca nu se va ajunge într-o astfel de situatie. De…

- România poate fi confruntata inclusiv cu punerea în discutie a viitoarei presedintii a UE daca se ajunge la o instabilitate cronica, a declarat la RFI europarlamentarul PSD Victor Bostinaru, care se arata însa convins ca nu se va ajunge

- Romania poate fi confruntata inclusiv cu punerea in discutie a viitoarei presedintii a UE daca se ajunge la o instabilitate cronica, a declarat la RFI europarlamentarul PSD Victor Bostinaru, care se arata insa convins ca nu se va ajunge intr-o astfel de situatie. De asemenea, el a apreciat ca actualul…

- Europarlamentarul Victor Bostinaru afirma ca "aceasta criza la debut de 2018 e cel mai otravit cadou pe care partidul il putea face Centenarului Marii Uniri". Victor Bostinaru crede ca ”PSD ar trebui sa faca astazi ceea ce n-a facut in nici una din cele doua ocazii, cand a nominalizat candidatul…

- Radu Tudor a vorbit despre scandalul de pe scena politica din România. Jurnalistul spune ca exista riscul ca PSD sa „își rastoarne și al treilea prim-ministru”. „Ieri a fost o zi plina, am avut parte de cele mai nefericite decizii și momente politice dupa decembrie…

- „Un personaj veninos dintr-o institutie romaneasca ce a facut si face mult rau", a raspuns, luni seara, Liviu Dragnea cand a fost intrebat de neintelegerile din partid si daca cineva ar fi putut influenta asta. Dragnea nu a vrut sa spuna si despre cine vorbeste, dar a afirmat ca partidul isi va lua…

- Premierul Mihai Tudose a declarat intr o emisiune la Antena3 ca astazi fotbalistul Gica Popescu a acceptat sa fie consilierul sau. "In 2013, Romania s a batut in piept ca organizeaza o grupa de la CE de fotbal. Am batut palma cu UEFA, am fost foarte mandri in momentul ala. Nu s a facut nimic. Ne trebuiau…

- Premierul Mihai Tudose l-a sunat ieri pe președintele Klaus Iohannis sa-i spuna ca ii va trimite la Cotroceni demisia Doinei Pana și propunerea de inlocuire cu Ioan Deneș, senator al PSD. El a trimis alaturi de aceasta propunere și un dosar cu noua persoana propusa, relateaza Romania TV. Sociologul…

- Guvernarea PSD-ALDE, in frunte cu ministrul Felix Stroe, ne arata cum autostrazile din Romania pot fi ușor asimilate unor muzee iar, ca in orice muzeu, exponatele vor putea fi privite in forma lor perfectibila, dar niciodata nu vor putea fi atinse.", sustine europarlamentarul Daniel Buda intr-un comunicat.…

- Managerul FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a revenit, duminica, din Italia, impreuna cu fiul sau, Ianis, si a anuntat ca acesta nu se va mai intoarce la Fiorentina."Aici ramane, nu mai pleaca. Tratativele sunt avansate, chiar foarte avansate. Sper sa il avem cu noi cand incepem campionatul in Liga…

- Liviu Dragnea este atacat cu doar doua zile înainte de ședinte Comitetului Executiv al PSD. Adrian Țuțuianu, fostul ministru al Apararii, îi reproșeaza lui Dragnea plecarea sa din Guvern, la numai doua luni de la instalare. Fostul ministru spune ca în scurtul sau mandat a…

- Ministerul israelian de Externe a initiat contacte cu cel putin zece tari care au exprimat interesul de a muta ambasadele la Ierusalim, dupa exemplul SUA, afirma Tzipi Hotovely, adjunct al ministrului israelian de Externe, printre aceste state figurand, conform unor surse diplomatice, Romania.

- MAE a raspuns scrisorii comune a ambasadelor care criticau reforma justiției in Romania, reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe spunand ca intarirea statului de drept si lupta impotriva coruptiei fac parte din prioritatile asumate de Guvern, iar analizele pe tema reformelor in justitie ar trebui…

- Cine iși imagineaza ca toate aceste modificari ale legilor justiției vor ramane fara consecințe pe plan european greșește profund, a spus președintele intr-o discuție cu jurnaliștii la Palatul Cotroceni.

- Parlamentul nu mai este organul reprezentativ al poporului, a declarat la RFI europarlamentarul Monica Macovei, care a comentat propunerile de modificare a legilor justitiei si Codului de Procedura Penala.Citeste si: Un fost director SIE RUPE TACEREA: Aranjament SOC intre Casa Regala si Guvern,…

- Capitalizarea Postei Romane este o necesitate Capitalizarea companiei nu este un moft, ci este necesara pentru atingerea obiectivelor Postei pentru anii urmatori, a afirmat, astazi, Elena Petrascu, director general interimar al Companiei Nationale "Posta Româna"…

- Un nou elicopter SMURD va efectua in scurt timp operațiuni de salvare pentru Republica Moldova. Aparatul de zbor a fost prezentat astazi la uzina de asamblare din Brașov, Romania. O delegație din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența al MAI in frunte cu generalul – maior Mihail…

- Mesajul USR pentru simpatizanții UDMR: ”Minden eddiginel sotetebb idok ele nezunk mindannyian - magyarok es romanok egyarant” ”Cu toții ne confruntam cu vremuri mai intunecate decat inainte - unguri și romani deopotriva”, scrie fostul lider interimar al USR, Elek Levente, intr-un mesaj adresat votanților…

- "Toti profesorii din Romania isi vor primi salariile sau si-au primit salariile si toti profesorii din Romania isi vor primi peste 90 la suta dintre sentinte, sentinte care nu erau prinse in buget la inceputul anului. Am facut facut rectificare de buget. Inclusiv saptamana viitoare, printr-o Hotarare…

- "Toti profesorii din Romania isi vor primi salariile sau si-au primit salariile si toti profesorii din Romania isi vor primi peste 90 la suta dintre sentinte, sentinte care nu erau prinse in buget la inceputul anului. Am facut facut rectificare de buget. Inclusiv saptamana viitoare, printr-o Hotarare…

- Moment istoric joi seara la Viena, unde Filarmonica din Cluj-Napoca susține un concert, acolo unde in fiecare an are loc și Concertul de Anul Nou al Orchestrei Filarmonice din Viena. Evenimentul deschide seria manifestarilor dedicate Centenarului Marii Uniri.

- Populatia rezidenta a Romaniei era de 19,8 milioane de locuitori in iulie 2015, potrivit datelor Institutului National de Statistica. Date fiind faptul ca se nasc mai putin romani decat mor (sporul natural e negativ) si pleaca din Romania mai multi romani decat cei care se intorc, am ajuns ca in perioada…

- Poșta Romana va trimite șoferilor amenzile CNAIR. Poșta Romana, in calitate de lider de proiect, a castigat o licitatie organizata de Compania Naționala de Administrare A Infrastructurii Rutiere (CNAIR), in valoare de 13.000.000 de lei, cu o durata de 24 de luni. Astfel, Posta Romana – asociata in proiect…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, la Antena 3, ca este nevoie de o „discutie serioasa” cu reprezentantii BNR pe subiectul privind cresterea euro, sustinand ca Banca Nationala putea interveni in aceasta chestiune, dar nu a facut-o. Șeful Executivului spune ca nu exclude ”o razbunare” a unei parți a sistemului…

- Elon Musk viseaza la un viitor in care electricitatea este disponibila pentru toata lumea, emisiile de dioxid de carbon sunt mai mici ca oricand, iar umanitatea este pe punctul de a pleca pe alte planete.

- Rareș Nastase, corespondentul special Știrile Pro TV, a atras un semnal de alarma asupra situației apelor din țara noastra in cadrul mai multor reportaje marca Romania, te iubesc!. Rareș a gasit o situație deloc imbucuratoare pe teren, care a atras atenția autoritaților la nivel inalt. Romania, te iubesc!…

- "Continuarea relaxarii fiscale și salariale in anul 2018 va pune in pericol nu numai incadrarea in criteriile de convergența nominala, ci și respectarea indicatorilor din tabloul de bord monitorizat de Comisia Europeana in cadrul Semestrului European. Daca in 2014 și 2015 Romania indeplinea 13 din 14…

- In urma informatiilor aparute in ultimele zile in presa, referitoare la posibila preluare a unui club din Turcia de catre Gheorghe Hagi, FC Viitorul face urmatoarele precizari: Gheorghe Hagi a fost intr adevar in Turcia, alaturi de Gheorghe Popescu, insa acest lucru nu s a datorat preluarii vreunui…

- A plans cand s-a asezat pe banca, dupa ce a fost schimbat, dar colegii l-au incurajat. A facut-o apoi si publicul, la meciul cu Hapoel. Denis Alibec sufera, are probleme medicale, dar vrea sa treaca peste ele. Risca mult, pentru ca este incapatanat! Asta spun colegii. Ca vrea sa joace la nivelul la…

- Senatorul liberal de Timis Alina Gorghiu spune ca isi doreste pentru Romania un guvern liberal, si nu unul tehnocrat si ca presedintele PNL, Ludovic Orban, poate oricand sa preia conducerea executivului.

- Masurile fiscale adoptate miercuri de Guvern sunt sustenabile și vor produce efecte pozitive pentru Romania, inclusiv pensii mai mari, susține premierul Mihai Tudose. "Masurile fiscale adoptate ieri sunt sustenabile și vor produce efecte pozitive pentru România, inclusiv…

- Rugaciuni la Cluj pentru sanatatea Regelui Mihai I Un grup de monarhisti s-a rugat, marti seara, pentru sanatatea Regelui Mihai I in Catedrala Mitropolitana Ortodoxa si in Catedrala Greco-Catolica ”Schimbarea la fata” din Cluj-Napoca, unde a fost oficiata si o Liturghie solemna. Reprezentantii…

- Elevii si studentii unitatilor de invatamant ale MAI ar putea sa beneficieze de transport gratuit atunci cand merg in strainatate pentru instruire, se arata intr un proiect de Hotarare de Guvern supus dezbaterii, care vizeaza drepturile de transport ale politistilor si elevilor din aceste structuri,…

- Premierul Pavel Filip a avut o intalnire cu un grup de elevi de la Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" din satul Colibași, raionul Cahul. Liceenii au venit la Guvern pentru a afla mai multe despre cum funcționeaza Executivul.

- Tecau si Rojer sunt primii sfert-finalisti de la Paris-Bercy, dupa ce au obtinut o victorie muncita in fata echipei Santiago Gonzalez/Julio Peralta (Mexic/Chile), scor 7-5, 3-6, 10-3. Horia si Julien, favoriti numarul 6 ai competitiei de dublu, au avut nevoie de o ora si 27 de minute pentru a inchide…

- Politologul Alina Mungiu-Pippidi sustine ca desi laudata pentru progresele ei, Romania nu este o poveste de succes a combaterii coruptiei. Intr-un interviu acordat Libertatea, Pippidi spune ca progresele facute in ultimii zece ani sunt foarte mici, in ciuda arestarilor record de persoane influente.…

- Florin Raducioiu (47 de ani) nu crede ca un transfer in Anglia e cel mai potrivit pentru Denis Alibec. Fost atacant la West Ham, in urma cu 20 de ani, expertul Telekom Sport considera ca varful ar trebui sa se orienteze spre alte campionate. Florin Lovin a anuntat ca pe 13 noiembrie…

- Capitanul echipei Dinamo Bucuresti, Paul Anton, isi asuma vina pentru rezultatele din ultima vreme si spune ca suporterii formatiei din Soseaua Stefan cel Mare au dreptul sa fie nemultumiti. Mijlocasul in varsta de 26 de ani i-a luat apararea si lui Vasile Miriuta. "Fanii au tot dreptul sa protesteze.…

- EXCLUSIV Fanii ii cer sa plece, Mureșan il apara: ”Nu avem niciun motiv ca sa nu continuam colaborarea cu Petrescu” Fanii lui CFR Cluj i-au cerut demisia lui Dan Petrescu dupa egalul cu Gaz Metan. Iuliu Mureșan anunța, insa, ca nu exista niciun motiv ca ”Bursucul” sa plece din Gruia. ”Fanii au dreptul…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, a fost primit luni de președintele Statului Israel, Reuven Rivlin, cu ocazia vizitei oficiale pe care șeful diplomației romane o efectueaza pana marți in Statul Israel, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES.…

- Lucian Sanmartean a anunțat ca este in discuții cu FC Voluntari, formație care incearca sa-l convinga sa evolueze acolo, insa mai are ceva contacte și cu echipe din strainatate, recunoscand ca aspectul financiar este important pentru el. "Am luat o pauza, dar mi s-a facut dor de fotbal și m-am reintors.…

- Președintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a declarat vineri, in cadrul unei conferințe de presa susținuta la Iași, ca va face din ce in ce mai des apel atat la Guvern, dar și la decidenții locali cat și cei de la nivel central pentru a acorda mai multa atenție Centenarului Marii Uniri. …

- Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca, in cadrul Consiliului European, a avut loc o discuție pe tema migrației, care a fost, in opinia sa, prima pe un ton „pozitiv” și „increzator”. „Ieri am avut o discuție pe migrație și trebuie sa recunosc ca a fost prima discuție pe migrație pe un ton…

- Scandalul din PSD e departe de a se incheia! Un fost ministru al Finantelor, actual senator si sef al Comisiei de buget finante l-a facut praf pe actualul ministru al Finantelor, Ionut Misa. In direct la Romania TV, la emisiunea Andreei Cretulescu, Eugen Teodorovici l-a ridiculizat pur si simplu…

- Prezent la Oradea, cu ocazia lansarii ultimei sale carti, "Justitie si valori", fostul ministru de Externe, Andrei Marga, a avut o serie de declarații explozive. "DNA nu ar trebui sa existe", a declarat fostul demnitar, care acuza parchetul anticoruptie de amestec in guvernarea tarii. Marga a vorbit…