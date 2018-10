Stiri pe aceeasi tema

- Masinile diesel au zilele numarate. Anuntul vine chiar de la varful executivului comunitar. Comisarul european pentru piata interna si industrie, Elzbieta Bienkowska, susține ca in cațiva ani acestea nu...

- In debutul acestui an, Germania a luat una dintre cele mai importante hotarari pentru viitorul industriei auto. Curtea Administrativa Federala din Leipzig a decis faptul ca legea germana le permite administratorilor orașelor sa interzica accesul mașinilor diesel in interiorul acestora. Conform dispoziției,…

- Masinile diesel au zilele numarate! Anuntul vine chiar din partea Comisiei Europene. „S-a terminat cu autovehiculele diesel. Cred ca in cativa ani acestea vor disparea complet. Este o tehnologie care apartine trecutului. Oamenii au realizat ca nu vom avea niciodata masini diesel complet curate, fara…

- Renault a anuntat ca va oferi, in Germania, subventii proprietarilor vehiculelor echipate cu motoare diesel mai vechi pentru a le schimba cu modele mai noi si mai putin poluante, devenind astfel primul producator auto strain care sprijina eforturile anti-poluare ale autoritatilor de la Berlin.…

- Grupul auto Volkswagen AG a acceptat sa acopere o parte din costurile reconfigurarii sistemului hardware la vehiculele echipate cu motoare diesel, a anuntat luni ministrul german al Transporturilor, Andreas Scheuer, transmite Reuters. "Avem un angajament de la Volkswagen pentru reconfigurarea sistemului…

- Guvernul condus de Angela Merkel ar urma sa anunte luni care va fi calea pe care o vor urma milioane de germani care detin un automobil diesel mai vechi si, totodata, care va fi factura de plata pentru constructorii auto, informeaza AFP. Factorii politici si constructorii auto incearca de…

- Cancelarul german Angela Merkel sprijina propunerea de a se solicita reconfigurarea sistemului hardware la vehiculele echipate cu motoare diesel mai vechi, pentru a reduce poluarea, a anuntat vineri revista germana Spiegel, fara a cita sursa informatiei. Merkel a decis in favoarea unei actualizari…

- Mașinile DIESEL, interzise oficial: Situație fara ieșire pentru ROMANIA. Vezi cat mai poți circula in marile orașe și in București Proprietarii germani de mașini Diesel sunt panicați dupa ce au aflat ca acestea urmeaza sa fie interzise. Astfel, incep sa scape autoturisme cat mai repede cu putința, multe…