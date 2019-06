Stiri pe aceeasi tema

- Presa iraniana considera ca Germania este un ajutor in relatiile Iranului cu lumea. Pozitia germana e comparata cu cea a Frantei, care, prin ultimele declaratii, s-a aratat mai apropiata de Washington. De exemplu, agentia Fars News transmite ca directorul general din Ministerul german de Externe a vizitat…

- Ministrul german de Externe a ajuns la Teheran pentru a purta luni discuții cu președintele Hassan Rouhani, în cadrul unui efort european concertat pentru pastrarea acordului nuclear dintre Iran si marile puteri mondiale și pentru dezamorsarea tensiunilor dintre SUA și Iran, relateaza Reuters…

- Joi, cu prilejul unei intalniri cu presedintele american Donald Trump, Emmanuel Macron a declarat ca 'trebuie sa deschidem noi negocieri' cu Teheran pentru a asigura 'pacea in regiune'. 'Vrem sa fim siguri ca ei nu obtin arma nucleara', a afirmat Macron, notand ca 'aveam un instrument pana in 2025',…

- Europenii si Statele Unite au blocat luni tinerea unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU privind folosirea limbilor in Ucraina, solicitata de Rusia in ziua investirii noului presedinte ucrainean, Volodimir Zelenski, si vazuta ca o incercare vizand "sa il puna in dificultate", relateaza…

- "Teheranul se afla în spatele atacului celor doua nave petroliere saudite", acuza consilierul american pentru securitate nationala, John Bolton. Potrivit unor functionari americani citati de presa, estimarile preliminare ale fortelor armate americane ar indica ca explozibilul folosit…

- Iranul va reîncepe activitațile de îmbunatațire a uraniului daca puterile lumii nu își vor ține promisiunile facute în cadrul acordului nuclear din 2015, a declarat miercuri președintele Hassan Rouhani, la un an dupa ce SUA s-au retras din acord, transmite Reuters.Într-un…

- Ministrul de externe al Germaniei, Heiko Maas, a subliniat luni sentimentul de responsabilitate al Berlinului în urma preluarii președinției rotative a Consiliului de Securitate al ONU, despre care a spus ca a fost "în inima" ONU, relateaza DPA, potrivit Mediafax."Vrem…

- Germania preia luni, 1 aprilie, presedintia prin rotatie a Consiliului de Securitate al ONU, informeaza dpa preluata de Agerpres. Ministrul de externe german Heiko Maas este asteptat la New York, pentru a prelua presedintia de la omologul sau francez Jean-Yves Le Drian. Cele doua…