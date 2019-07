Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii arata ca furtunile de pe tarmul Marii Mediterane sunt unele deloc obisnuite in aceasta perioada a anului, intrucat acum este sezonul uscat. Cu toate astea, un nou ciclon va ajunge in curand din nou in Grecia, Italia, dar si in Marea Neagra.

- Un ciclon periculos va lovi Romania in zilele urmatoare. Avertismentul meteorologilor pentru weekend Un ciclon periculos va lovi Romania in zilele urmatoare. Sfarsitul de saptamana aduce vreme racoroasa, dar si ploi, ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice si intensificari de scurta…

- Europa se va confrunta saptamana viitoare cu o canicula exceptionala prin precocitatea si intensitatea sa - temperaturi de 40 de grade Celsius in timpul zilei si de 25 de grade Celsius pe timpul noptii -, potrivit agentiilor nationale de meteorologie, care reamintesc ca valurile de caldura se vor…

- Un ciclon periculos care patrunde in tara noastra luni noapte aduce fenomene violente. Meteorologii au extins numarul de judete ce vor fi afecte la 27 si au anuntat ca vremea rea se va manifesta in toate regiunile.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteo de ploi torentiale, vijelii și grindina, valabila in cea mai mare parte a țarii de joi, ora 10.00, pana duminica, ora 10.00. De asemenea, pana vineri dimineața, 12 județe vor fi sub cod galben de ploi, vijelii și grindina.

- Un ciclon urmeaza sa traverseze Romania in zilele urmatoare. Acesta aduce fenomene periculoase, iar ANM a transmis o alerta de vreme rea. In zona de sud-est a tarii se vor semnala furtuni cu tunete si fulgere.