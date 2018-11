Stiri pe aceeasi tema

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, le-a transmis luni liderilor polonezi „sa revina la normal” in ceea ce priveste pozitia Poloniei in Uniunea Europeana, mentionand ca in caz contrar, ar fi urmatoarea tara dupa Marea Britanie care paraseste Blocul comunitar, relateaza Euronews.

- Liderii grupurilor de afaceri din Marea Britanie cer Guvernului de la Londra organizarea unui referendum pe tema conditiilor iesirii tarii din Uniunea Europeana, lansand un avertisment asupra efectelor "devastatoare" pe care le poate genera Brexit.

- Directorul general al Asociatiei Internationale de Transport Aerian (IATA), Alexandre de Juniac, si-a exprimat preocuparea in legatura cu viitorul legaturilor aeriene dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie in caz de esec al negocierilor privind Brexit-ul, relateaza miercuri AFP. ''Deşi sperăm…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a promis ca nu va face niciun compromis in ceea ce privește negocierile pentru Brexit cu Uniunea Europeana și nu va lua nicio decizie care nu este in interesul țarii,...

- Imigrantii slab calificati risca sa ajunga in sclavie in Marea Britanie post-Brexit, unde penuria de lucratori europeni i-ar putea tenta pe unii patroni sa recurga la practici abuzive, considera experti mentionati joi intr-un comentariu al Thomson Reuters Foundation, conform Agerpres.ro. De…

- O iesire din Uniunea Europeana fara un acord risca sa puna in dificultate cuplurile din Marea Britanie care fac apel la donatiile de sperma pentru a avea copii, deoarece nu vor mai putea folosi bancile de sperma europene, a subliniat guvernul, potrivit AFP. Intr-o nota tehnica publicata…