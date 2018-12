Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat ii solicita presedintelui Klaus Iohannis "sa lase deoparte vendetele politice si sa deblocheze" situatia de la ministerele Transporturilor si Dezvoltarii Regionale. "Romania urmeaza sa preia presedintia Consiliului UE cu o situatie nefericita de blocaj la doua ministere importante.…

- "La ora actuala guvenrul se afla intr-un blocaj. Lucrul nu se intampla din cauza guvernului. Sunt doua portofolii extrem de importante care nu mai au titulari. Au plecat prin demisie. Ne confruntam cu un refuz nejustificat al presedintelui. Constitutia, dar si legea de organizare a guvernului, spun…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca a trimis la Cotroceni demisiile ministrilor Transporturilor si Dezvoltarii, precizand totodata ca a cerut informatii la Ministerul Justitiei si la Secretariatul General al Guvernului pentru a se respecta normele legale. Dancila a mentionat, dupa intalnirea…

- „Calea de urmat pornind de la faptul ca doi miniștri au fost refuzați pentru a fi numiți in Guvern. Mi-am exprimat punctul de vedere la precedenta prezența aici, l-am exprimat și in scris. Avand in convingerea in justețea acestor argumente, mi-am menținut punctul de vedere și azi. Pana luni voi redacta…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a comentat refuzul președintelui Klaus Iohannis de a-i numi pe Olguța Vasilescu și Ilan Laufer in funcțiile de miniștri ai Transporturilor, respectiv al Dezvoltarii, și refuzul numirii șefului DNA, totul intr-o conferința de presa ținuta dupa ieșirea de la CEx al…

- Realizatorul Tv Rareș Bogdan jubileaza dupa ce Klaus Iohannis a anunțat ca nu va semna decretele de numire in funcția de ministru al Transporturilor pentru Lia Olguța Vasilescu și pentru Ilan Laufer, care a fost propus de PSD pentru portofoliul Dezvoltarii Regionale.„Incepe SAHUL.... sunt…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat pe Facebook ca a trimis, miercuri, presedintelui Klaus Iohannis propunerile de numire a Antoniei Eleonora Constantin in functia de procuror sef al Sectiei Judiciare din cadrul PICCJ si a Iulianei Nedelcu ca procuror sef adjunct al Sectiei Judiciare din…