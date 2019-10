Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Dacian Ciolos a facut un apel, joi dimineata, la parlamentari sa nu uite ca au facut un juramant ca vor indeplini "cu onoare si cu fidelitate mandatul incredintat de popor", reamintindu-le...

- Batuta, umilita și obligata sa bea apa cu sare. De aceste tratamente a avut parte o minora in varsta de 15 ani, din Craiova. Fata era pusa de catre un tanar in varsta de 23 de ani, sa cerșeasca, iar in caz contrar era supusa unor tratamente dureroase. Baiatul de 23 de ani a fost arestat preventiv dupa…

- Un barbat in varsta de 61 de ani din Romania a lucrat fara sa aiba forme legale in Italia. Acesta a murit din cauza condițiilor extrem de dificile de la locul de munca, iar familia a deschis un proces impotriva firmei angajatoare. Ion Munteanu a incetat din viața in luna iulie a anului trecut. Acesta…

- Parchetul ar fi aflat din presa despre decizia familiei Iorgulescu, așa ca a cerut toate documentele medicale ale lui Mario Iorgulescu. Potrivit reprezentanților Spitalului Elias, medicii din Romania nu au fost de acord cu transferul, dar parinții au considerat ca are mai multe șanse sa-și revina…

- Medicii si familia lui Mario Iorgulescu au incercat, in noaptea de vineri spre sambata, sa il transfere pe tanar, cu un avion, de la Spitalul Elias la o clinica din Italia. Transferul a eșuat.

- La doua zile de la cumplitul accident in care a fost implicat Mario Iorgulescu, au aparut imaginile surpinse de camerele de supraveghere din zona unde a avut loc impactul. Bolidul condus de fiul lui Gino Iorgulescu are o viteza uluitoare Soferul din cealalta masina, un tanar de 24 de ani, tatal a doi…

- Familia lui Gheorghe Dinca a fost audiata la DIICOT. A ajuns in fata procurorilor dupa o imbranceala cu jurnalistii. In prima declaratie data in fata anchetatorilor, sotia a sustinut ca a venit din Italia in Romania pe 24 aprilie, cu 10 zile dupa disparitia Luizei. Si a oferit si detalii despre butoiul…

- Alexandru Cumpanașu, a carui nepoata ar fi fost sechestrata, violata și rapita de monstrul Gheorghe Dinca la Caracal, a dezvaluit, miercuri seaa, la B1 TV, ca presupusul criminal ar face parte dintr-un clan, care s-ar ocupa cu traficul de persoane.Unchiul fetei, despre care anchetorii spun…