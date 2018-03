Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin Contra (42 de ani) a avut parte de o prorovare altfel! Selectionerul l-a infruntat pe unul dintre romanii care au iesit campioni mondiali Neymar Jr.'s Five, in 2017, intr-un "meci" 1 vs. 1 in conditii speciale, specifice competitiei facuta celebra de superstarul de la PSG.

- Banca Nationala a Moldovei a emis zece monede comemorative si jubiliare pentru seriile: „Personalitati”, „Femei celebre”, „Aleea Clasicilor din Gradina Publica „Stefan cel Mare si Sfant” din municipiul Chisinau”, „Cartea Rosie a Republicii Moldova”, „Evenimente istorice” si „Stiinta si Inovare”. Monedele…

- Trimis in judecata sub acuzatia de conflict de interese, primarul comunei Coseiu, Ioan Mesesan, a scapat usor dupa procesul din prima instanta. Magistratii Judecatoriei Zalau au stabilit legea penala mai favorabila si au schimbat incadrarea juridica a faptelor retinute in sarcina inculpatului din conflict…

- Dupa cum bine stii nu poti sa faci la nesfarsit acelasi lucru insa sa obtii rezultate diferite. Iata 13 lucruri pe care nimeni nu ti le-a spus inca despre obezitate: Oamenii de stiinta au descoperit ca unii dintre soarecii supraponderali prezentau asa numita gena fatso (FTO). Mai…

- Aproximativ 30.000 de persoane radicalizate ce reprezinta o amenintare potentiala de terorism jihadist se afla in prezent in Europa, a avertizat luni directorul Europol, Rob Wainwright, citat de agentia...

- In contextul cresterii populatiei mondiale si a incalzirii planetei, cererea de apa se va accentua, iar calitatea si fiabilitatea aprovizionarii va scadea, avertizeaza ONU in cadrul editiei din 2018 a raportului mondial privind valorificarea resurselor de apa.Raspunsul la aceste provocari…

- Fostul international Cristian Chivu a declarat joi ca actualul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, isi da seama ca pierde alegerile pentru presedintia FRF din 18 aprilie si ca foloseste “ultimele carti” in lupta cu Ionut Lupescu.Chivu l-a insotit pe candidatul la presedintia…

- Fizicianul Stephen Hawking, in varsta de 76 de ani, a murit, miercuri dimineata, la locuinta sa din Cambridge, a anuntat familia acestuia, potrivit presei internationale. Stephen Hawking a fost cel mai cunoscut om de stiinta britanic al timpurilor noastre, un geniu care si-a dedicat viata descoperirii…

- Astronomii de la agenția americana NASA au facut un anunț ingrijorator acum cateva saptamani spunand ca Pamantul va fi lovit de o furtuna solara. Acest lucru urmeaza sa se intimple miercuri, anunța oamenii de știința. Efectul acesteia ar putea fi puternic resimțit de catre sateliții de comunicații și…

- Helicobacter pylori, care da cea mai frecventa infectie din lume, este o bacterie spiralata care colonizeaza mucoasa stomacului si a duodenului, rezistand intr-un mediu extrem de acid, scrie realitatea.net.

- In luna februarie, oficialii Organizatiei Mondiale a Sanatatii au convocat un comitet de urgenta la Geneva pentru a lua in considerare un scenariu incredibil. Scopul era acela de a identifica un agent patogen cu un potential urias de a cauza...

- Nivelul de inteligenta ar putea fi masurat cu ajutorul unei probe de saliva sau al unei picaturi de sange dupa ce oamenii de stiinta au demonstrat, in premiera, ca IQ-ul unei persoane poate fi estimat printr-o simpla studiere a ADN-ului acesteia, informeaza luni The Telegraph. In urma celui mai amplu…

- Pentru prima data, oamenii de știința au descoperit perovskitul de silicat de calciu (CaSiO3) pe suprafața Pamantului. Acesta poate fi al patrulea cel mai abundent mineral de pe Pamant, dar nu a fost vazut niciodata in natura. Asta pentru ca devine instabil la suprafața planetei.

- Autor: Octavian ANDRONIC Ziua de miercuri, 7 martie, a fost una incarcata de semnificații. Ca toate celelalte, dealtfel STOP O marturisire imprudenta facuta cu nonșalanța de Teodorovici la un talk show, cum ca ar fi primit la domiciliu o diploma de la SRI pentru un curs pe care nu-l frecventase, face…

- E haos total si scandal fara precedent in justitia din Romania. O importanta judecatoare lanseaza un atac furibund la adresa propriilor colegi care au protestat impotriva schimbarii legilor jusititiei. Madalina Afrasinei, presedintele Secției a VI-a Civila de la Tribunalul Bucuresti, tine partea…

- Avertisment teribil al medicilor. Acestea sunt semnele cancerului la san despre care nu vorbeste nimeni. Pana acum. Cancerul la san da semne si simptome pe care multe femei aleg sa le ignore. Este foarte important sa mergi la medic si sa faci o mamografie pentru a vedea daca totul este in regula…

- Situatia in Romania este grava, inca se moare de gripa si singura modalitate de a evita sa facem gripa este in continuare vaccinul, a avertizat sambata, intr-o conferinta de presa, managerul Institutului de Boli Infectioase "Matei Bals", Adrian Streinu-Cercel.

- Avertisment teribil pentru seful PSD, Liviu Dragnea. Romania se afla intr-un mare pericol dupa contestatele schimbari la legile justitiei. Analistul politic, Cristian Pavulescu spune ca declaratiile si atitudinile manifestate de liderii Puterii de la Bucuresti dupa vizita lui Frans Timmermans arata…

- Cerceatorii au gasit o molecula in urina oamenilor care creste in nivel odata cu varsta biologica, care este diferita fata de cea cronologica, intrucat oamenii imbatranesc la rate diferite.

- E o intreaga nebunie legata de numirea lui Ionuț Popa in funcția de director tehnic la UTA. Tehnicianul originar din Arad a ținut sa lamureasca cateva lucruri esențiale. Popa: “Nu pup nimic” De la bun inceput tehnicianul a decis sa lamureasca problema cu suporterii. Iata ce…

- Un pantof de ciocolata a fost realizat, în premiera, cu ajutorul unei imprimante 3D de la USAMV Cluj. Studenții voluntari ai Facultații de Știința și Tehnologia Alimentelor din cadrul USAMV Cluj, Napoca, Amalia Nemeș și Alexandru Szabo, au realizat, în…

- ,,Nu doar viitorul unei institutii-cheie se joaca acum, ci însusi viitorul acestei tari", a scris filosoful Mihai Șora pe pagina personala de Facebook, dupa anunțul lui Tudorel Toader privind revocarea șefei DNA.

- Sindicatul Politistilor Europeni "Europol" a sesizat Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) cu privire la faptul ca structurile Politiei Romane nu asigura programul permanent de lucru al anga...

- Ghețarul uriaș ce s-a desprins dintr-o calota glaciara i-a uimit pe cercetatori. Bucata impresionanta de gheața are 190 de metri, insa numai 30 dintre aceștia sunt vizibili la suprafața apei.

- Avertisment teribil si extrem de important al nutritionistilor. Nu trebuie sa faci niciodata aceasta greseala cand prajesti cartofi, altfel risti sa faci cancer. Alimentele bogate in amidon preparate la temperaturi foarte inalte pentru o perioada lunga de timp, precum cartofii prajiți intens, pot…

- Anunt extrem de important al specialistilor. Cand trebuie sa bem cafeaua de dimineata? Oamenii de stiinta s-au decis sa spuna totul. Despre ou se spune ca este medicament dimineata, aliment la pranz si otrava seara. Nici cafeina nu are acelasi efect asupra organismului daca este bauta dimineata devreme…

- Desi toti aspiram la tinerete fara batranete si la viata fara de moarte, suntem constienti ca acest lucru este doar un vis care nu va deveni realitate, cel putin nu in viitorul apropiat....

- Marius Copil (93 ATP) l-a atacat pe Nicolae Frunza (594 ATP) dupa infrangerea suferita in Cupa Davis in fața unui luxemburghez anonim, Ugo Nastasi, scor 5-7, 6-1, 3-6. "A fost o lecție pentru Frunza și sper sa se trezeasca și sa avanseze in cariera, pentru ca ce facea pana acum se pare ca nu a facut…

- Februarie este a doua luna a anului in calendarul Gregorian, dar pe vremuri a fost ultima. Este cea mai scurta luna gregoriana, care are numai 28 sau 29 de zile. Luna februarie are 29 de zile in anii bisecti, iar in ceilalti ani are 28 de zile. Cei care sunt „de vina” pentru situatie sunt romanii.…

- O analiza a Asociatiei Protectia Consumatorilor pe 116 tipuri de carnati scoate la iveala detalii socante. Peste 84% dintre probele analizate au in compozitie nitrit de sodiu si chiar solutie de dezghetat drumuri.

- Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a tras un puternic semnal de alarma pentru Romania. El a spus ca daca legile justiției raman in forma actuala se va discuta altfel despre primirea Romaniei in Schengen și despre ridicarea MCV.”Daca legile raman așa, discutam altfel despre…

- Cercetatorii au descoperit ca atunci cand copiii merg de-a busilea, ei „ridica” multa mizerie si bacterii, astfel ca, de vreme ce nasul si gura lor sunt mai aproape de podea, micutii inhaleaza o cantitate mai mare din acea murdarie.

- Proaspata castigatoare a primului turneu de Mare Slem al anului, Caroline Wozniacki a sarbatorit intr-un mod exceptional succesul de la Australian Open. In mod traditional, campioana este obligata sa faca o sedinta foto cu trofeul, intr-un loc ales de organizatori.

- Internautii sunt deja familiarizati cu doua filmari incitante, puse la dispozitie de Departamentul american al Apararii. Ambele materiale video prezinta imaginea termica a unui obiect zburator neidentificat, potrivit Business Insider.

- Mumiile a trei copii au fost descoperite in apropierea vulcanului argentinian Llullaillaco. Oamenii de stiinta au fost surprinsi cand au vazut cat de bine s-au pastrat corpurile, in special cel al fetei. Toate sunt vechi de 500 de ani. Dar seria de descoperiri interesante avea sa continue. Cea mai interesanta…

- Ceasul riscurilor de conflict atomic a fost dat cu 30 de secunde inainte de specialisti, fiind setat la doar doua minute de un potential razboi nuclear, pe fondul deteriorarii securitatii la nivel global, informeaza publicatiile The Hill si The Washington Post. In urma cu un an, imediat dupa ce Donald…

- Ajungem din ce in ce mai greu la maturitate. Oamenii de stiinta din Marea Britanie spun ca adolescenta dureaza acum pana la 24 de ani. Stilul de viata a adus aceasta schimbare. Tinerii din ziua de azi studiaza o perioada mai indelungata, se casatoresc mai tarziu si amana sa devina parinti. Tardiv intervine…

- Avertisment fara precedent al fostului presedinte, Traian Basescu, la adresa lui Klaus Iohannis. Actualul senator spune ca seful statului a fost pacalit cu suspendarea pentru a o accepta pe Viorica Dancila pentru functia de premier. Mai mult, seful PMP e total nemultumit de nominalizare si anunta…

- Potrivit oamenilor de stiinta britanici de la Universitatea Sheffield, creierul uman are un scaner wireless pentru emotiile umane, al carui principiu de functionare seamna cu cel al Wi-Fi. in opinia expertilor, procesul de unde din creier studiaza comportamentul si activitatea sociala a mediului si…

- Guvernul australian a lansat un apel catre oamenii de stiinta pentru salvarea Marii Bariere de Corali in cadrul unei proiect cu o finantare de doua milioane de dolari australieni, echivalentul a 1,6 milioane de dolari americani, scrie digi24.ro.

- Horoscop Ma intreb adesea, dragi prieteni, si va propun si domniilor voastre urmatoarea tema de meditatie: de ce nu au devenit poetii zei? Sau macar regi. Homer de ce nu a fost ridicat in ceruri si pus intre constelatii, cum se facea pe atunci, in antichitate? Sau, Shakespeare in Evul Mediu, de ce nu…

- "Exista o nevoie urgenta pentru statele membre sa dezvolte o strategie pentru gestionarea unor mari miscari de imigranti", subliniaza seful ONU, potrivit Agerpres. Conform ONU, negocieri formale pe acest subiect urmeaza sa inceapa in februarie, inaintea unei conferinte interguvernamentale in decembrie…

- Dupa ce gazele s-au scumpit cu cațiva lei pe luna pentru fiecare consumator, specialiștii anunța ca urmeaza o iarna și o primavara cu scumpiri in masa: la alimente, produse nealimentare, servicii, și bunuri. Analiștii financiari susțin ca dupa ani de zile de stabilitate, Romania se indreapta spre…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, anunta o fluctuatie a cursului de 5-6%, fiind pentru prima oara când guvernatorul ofera o astfel de marja, chiar daca nu a dat un interval de valori în care va fluctua.

- Masuratorile si estimarile efectuate timp de decenii pentru calcularea cresterii nivelului oceanelor ar fi putut subestima amploarea acestei probleme, avertizeaza expertii, deoarece oamenii de stiinta nu au luat în calcul faptul ca masa totala a suprafetelor acoperite, aflata în crestere…

- Canicula fara precedent in Australia. La Sydney s-a inregistrat duminica cea mai mare temperatura din ultimii 79 de ani. Termometrele au inregistrat 47,3 grade Celsius.Biroul de Meteorologie din New South Wales a fost cel care a facut anunțul.

- Miliardarul american Jim Rogers a anuntat ca se apropie o criza globala majora, "cea mai mare pe care o va prinde in timpul vietii", scrie Business Insider, citat de stiripesurse.ro. Rogers sustine ca viitoarea prabusire financiara ar urma sa aiba loc la sfarsitul acestui an sau anul viitor.