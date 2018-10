Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a avertizat vineri la Viena fata de riscul izbucnirii unui razboi in Balcani daca UE ar lasa sa se estompeze sperantele de aderare a tarilor din aceasta regiune, relateaza AFP. “Daca luam Balcanilor perspectiva unei aderari, vom cunoaste acolo…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a atras atentia ca toate tarile participante la Summitul Initiativei celor Trei Mari trebuie sa „respecte statul de drept“, pentru ca investitiile nu ar avea sens, in caz contrat. Mai mult, Juncker a subliniat ca in momentul in care se vorbeste de…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump au transmis miercuri ca au ajuns la un acord, dezamorsand diferendul comercial dintre Washington și Bruxelles, care a avut ca rezultat impuneri reciproce de taxe comerciale.