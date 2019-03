Stiri pe aceeasi tema

- Trupele vor fi mobilizate sambata pentru a pazi cladirile publice, permitand astfel politiei sa se concentreze asupra protestatarilor in cazul unor noi violente in Paris si alte orase, a informat guvernul miercuri. Soldatii mobilizati vor fi redesfasurati dintre cei implicati in operatiunea…

- Soldatii mobilizati pentru protestele de sambata ale vestelor galbene de la Paris vor actiona sub instructiuni clare insa ar putea deschide focul daca vietile lor sau ale civililor vor fi puse in pericol, a declarat generalul Bruno Leray, guvernatorul militar al Parisului vineri, scrie Politico.

- Violente au izbucnit sambata pe bulevardul Champs Elysees din Paris, unde mii de ‘veste galbene’ s-au strans in cel de-al 18-lea weekend de mobilizare civica impotriva politicii fiscale si sociale a guvernului francez, transmite AFP, citat de...

- Eugen Tomac scoate in evidența o noua greșeala de exprimare a premierului Romaniei, la declarația susținuta impreuna cu secretarul general al NATO. Președintele PMP susține ca Viorica Dancila "nu are simtul ridicolului și a ajuns sa fie un pericol public pentru Romania pe plan global""Viorica…

- Asociatia "Forumul Judecatorilor din Romania", Asociatia "Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor" si Asociatia "Initiativa pentru Justitie" solicita Guvernului sa nu procedeze la adoptarea vreunui proiect care sa puna in pericol valori sociale fundamentale intr-un stat de drept. …

- Asociațiile “Forumul Judecatorilor din Romania”, ”Mișcarea pentru Apararea Statutului Procurorilor” și ”Inițiativa pentru Justiție” susțin, intr-o analiza referitoare la OUG privind completurile de 5 judecatori ale ICCJ, ca deocamdata nu exista un proiect in dezbatere publica,menționand ca astfel…

- Socialistii vor depune astazi la Curtea Constitutionala o contestatie in legatura cu decizia Guvernului de a deschide 125 de sectii de votare peste hotare. Declaratia a fost facuta de deputatul Partidului Socialistilor, Vlad Batrincea. Potrivit lui, aceasta decizie trebuie revazuta, in caz contrar vor…

- Ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, a anuntat duminica trimiterea unei scrisori catre conducerea Renault, in care ii solicita sa explice remuneratiile care au fost acordate directorilor grupului auto prin intermediul holdingului RNBV, informeaza Reuters preluata de Agerpres. Anterior,…