Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 8 iulie 2019, in jurul orei 06,24, un barbat de 67 de ani din localitatea Abuș, județul Mureș, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 107, in afara localitații Jidvei, nu a adaptat viteza corespunzatoare intr-o curba la stanga pe un carosabil umed, a pierdut controlul auto, a parasit partea carosabila…

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, un tanar de 21 de ani, acuzat de comiterea unei spargeri de magazin.”La data de 3 iulie a.c., politistii Sectiei 2 Politie Cluj-Napoca au identificat si retinut pentru 18 de ore un barbat de 21 de ani din comuna Valea Larga, judetul Mures. Barbatul este banuit…

- Un nou atac sangeros a avut loc in vestul țarii, dupa cel din zona Fagetului provocat de un tanar drogat, care a ucis in bataie un om și a ranit alte cinci. In aceasta noapte, in localitatea Nadab, din județul Arad, un tanar in varsta de 32 de ani a injunghiat-o cu un cuțit pe […] Articolul Un nou atac…

- Este alerta in Grecia, din cauza virusului West Nile! Turistii sunt avertizati sa se protejeze de tantari, dupa ce peste 300 de oameni au fost infectati anul trecut si alti 50 au murit. „Au fost...

- Turiștii sunt sfatuiți sa ia legatura cu salvamontiștii, daca au de gand sa plece in drumeții montane in aceasta perioada. In prealabil trebuie consultate și prognozele meteo, intrucat vremea la munte se schimba rapid și temperaturile ridicate pot fi inlocuite imediat cu ploi reci și cu temperature…

- Turistii din zonele montane sunt sfatuiti sa fie atenti la vipere, cu atat mai mult cu cat pentru acestea incepe perioada de imperechere. Salvamontistii atrag atentia ca daca o persoana este muscata de vipera nu trebuie miscata pana cand vin salvatorii, sangele nu trebuie pus in miscare si trebuie hidratata…

- Turistii din zonele montane sunt sfatuiti sa fie atenti la vipere, cu atat mai mult cu cat pentru acestea incepe perioada de imperechere. Salvamontistii atrag atentia ca daca o persoana este muscata de vipera nu trebuie miscata pana cand vin salvatorii, sangele nu trebuie pus in miscare si trebuie hidratata…

- Reprezentantii ISU Botosani au transmis ca accidentul s-a produs in zona localitatii Trusesti. „Garda de Interventie Trusesti a intervenit la un accident auto, urmat de incendiu in localitatea Trusesti. La sosirea fortelor de interventie, autoturismul, care era izbit intr-un copac, ardea in intregime.…