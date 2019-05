AVERTISMENT: Polonia nu trebuie să mai trateze UE ca pe o maşinărie de produs bani! El a mai spus ca procedura Articolului 7 al UE, prin care blocul ar putea sa sanctioneze Polonia in legatura cu schimbarile despre care Bruxelles sustine ca submineaza statul de drept, nu a avut inca niciun impact asupra comportamentului Varsoviei. El a afirmat ca „dezvoltarea economica a Poloniei a fost remarcabila“ datorita faptului ca face parte din blocul comunitar, de la care a primit peste 100 de miliarde de euro in fonduri europene. Insa vicepresedintele a precizat ca Polonia s-a pus singura intr-o pozitie mai slaba in interiorul comunitatii europene din cauza conflictului pe care il… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

