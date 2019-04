Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Tocila, Head of Marketing al platformei Vola.ro, vine in studioul Adevarul Live pentru a impartasi cateva trucuri despre cum putem obtine cea mai buna oferta pentru un bilet de avion si care sunt destinatiile de vacanta preferate de romani de Paste.

- "Sunt foarte multi care ne intreaba daca mai pot merge acasa de Paste fara pasaport, doar cu buletinul. Da, pot merge. La Sectia Consulara primim zilnic 300-350 de cereri de pasapoarte, ceea ce creeaza o presiune foarte mare pe zona serviciilor consulare pe care le putem presta. Sunt altii care spun:…

- Florin Calinescu s-a oferit sa o ajute pe Andra sa joace intr-un film. Andra a reacționat imediat. La emisiunea Romanii au talent, Florin Calinescu s-a aratat dispus sa a ajute pe Andra, colega sa de juriu, sa joace intr-un film. "Fac eu un film cu tine", i-a spus Florin Calinescu Andrei. "Dar trebuie…

- Fanii „Game of Thrones / Urzeala tronurilor” se pregatesc pentru ultimul sezon al seriei pornind într-o vânatoare de indicii prin care vor gasi, pe rând, șase Tronuri de fier ascunse de producatorii serialului în diferite colțuri ale lumii.Postul HBO a ascuns…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, afirma ca este puțin probabil ca liderii UE sa ajunga la o ințelegere pe tema Brexit in cursul summitului din aceasta saptamana, astfel ca probabil saptamana urmatoare va mai fi nevoie de o noua reuniune, informeaza postul RTE, scrie Mediafax."Nu…

- Comisia Europeana da un nou avertisment Romaniei in privința legislației UE in materie de protectie consulara. In caz contrar țara noastra poate fi atacata la Curtea de Justitie a UE.Citește și: A fost decisa data la care Parlamentul Marii Britanii va vota viitorul țarii Comisia Europeana…

- Mini-vacanta de Paste si 1 Mai reprezinta noile puncte pe care se focalizeaza majoritatea romanilor! Iar locul cel mai cautat pentru a petrece sarbatorile este litoralul Marii Negre! Ofertele sunt inca disponibile acolo pentru oamenii care n-au apucat sa-si rezerve camere. Iar hotelierii ofera reduceri…

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat concluziile privind evoluția economica a Romaniei in perioada urmatoare, dupa ședința de politica monetara, care a avut loc joi. Astfel, Consiliul de Administrație al BNR a anunțat ca urmeaza o perioada de incertitudini și de riscuri economice, care vor influența…