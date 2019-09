Stiri pe aceeasi tema

- Ritmul de crestere al economiei romanesti va ramane sub 4% in acest an, dupa care se va reduce in 2020-2021 din cauza incetinirii cererii externe, a reducerii ritmului de crestere a salariilor si a unui mediu fiscal mai neutru, apreciaza agentia de...

- Specialistii veterinari, reuniti in cadrul Conferintei Internationale de Trichineloza, care se desfasoara la Cluj-Napoca, considera ca ar trebui sa se renunte la cresterea traditionala a porcilor, pentru a putea fi eradicata trichineloza. „Trichineloza este o boala parazitara majora, transmisibila de…

- Economiile de Estul Uniunii Europene au scazut trimestrul trecut impreuna cu restul blocului, dar un "boom" al locurilor de munca și cheltuielile guvernamentale i-au ajutat sa reziste turbulentelor globale care au aruncat economiile Marii Britanii și Germaniei in contracție, noteaza publicatia Bloomberg,…

- Comisia Europeana a majorat prognoza de creștere economica pentru Romania de la 3,3% in prognoza de primavara la 4% pentru acest an, in prognoza de vara, prezentata miercuri, potrivit mediafax.Pentru 2020 prognoza de creștere economica este 3,7%, de la 3,1% in prognoza de primavara. Inflația…

- Cresterea economica de 5% inregistrata de Romania in primul trimestru al acestui an a continuat sa fie sustenabila si sa se bazeze pe productia nationala de bunuri si servicii, a declarat prim-ministrul Viorica Dancila. "Institutul National de Statistica a publicat a doua evaluare care…

- La finalul vizitei in Romania, delegația Fondului Monetar Internațional a prezentat o realitate economica sumbra a economiei autohtone, departe de ceea ce arata in comunicatul emis de Guvernul Romaniei in urma cu o zi dupa intalnirea cu oficialii FMI. Creșterea economica s-a realizat pe consum, cu…

- Jaewoo Lee, seful misiunii Fondului Monetar International in Romania, a explicat ca, in timp ce cresterea economica ar putea ramane in Romania la circa 4%, deficitul de cont curent va depasi nivelul de 5% din PIB. „In timp ce veniturile oamenilor au crescut rapid spre un nivel apropiat de…

