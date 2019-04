Stiri pe aceeasi tema

- PNL solicita sa aiba un reprezentant in Comisia mixta de experti convenita intre Comisia Europeana si Guvernul Romaniei in privinta Mecanismului de Cooperare si Verificare, constituita pe fondul vizitei in Romania a prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans. Totodata, PNL cere Guvernului…

- Membri ai Guvernului Dancila, ai Comisiei Europene și experți de la Bruxelles vor discuta punctele din Mecanismul de Cooperare si Verificare pentru Romania, spun surse guvernamentale citate de Agerpres.Initiativa acestei comisii mixte a fost agreata in contextul intalnirii avute miercuri,…

- Presedintele Klaus Iohannis a solicitat luni abrogarea de indata a OUG 7 care aduce mai multe modificari importante la legile justitiei. Seful statului a subliniat ca aceste masuri pun justitia sub controlul politicului si a cerut Guvernului sa respecte recomandari din MCV si de la Comisia de la Venetia.…

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene Frans Timmermans ii cere lamuriri primului ministru Viorica Dancila despre ultimele ordonanțe de urgența privind legile Justiției. Intr-o scrisoare trimisa premierului Romaniei, oficialul european iși exprima dezamagirea și ingrijorarea ca modificarile aduse legilor…

- Frans Timmermans, vice-președintele Comisiei Europene, i-a trimis saptamana trecuta o scrisoare premierului Viorica Dancila, exprimandu-și dezamagirea cu privire la Ordonanța de Urgența care modifica legile Justiției. Timmermans scrie in scrisoarea transmisa pe 22 februarie ca problema ordonanțelor…

- Ordonantele de urgenta promovate de ministrul justitiei, publicate. Cele doua ordonante de urgenta promovate de ministrul justitiei, si adoptate marti de Guvern, au fost publicate, miercuri seara, în Monitorul Oficial. Documentele vizeaza modificarea legilor justitiei, respectiv…

- Atat continutul, cat si procedura ultimelor schimbari, prin folosirea de ordonante de urgenta, fara consultari cu justitia si cei direct interesati par a fi in contradictie directa cu recomandarile Comisiei Europene din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare, sustinute de toate statele membre…

- Asociația Forumul Judecatorilor din Romania, Asociația Mișcarea pentru Apararea Statutului Procurorilor și Asociația Inițiativa pentru Justiție fac apel, in contextul reuniunii informale a Consiliului Justitie si Afaceri Interne la Bucuresti, la miniștrii de Justiție din statele membre UE pentru…