Stiri pe aceeasi tema

- „1 la 1”, „2 la 1” , „leich matrose” si „matrose” – acestea ar fi fost regulile si pedepsele la care au fost supusi copiii din cazul de sclavie din Maramures, povestite chiar de catre unul din membrii gruparii infractionale, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare. Surse judiciare au declarat…

- Copiii cu deficiențe de vedere vor și ei sa faca sport, așa cum face orice copil. Vor sa se joace, sa alerge, sa mearga pe bicicleta sau sa inoate. Un ONG le-a ințeles dorințele și, pentru al doilea an consecutiv, le-a organizat o tabara gratuita.

- Se intampla frecvent sa observam cum copii de la varste tot mai fragede invața sa utilizeze tableta sau un telefon inteligent. De cele mai multe ori, se joaca pe aceste gadgeturi sau se uita la desene animate ore intregi. Insa specialiștii atrag atenția ca nu este deloc sanatos ca micuții sa stea cu…

- Micutii, elevi in clasa zero Step by Step la Colegiul National „Traian Lalescu“ din Resita, erau insotiti de invatatoare si familii, pentru ca isi pregatisera un program special pentru prima lor serbare de sfarsit de an. Au ales Zoo Resita pentru ca in teatrul de papusi pe care l-au pregatit,…

- Peste 1.500 de elevi din clasele IV-VIII de la 6 școli din Medgidia au participat la cursuri de educație rutiera, acțiune de responsabilizare sociala organizata de Asociația de Psihologie și Siguranța Rutiera PsihoTrafiQ și Primaria Medgidia. In cadrul campaniei, elevii au putut invața regulile de baza…

- Ziua de 1 Iunie este o zi speciala pentru noi toți, o sarbatoare a copilariei care ne inspira sa dam copiilor emoții de bucurie, sa ne implicam in a le oferi protecția și grija de care au nevoie și, cel mai important, sa le aratam iubirea! Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 454, ediția print…

- Copiii din București construiesc copacul vieții, un copac uriaș din sticle de plastic. Ei vor, astfel, sa traga un semnal de alarma, de ziua Mediului, in legatura cu importanța reciclarii. Cel mai mare eveniment de reciclare exclusiv pentru copii are loc, miercuri, 5 iunie, in București și este organizat…

- Autoritatile sanitare din Paris au indemnat ca femeile gravide si copiii care locuiesc in apropiere de Catedrala Notre-Dame sa mearga la medic pentru a verifica nivelul de plumb din sange, in contextul in care exista ingrijorari referitoare la efectul pe care incendiul devastator l-a avut asupra sanatatii…