Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a semnat, luni, un decret prin care suspenda oficial participarea Rusiei la Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), semnat cu SUA la finalul Razboiului Rece, a anuntat luni Kremlinul, citat de Reuters, AFP si RIA Novosti și preluat de Agerpres.

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat luni un decret prin care suspenda oficial participarea Rusiei la Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), semnat cu SUA la finalul Razboiului Rece, a anuntat luni Kremlinul, citat de Reuters, AFP si RIA Novosti. Rusia a anuntat luna trecuta suspendarea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca Moscova este pregatita din punct de vedere militar sa reactioneze la o criza similara cu cea a Rachetelor din Cuba, din timpul Razboiului Rece, daca Statele Unite sunt atat de nesabuite incat sa provoace una de acest fel, informeaza

- Președintele rus Vladimir Putin a avertizat, miercuri, ca Rusia ia in calcul desfașurarea de rachete capabile sa loveasca „teritoriile unde se afla centrele de decizie”, in cazul in care Statele Unite vor instala noi sisteme in...

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat sambata ca tara sa isi suspenda participarea la INF (Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare semnat in 1987 intre Washington si Moscova) in riposta la decizia SUA de a se retrage din acest tratat si care a intrat in vigoare in aceeasi zi, relateaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat marti ca Rusia se poate dota usor cu rachete - terestre - cu raza inermediara de actiune, daca Statele Unite isi pun in aplicare amenintarea cu retragerea din Tratatul INF din 1987, relateaza Reuters, potrivit News.ro.Statele Unite au acuzat Moscova…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti ca este neclar de ce o rusoaica, Maria Butina, a fost arestata in Statele Unite si a fost acuzata ca este agent al Rusiei, pentru ca sefii serviciilor de informatii ruse nu stiu nimic despre aceasta femeie, relateaza Reuters.Maria Butina, o…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat ca Statele Unite nu au oferit nicio dovada ca Rusia a incalcat Tratatul privind eliminarea rachetelor cu raza medie și scurta (INF), scrie agenția de stat rusa „RIA Novosti”. La 4 decembrie, secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a declarat ca, peste 60…