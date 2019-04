Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o alerta cod portocaliu de vreme severa imediata in județele Caraș-Severin și Hunedoara, fiind anunțate intensificari ale vantului care vor atinge la rafala viteze de 120 km/h. Vantul puternic va fi insoțit și de ninsoare viscolita, codul portocaliu fiind…

- Meteorologii au emis, duminica, mai multe avertizari cod galben de vant puternic, valabile pentru 14 judete. In zonele joase, vantul va sufla cu pana la 70 de kilometri la ora, iar la munte rafalele vor depasi 100 de kilometri la ora. Potrivit meteorologilor, in judetele Cluj, Salaj, Bistrita-Nasaud,…

- Cod galben de vreme severa imediata in județele Bistrița-Nasaud, Cluj și Maramureș, joi, incepand cu ora 14:00 pana la ora 20:00, anunța Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Meteorologii anunța pentru Bistrița-Nasaud cod galben de vreme severa imediata, astazi incepand cu ora 14:00 pana la…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o alerta Cod galben de vreme severa imediata in județele Gorj, Mehedinți și Valcea. Meteorologii anunta intensificari ale vantului cu viteze de 70-80 km/h, iar la altitudini de peste 1800 m vor fi viteze, ...

- Meteorologii de la ANM au lansat, in aceasta dimineața, o noua alerta cod galben de vreme severa imediata. Zona vizata este județul Caraș-Severin, la inalțimi de peste 1800 m, unde se așteapta intensificari ale vantului cu viteze la rafala de peste 90 km/h și ninsoare viscolita. Alerta este valabila…

- ANM a emis o atentionare de cod galben de vreme severa pentru majoritatea judetelor tarii, incepand de vineri. Meteorologii anunta ninsori, ploie si vant ... The post Cod galben de vreme severa in majoritatea tarii, de vineri. Meteorologii anunta ninsori, ploi si vant puternic appeared first on Renasterea…

- Ceața a pus stapanire pe intreg teritoriul Republicii Moldova. Meteorologii au anunțat ca codul galben se va menține și maine pe arii extine. Astfel, pe 1 februarie se va menține ceata cu vizibilitatea de 200m si mai putin.

- Meteorologii au emis in aceasta dimineata un cod galben de intensificari ale vantului valabil in intervalul ora 10:15 pana la ora 14:00. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, in zonele de litoral alse judetelor Constanta si Tulcea se vor semnala intensificari ale vantului care vor atinge…