Avertisment MAE. Grevă generală. Transportul este perturbat. Vezi unde Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Italiana ca, in cursul zilei de 8 martie 2019, mai multe organizații sindicale vor organiza o greva naționala, care va afecta serviciile publice in domeniul transporturilor, sanatații și educației. Sunt preconizate perturbari indeosebi la nivelul transportului feroviar, aerian, maritim și al transportului local. Pentru mai multe informații actualizate, se recomanda consultarea site-ului Ministerului Infrastructurii și Transporturilor (http://www.mit.gov.it/). In… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

