Avertisment: Inteligenta Artificiala ajuta SUA si China sa domine lumea, in vreme ce tarile sarace se vor transforma in vasalii acestora

- Doua mari partide din Germania au recunoscut ca au obtinut date despre alegatori de la Deutsche Post, fostul gigant postal detinut de stat, in perioada premergatoare alegerilor din 2017, informeaza dpa. Uniunea Crestin Democrata (CDU) a cancelarului Angela Merkel si Partidul Liber-Democrat…

- Majoritatea tinerilor americani cred ca presedintele Donald Trump nu este calificat pentru aceasta functie, potrivit unui sondaj de opinie realizat la cererea agentiei Associated Press. Potrivit sondajului realizat de Associated Press in colaborare cu Centrul NORC pentru Cercetari in domeniul…

- Sursa aparent inepuizabila de informatii despre utilizatori, profilurile Facebook ar putea fi cerute in mod obligatoriu spre analiza tuturor solicitantilor de viza pentru Statele Unite, indiferent daca acestia au sau nu statutul de imigranti.

- Rusia a testat cu succes noua racheta balistica intercontinentala RS-28 Sarmat, care poate transporta 12 focoase nucleare pe o distanta de 10.000 de kilometri si are capacitatea de a distruge suprafete de marimea Frantei, a anuntat, vineri, Ministerul Apararii de la Moscova. "Acest nou test…

- Lumea ramane expusa riscurilor, mai ales ca cea mai recenta criza financiara a lasat numeroase "cicatrici", a declarat fostul viceguvernator al Bancii Angliei, Rachel Lomax, la o conferința gazduita de Banca Naționala a Romaniei.

- China a anuntat vineri ca pregateste tarife pentru importuri americane in valoare de 3 miliarde de dolari, pentru fructe proaspete, vin sau alune, si a cerut Statelor Unite "sa se retraga de pe marginea prapastiei". Anuntul vine dupa ce presedintele Donald Trump a prezentat cu o zi in urma…

- Facebook este investigata in Statele Unite de Comisia Federala pentru Comert (FTC) si sase comisii importante din Congres in legatura cu modul in care datele personale a 50 de milioane de utilizatori au fost obtinute de firma de analiza a datelor Cambridge Analytica, care a contribuit la alegerea…

- Scurgere masiva de informații personale a peste 50 de milioane de utilizatori Facebook din Statele Unite. Firma de analiza a datelor, Cambridge Analytics, a obținut datele fara consimțamantul utilizatorilor rețelei sociale.

- Rachetele nord-coreene pot fi acum echipate cu arme nucleare si ar putea ajunge in Germania si Europa centrala, a declarat parlamentarilor in aceasta saptamana un oficial de top din Agentia de informatii externe a Germaniei, scrie ziarul Bild am Sonntag, citat duminica de Reuters. Directorul…

- Facebook nu scapa nici in 2018 de ceea ce se dovedește a fi cea mai mare problema: influențarea utilizatorilor inainte de alegeri. Totodata, ar putea fi momentul in care va fi ceruta reglementarea rețelei pentru prevenirea unor astfel de scenarii, scriu cei de la Playtech. Victoria lui Donald Trump…

- Actrita Angel Giuffria a intampinat o situatie mai putin obisnuita la Conferinta SXSW din Austin, Texas, dupa ce a incercat sa incarce baterie bratului sau bionic la una din prizele amplasate in incinta, transmite Gandul . Mai multi utilizatori de telefoane nu au renuntat la prize, chiar daca au vazut…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, vineri, ca intentia Statelor Unite privind suplimentarea tarifelor la importurile de otel si aluminiu incalca principiile Organizatiei Mondiale a Comertului, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. In cadrul unei conferinte de presa…

- Statul american Oklahoma a anuntat ca va aplica pedeapsa cu moartea folosind metoda inhalarii fortate cu nitrogen (azot), o metoda care nu a mai fost utilizata niciodata in Statele Unite. Anuntul a fost facut de Mike Hunter, procurorul general al acestui stat conservator din sudul Statelor Unite. ”Am…

- Potrivit sursei citate, George Ciamba si Matthew Palmer au trecut in revista dezvoltarile relevante din cadrul Parteneriatului Strategic bilateral, cu accent asupra asigurarii unui ritm cat mai relevant de contacte atat la nivel politic, cat si tehnic. Totodata, cei doi oficiali au salutat "soliditatea…

- China va deveni ”hegemonul incontestabil” al inteligenței artificiale in acest an, arata un raport al Future Today Institute , o organizație care analizeaza modul in care tehnologia și știința influențeaza afacerile, produce modificari in cadrul forței de munca și demareaza schimbari geopolitice. Amy…

- UE pregatește un pachet de masuri de raspuns la taxele vamale introduse de Statele Unite la importurile de oțel și aluminiu. Adevarata lovitura ar putea fi insa nu taxarea motocicletelor americane sau a bourbon-ului, masuri planificate de UE, ci impozitarea veniturilor, nu a profiturilor ca in prezent,…

- Comisia Europeana a declarat, miercuri, la o intalnire cu firme de top din domeniul digital ca alegerea preferata de Uniunea Europeana este o reforma a impozitarii profiturilor, mai degraba decat o impozitare a veniturilor, o mișcare salutata de marile companii online americane, potrivit Reuters . Uniunea…

- Presedintele american, Donald Trump, a impus joi taxe pe importurile de otel si de aluminiu, ignorand avertismentele repetate ale mai multor aliati, in frunte cu Uniunea Europeana, asupra riscurilor unui razboi comercial cu consecinte imprevizibile. "Daca vreti sa evitati aceste tarife, instalati-va…

- Japonia avertizeaza ca taxele pe care Donald Trump a decis sa le impuna importurilor de otel si aluminiu vor afecta grav economia mondiala si anunta ca va lua masurile care se impun. Ministrul de Externe japonez a catalogat drept "regretabile" taxele pe care Statele Unite au decis sa le aplice,…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a facut apel la Statele Unite si Coreea de Nord, joi, sa inceapa cat mai curand discutiile, argumentand ca pacea trebuie sa predomine. Wang Yi a facut aceste afirmatii in timpul unei conferinte de presa, din cadrul unei reuniuni anuale a parlamentului…

- Avansurile tehnologice ajung la tot mai multi oameni de pe planeta, care are acum o populatie de aproape 7,6 miliarde de persoane. Pentru multi dintre locuitorii Pamantului, primul si singurul dispozitiv cu care au accesat internetul este telefonul mobil. Numarul utilizatorilor unici de telefoane…

- Președintele american Donald Trump i-a spus omologului sau Benjamin Netanyahu ca s-ar putea sa participe la inaugurarea ambasadei SUA la Ierusalim, programata in luna mai, scrie Agerpres citand AFP. In timpul vizitei efectuate de președintele Ierusalimului la Washington, Trump a dat asigurari ca relatiile…

- "Se vede ca Dragnea se uita la Suleiman Magnificul. Scenariul asta in care niște baieți cu condamari sau dosare pe rol vin și livreaza inregistrari care ar avea rolul sa ne arate cate abuzuri face DNA dupa care apare servilul Tudorel sa ne anunțe ca e de domeniul evidenței ca trebuie revocat procurorul-șef,…

- Multe companii de tehnologie din China se bat de la egal la egal cu rivalele din Vest, atat la venituri, cat si la numarul de utilizatori. Printre acestea se numara Tencent, companie numita si „Facebook din China", Xiaomi („Apple din China"), Alibaba („Amazon din China") sau Huawei. Acestea sunt atat…

- Oficialul in varsta de 32 de ani este o figura controversata in politica poloneza. El se opune la ceea ce numeste islamizarea Europei, iar o data a afirmat ca imigrantii din Africa si Orientul Mijlociu vor intra in Polonia "numai peste cadavrul" sau. De asemenea, ii place fotbalul, isi…

- Inteligența artificiala este folosita la creșterea porcilor in China, scrie Quartz. Mai exact, sistemele de recunoaștere faciala și vocala dezvoltate de catre gigantul Alibaba, supranumit ”Amazon-ul Chinei”, sunt acum utilizate de Tequ Group, un conglomerat chinez, pentru

- Remus Borza a precizat faptul ca in administrația Trump, anul trecut, Statele Unite ale Americii au cunoscut o creștere și mai evidenta fața de 2016, in perioada mandatului lui Barack Obama. Totodata, Borza subliniaza faptul ca deși SUA a avut o creștere de 2,3%, in Romania exista persoane nemulțumite…

- Introducerea in acest an in Europa a unor reglementari referitoare la "serviciile bancare deschise", care obliga bancile sa ofere acces la conturile clientilor care permit acest lucru, ii ingrijoreaza pe bancheri ca grupurile din industria tehnologiei vor benefica de cele mai profitabile segmente ale…

- Departamentul de Justitie al Statelor Unite pregateste un amplu asalt impotriva coruptiei, care s-a extins la un nivel alarmant in lumea sportului, informeaza The New York Times, conform Mediafax.Organizatii de top, printre care FIFA, Comitetul Olimpic International sau Asociatia Internationala…

- Grupul Lenovo a anunțat astazi creșterea veniturilor înregistrateîn cel de-al treilea trimestru fiscal cu 6,3% fața de aceeașiperioada a anului anterior și 10% comparativ cu trimestrul anterior,la o valoare de 12,9 miliarde de dolari. În trimestrul încheiat la 31 decembrie…

- Microsoft ar putea pierde miliarde de dolari daca va decide sa isi reduca vanzarile in Rusia din cauza sanctiunilor Statelor Unite, a declarat marti ministrul rus al comunicatiilor Nikolai Nikoforov, citat de agentiile de presa ruse. Agentia Reuters a anuntat luni ca doi dintre distribuitorii…

- Noul director general al Carrefour, Alexandre Bompard, a prezentat marti noul sau plan strategic de relansare a activitatii, ce prevede reducerea costurilor, mii de concedieri si majorarea investitiilor in comertul electronic, pe fondul concurentei venite de la Amazon, dar si noi parteneriate in China,…

- Una dintre cele performante nave de spionaj rusesti a fost vazuta navigand in apele internationale la doar 100 de mile sud-est de orasul american Wilmington, Carolina de Nord, la doar cateva zile dupa ce plecase din Port of Spain, capitala statului Trinidad-Tobago. Oficialii militari din Statele…

- Sculptorul si pictorul american Jack Whitten a murit la varsta de 78 de ani, a anuntat duminica galeristul sau si Muzeul de Arta din Baltimore, care ii va consacra o expozitie in parteneriat cu Metropolitan Museum din New York, potrivit AFP. Artistul a avut intotdeauna o evolutie de-a lungul…

- In secolul trecut, cand oamenii de stiinta au inceput sa indice spre tigari sustinand ca acestea ar cauza cancer, industria tutunului a facut tot posibilul sa ii faca sa taca, recunoscand adevarul zeci de ani mai tarziu, sub mai presiuni legale, potrivit Wall Street Journal. Totul ar fi…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron a oferit un interviu pentru BBC News și a vorbit printre altele și despre omologul sau american, Donald Trump, care tocmai a implinit un an de cand a preluat mandatul . Macron s-a aratat dezamagit de reacția și de cuvintele folosite de Trump in legatura cu unele…

- Apple are de gand sa-si aduca banii raspanditi in lume inapoi acasa, dar pentru asta va trebui sa plateasca zeci de miliarde de dolari impozit. Apple a anuntat recent ca isi va repatria profiturile obtinute in ultimii ani si aflate in prezent in diverse conturi offshore. Compania…

- Unul din principalele atuuri ale platformei Android este flexibilitatea oferita in ce priveste personalizarea interfetei, mai toti producatorii de telefoane cu Android alegand sa personalizeze designul de referinta oferit de Google. Inevitabil, o parte dintre utilizatori nu sunt multumiti de schimbarile…

- Dezvaluiri neștiute despre Andreea Berecleanu. Știrista de la Antena 1 a vorbit in direct la tv, despre familia ei și despre ceea ce ii place sa faca cel mai mult. Vedeta are o familie frumoasa și un soț care ii face toate poftele. „Pe partea de final a jurnalului imi permit sa fie mai altfel, cand…

- Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS) a confirmat caderea unui meteorit la periferia orasului Detroit (Michigan), care a provocat un cutremur de gradul 2 pe Richter, relateaza miercuri EFE. Cutremurul a fost înregistrat la 20:09 ora locala (01:09 miercuri GMT).…

- Chips, o incrucisare de Husky si Ciobanesc German, a fost recompensat cu Medalia PDSA Dickin pentru protejarea vietilor membrilor plutonului sau in timpul Invaziei aliate in Sicilia a armatelor britanice si americane, in iulie 1943.In cursul misiunii conduse de armata americana, desfasurata…

- Pentru prima oara, Netflix s-a clasat pe primul loc anul trecut in topul aplicatiilor in functie de incasarile realizate, transmite News.ro . Compania de analiza a pietei aplicatiilor pentru dispozitive mobile Sensor Tower a dat publicitatii topul aplicatiilor pentru anul trecut pe baza veniturilor…

- Un proiect votat de consilierii municipali din Washington, capitala Statelor Unite, prevede ca numele strazii pe care se afla Ambasada Federatiei Ruse sa fie redenumita. Astfel, incepand cu data de 27 februarie, portiunea de sosea din fata ambasadei va purta numele lui Boris Nemtov, nimeni…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca Statele Unite ar putea in teorie sa revina in Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, nedand insa niciun semn concret ca ar intentiona sa mearga in respectiva directie la acest moment. "Cinstit, eu nu am o problema cu acest…

- Apple si alte companii americane din industria tehnologiei ar putea repatria in Statele Unite, in 2018, pana la 400 de miliarde de dolari, in urma modificarilor in legislatia fiscala adoptate la sfarsitul anului trecut, potrivit estimarilor firmei de cercetare a pietei GBH Insights, relateaza CNBC.…

- In ultimii ani oamenii au inceput sa-si puna problema alimentatiei corecte. La sfaturile medicilor si pentru a trai mai mult s-au renuntat ori s-au introdus mai multe alimente in meniul zilnic. Nutritionistul Mihaela Bilic, intr-o postare pe Facebook, atrage atentia asupra consumului de cereale. „Aveti…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a scris marti noapte pe Twitter un nou mesaj adresat lui Kim Jong Un, dupa ce liderul nord-coreean a afirmat amenintator ca are pe birou un buton nuclear. In mesajul sau, Trump scrie ca si el are un buton nuclear, dar ca butonul lui e mai mare si mult mai puternic.…

- Biroul prezidential de la Seul a transmis luni ca a salutat mesajul de Anul Nou al liderului nord-coreean Kim Jong Un. Anuntul Sudului este unul surprinzator, avand in vedere mesajul belicos al liderului suprem de Phenian. Totusi, Seulul a facut referire la partea in care Kim Jong Un a evocat…

- Presedintele american Donald Trump a transmis, duminica seara, la petrecerea de Anul Nou, ca anul 2018 va fi unul "fantastic". "Vom avea un an grozav", a spus Trump, insotit de sotia sa, Melania, si de fiul Barron, la sosirea la petrecerea de la Mar-a-Lago, Florida, relateaza CBS News.…

- La fiecare aniversare a lui Gheorghe Gheorghiu n-au lipsit niciodata sampania, tinutele vestimentare ingrijite si prietenii adevarati. Intotdeauna ziua sa conicide cu spumoasa petrecere de Revelion. Artistul nascut pe 1 ianuarie nu se simte intotdeuna special, mai ales ca nu știe daca cineva ii ureaza…