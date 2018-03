Stiri pe aceeasi tema

- Recomandam tuturor reprezentanților operatorilor economici sa ignore orice comunicari neoficiale sau solicitari de date confidențiale care pretind ca provin de la ANAF, dar sunt transmise de la adrese de email cu origine indoielnica. Semnalam cel mai recent caz in care se utilizeaza fraudulos atat insemnele…

- Fostul ministru al Finantelor din Cabinetul Tudose va conduce, mai nou, Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Ionut Misa ii succede in functie Mirelei Calugareanu, postura de presedinte ANAF conferindu-i si rang de secretar de stat. In cursul acestei zile, Eugen Teodorovici confirma ca l-a propus…

- „Va exista un formular inteligent, pentru Declaratia unica, si acesta va fi activat pâna la data de 16 mai, astfel încât dupa acea data oricine doreste îsi va putea plati online obligatiile fiscale (...) Pâna la sfârsitul lunii aprilie sau la începutul…

- Declaratia unica privind veniturile si CAS ale persoanelor fizice se va putea depune online dupa data de 16 mai, iar „de la finalul lunii iunie” platile obligatiilor catre bugetul de stat se vor putea face la unitatile locale ale CEC Bank, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.…

- Lovitura dura pentru ANI, dupa ce magistratii de la Inalta Curte au intors decizia agentiei in cazul unui ales local. Viceprimarul liberal al municipiului Timisoara, Dan Diaconu, a castigat definitiv procesul cu Agentia Nationala de Integritate care a realizat in anul 2014 un raport prin care l-a…

- Cheia starpirii evaziunii fiscale in Romania este un nou sistem IT cu software si cu hardware la Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) si o colaboare intre institutii, a declarat marti Dragos Doros, vicepresedinte al Camerei Consultantilor Fiscali (CCF) si fost presedinte al Fiscului. "Agresivitatea…

- Noua conducere a Partidului Social Democrat, validata la Congresul din 10 martie, s-a reunit luni in primul Birou Permanent National, in prezenta presedintelui Liviu Dragnea, a presedintelui executiv Viorica Dancila si a secretarului general al PSD, Marian...

- ANAF vinde un Cielo cu prețul de pornire sub 1.000 de lei. Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) organizeaza joi, 15 martie, cu incepere de la ora 14.00, la sediul strada Amaradia, nr. 93-95, etaj. 1, cam. 101, Craiova, județul Dolj, o prima licitatie pentru vanzarea unui autoturism marca…

- Printre festivisme, bilanturi si mariri de salarii si pensii anuntate de guvern isi face loc o grozavie. Multi romani au primit in ultima saptamana scrisori de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala prin care erau instiintati ca s-au emis Decizii de plata pe numele lor sau ale firmelor pe care…

- Printre festivisme, bilanțuri și marari de salarii și pensii anunțate de guvern iși face loc o grozavie. Mulți romani au primit in ultima saptamana scrisori de la Agenția Naționala de Administrare Fiscala prin care erau inștiințați ca pe conturile proprii sau ale firmelor pe care le dețin s-a pus…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a elaborat proiectul de norme de aplicare a ordonantei 3/2018, prin care statul plateste o parte din contributia la sanatate a angajatilor din firmele private, din domeniile IT si cercetare sau cu dizabilitati.

- Peste 94.000.000 de lei, valoarea unui prejudiciu estimat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala constand in debite datorate si neachitate bugetului de stat de o societate comerciala, au fost recuperati de politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei…

- Politistii bucureșteni au recuperat de la o societate comerciala impotriva careia Agentia Nationala de Administrare Fiscala a formulat plangere pentru evaziune fiscala un prejudiciu de 94 de milioane de lei. Reprezentantii firmei ce are ca obiect de activitate comertul de produse alcoolice supuse regimului…

- Pe baza datelor din Calendarul Obligatiilor Fiscale pe anul 2018, publicat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), principalele termene-limita pana la care trebuie declarate veniturile, respectiv platite taxele si impozitele in acest an sunt urmatoarele: - 26 februarie - ONG-urile si societatile…

- Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor a initiat verificarea tuturor stocurilor de produse lactate existente la producatorii autohtoni, interzicand plasarea lor in reteaua comerciala fara verificare prealabila. Intr-un comunicat de presa al Agentiei, se spune ca va fi verificat si fiecare lot…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a initiat demersurile pentru a permite beneficiarilor proiectelor de utilitate publica (infrastructura de baza si de acces din mediul rural), finantate prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020, achizitionarea serviciilor de proiectare…

- Mare atenție! Aceste declarații trebuie depuse la Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF), pana, cel tarziu, luni, conform calendarului fiscal al lunii februarie a.c. Mai exact, luni este termenul-limita pentru depunerea a patru formulare, anume Declarația 010, Declarația 020, Declarația…

- Veniturile bugetare colectate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) în prima luna a anului în curs s-au situat la 19,73 miliarde de lei, în crestere cu 8,9%, respectiv 1,62 miliarde de lei, fata de ianuarie 2017, când s-au consemnat 18,11 miliarde de lei, informeaza,…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) anunta ca a colectat, in ianuarie, cu 1,6 miliarde de lei mai mult decat in aceeasi perioada a anului trecut, precizand ca este o “depasire de program”. Intr-un comunicat remis vineri, ANAF sustine ca in prima luna a anului a colectat venituri bugetare…

- Toate cladirile din județele Timiș și Arad, aflate in proprietatea Uniunii Bulgare din Banat Romania (U.B.B.-R.) vor fi puse sub sechestru, anunța reprezentanții formațiunii. Potrivit acestora, masura a fost luata de organele de inspecție fiscala care au constatat ca U.B.B.-R. a achitat sume in contul…

- Conducatorul Uniunii Bulgare din Banat Romania a decis sa faca publica o situație dezastruoasa existenta in cadrul organizației, prezentand in acest sens un comunicat de presa extrem de cuprinzator și plin de numeroase acuzații. Se pare ca situația a devenit imposibil de gestionat intern…

- Pachetele de tigarete si tutun de rulat vor fi marcate cu un identificator unic, pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor de retail, a anuntat Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala (ANAF), prin intermediul unui comunicat…

- De la 20 mai 2019, pachetele de tigarete si tutun de rulat vor fi marcate cu un identificator unic pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor retail, se arata intr-un comunicat transmis miercuri de ANAF. Avand…

- Pachetele de tigarete si tutun de rulat vor fi marcate cu un identificator unic, pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor de retail, a anuntat Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala (ANAF), prin intermediul unui comunicat…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala din Olanda nu a functionat temporar luni din cauza multiplelor atacuri informatice de tip Distributed Denial of Service (DDoS), care au vizat principalele banci ale tarii, a anuntat agentia de presa ANP, transmite Reuters.ING si ABN Amro au fost tintele…

- ANAF poate veni la tine acasa: Inspecția fiscala la cetațeni este prevazuta in Codul de procedura fiscala. Cele mai importante aspecte pe care trebuie sa le știi Legislația in vigoare imputernicește Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) sa verifice situatia fiscala a persoanelor fizice supuse…

- Toata lumea a ramas socata cand a aflat ca Agentia Nationala de Administrare Fiscala, care a elaborat faimoasa Declaratie 600, nu are pregatita nici macar infrastructura informatica pentru a o gestiona. Explicatia o aflam acum: ANAF avea alte preocupari.

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat recent in dezbatere un proiect de ordin privind procedura de restituire a sumelor reprezentand taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, platite in plus sau necuvenit si pentru care nu exista obligatia de declarare. Noile reguli sunt conforme…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat recent in dezbatere un proiect de ordin privind procedura de restituire a sumelor reprezentand taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, platite in plus sau necuvenit si pentru care nu exista obligatia de declarare. Noile reguli sunt conforme…

- Magazinele ANAF, unde sunt scoase la vanzare bunurile confiscate de Agenția Naționala de Administrare Fiscala, merita vizitate, mai ales ca preșurile sunt foarte mici, o adevarata mana cereasca pentru orice roman! Practic, puteți veti achizitiona haine, cosmetice, electrocasnice, mobila la preturi…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca va cere garanții de la viitorul Guvern in ceea ce privește asigurarea stabilitații economice a Romaniei. Declarația a fost facuta in discursul susținut la o intalnire cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie Romano-Germane.

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat marti, la Senat, ca fondul de premiere din care se platesc stimulente inspectorilor fiscali, instituit prin Ordonanta 116/2017, nu se constituie din amenzile aplicate contribuabililor, ci din valoarea bunurilor confiscate. „Daca un inspector…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) nu a cheltuit niciun leu pe sistemul IT, in urma implementarii programului cu Banca Mondiala, toti banii consumati fiind alocati consultantei, a declarat ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, la audierile din Comisia economica a Senatului. 'Acest…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) nu a cheltuit niciun leu pe sistemul IT, în urma implementarii programului cu Banca Mondiala, toti banii consumati fiind alocati consultantei, a declarat ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, la audierile din Comisia economica a Senatului. "Acest…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a pus in vanzare mașini bune la prețuri extrem de mici, practic adevarate chilipiruri. Ofertele sunt uimitoare și incep de la 100 de euro. Pe site-ul oficial al ANAF puteți gasi mai multe autoturisme ajunse in posesia statului in diverse moduri, confiscate…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a incasat 214,95 miliarde lei, anul trecut, cu 7,8% peste 2016, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei citat de Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) anunta, intr-un comunicat transmis vineri, ca planul de incasari pentru 2017 a fost de 214,3 miliarde de lei si, conform datelor din trezorerie, s-au incasat 214,9 miliarde de lei.

- Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL) a vandut in noua ani 3.657 de apartamente, din care aproape 2.400 au fost cumparate cu surse proprii. Adica cu banii jos sau cu rate direct la primarie, dupa plata unui avans de 15%. 657 de locuinte construite de ANL, destinate inchirierii, au fost vandute…

- Persoanele fizice care au obtinut in 2017 venituri din dividende peste plafonul de 22.800 de lei sunt obligate sa depuna, pana pe 31 ianuarie 2018, formularul 600 pentru plata contributiilor la sanatate (CASS) pe veniturile din dividende care vor fi realizate in anul 2018, rezulta din raspunsurile furnizate…

- Persoanele fizice autorizate, alte persoane cu venituri pe cont propriu, cei care incaseaza dividende risca sa fie amendați daca nu vor depune declarația 600 privind contribuțiile sociale (CAS și CASS) pana pe 31 ianuarie 2018. Oficiali din Ministerul de Finanțe și ANAF s-au aratat deciși sa mearga…

- ANAF anunta ca 210.000 de contribuabili persoane fizice au obligatia de a depune, pana la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600 in vederea determinarii contributiei de asigurari sociale (CAS) si a contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS). Prin comparatie, in anul 2017, numai in cazul…

- ♦ Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a redus in partea a doua a lui 2017 presiunea pe contribuabili, activitatea antifrauda fiscala fiind sensibil mai redusa decat in anul precedent. In T3 2017, comparativ cu T3 2016, numarul de controale efectuate de agentie s-a redus…

- Prin comparatie, in anul 2017, numai in cazul Formularului 200 „Declaratie privind veniturile realizate in Romania”, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a procesat documentele aferente depuse de 515.845 de contribuabili”. Formularul 600, reprezentand „Declaratia privind venitul…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) vrea sa cumpere, prin procedura negocierii, servicii de mentenanta software (corectiva si evolutiva) pentru sistemul IT de cadastru si publicitate imobiliara e-Terra, acord-cadru care va fi incheiat pe 4 ani si care are o valoare estimata…

- Vesti proaste pentru firme. Din acest an, Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) poate reține la bugetul propriu o cota de 15% din sumele recuperate de la contribuabili, cu scopul de a acorda premii personalului angajat. Acest lucru este prevazut de OUG 116/2017. Conform…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a decis sa anuleze creantele fiscale restante, aflate in sold la data de 31 decembrie a anului trecut, mai mici de 40 de lei. Potrivit art. 266 din Codul de procedura fiscala si a Ordinului ANAF nr. 3.497/2015, creantele fiscale restante administrate…

- MEDIAFAX prezinta principalele repere din calendarul obligatiilor fiscale stabilite de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) pentru luna ianuarie 2018. Marti, 9 ianuarie - Depunerea Declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile…

- Angajații ANAF vor fi premiați cu 15% din sumele recuperate. Guvernul a adoptat, la finalul anului trecut, o ordonanța de urgența (OUG) care permite Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) sa rețina la bugetul propriu 15% din sumele recuperate de la contribuabili, pentru a le acorda premii…

- Așa cum precizeaza Ministerul Finanțelor, acest demers urmarește stimularea angajaților fiscali sa ramana in sistem, asta dupa ce doar in prima jumatate a anului 2017, peste 1000 de angajați ANAF au demisionat. „Incepand cu anul 2018, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin infiintarea…