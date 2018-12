Stiri pe aceeasi tema

- Aflata la Bruxelles, la Forumului European de Cancer, ministrul Sanatații, Sorina Pintea a pledat pentru tratament egal pentru toți pacienții europeni. In contextul in care Romania va prelua, la 1 ianuarie 2019, Președinția rotativa a Consiliului Europei, Sorina Pintea, ministrul Sanatații a prezentat…

- Declarațiile recente despre medicii rezidenți ale ministrului Sanatații, Sorina Pintea demonstreaza nu doar o lipsa totala de respect pentru medicii tineri din Romania, dar și grave carențe in ceea ce privește cunoașterea legislației muncii, a liberei circulații a forței de munca pe teritoriul UE…

- Sorina Pintea, ministrul Sanatatii si Kiril Ananiev, ministrul Sanatatii din Bulgaria au avut astazi o intalnire bilaterala unde au discutat teme de actualitate precum asigurarea accesului pacientilor la medicamente si preluarea de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene."In 2016,…

- Ministerul Sanatații va majora alocația de hrana pentru cei zece bolnavi din Spitalul Tichilești, dar face mențiunea ca nu a existat nicio solicitare, in acest sens, din partea conducerii unitații sanitare. Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, va prezenta Guvernului un proiect de act normativ prin…

- Ministerul Sanatații a pus in dezbatere publica proiectul de reorganizare al Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. “€Lipsa sau dispariția unor medicamente reprezinta inca o problema in Romania. Este nevoie de reglementari noi in domeniu pe care Ministerul Sanatații poate și…

- Pe fondul disparitiei a mii de medicamente de pe piata din Romania, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, ieri, ca va fi reorganizata Agenția Naționala a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (...

- Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale va fi reorganizata. Anuntul a fost facut de Ministerul Sanatatii, care va lansa joi un proiect de lege in acest sens. Noile reglementari vin pe marginea lipsei de medicamente din Romania, sustine ministrul Sanatatii, Sorina Pintea.

- Propunerea a venit din partea ministrului Sorina Pintea, cu ocazia unei intalniri avute le Viena cu omologul sau austriac. Zilele acestea, o delegație din Romania, condusa de ministrul Sanatații, Sorina Pintea, se afla la Viena, unde participa la reuniunea informala a ministrilor Sanatatii din statele…