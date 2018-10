Stiri pe aceeasi tema

- 'Trebuie sa actionam impreuna pentru a ajunge la dezescaladare si a reduce actualele diferende comerciale', a subliniat Christine Lagarde in cursul unei conferinte pe insula indoneziana Bali, unde FMI si Banca Mondiala isi tin reuniunea lor anuala. 'Este tentant sa fii putin deprimat in context,…

- China a solicitat permisiunea Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) pentru a impune Statelor Unite sanctiuni comerciale in valoare de aproximativ sapte miliarde de dolari anual legate de unele marfuri americane....

- China a solicitat permisiunea Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) pentru a impune Statelor Unite sanctiuni comerciale in valoare de aproximativ sapte miliarde de dolari anual legate de unele marfuri americane, informeaza Xinhua preluata de Agerpres. Documente publicate marti de OMC arata…

- China a anuntat, joi, noi masuri de reducere a costurilor pentru companii, in incercarea de a sprijirii cresterea economica, pe fondul unui razboi comercial cu Statele Unite, care ameninta exportatorii, relateaza BBC. Consiliul de Stat din China a anuntat joi taieri de taxe, menite sa…

- SUA au anuntat noi tarife la importurile din China; Beijing-ul pregateste masuri de retaliere. Aceasta axa de conflict comercial ascutit nu este singura. Vizita lui Jean Cluade Juncker, presedintele Comisiei Europene, la Washington s-a soldat cu un armistitiu privind tarife aplicate la automobile -…

- Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, si-a exprimat convingerea ca ritmul rapid de crestere a economiei SUA inregistrat in trimestrul doi din 2018 va persista in urmatorii ani, transmit DPA si Reuters. "Nu cred ca ca este un fenomen care sa tina un an sau doi. Cu siguranta suntem intr-o…

- Primele masuri ale oficialilor din UE si SUA vor fi rezolvarea problemelor legate de tarifele vamale la otel si aluminiu, a afirmat joi secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, care se asteapta ca un acord comercial intre cele doua parti sa fie realizat treptat, transmite Reuters. Tarifele…

- Uniunea Europeana si China au semnat luni la Beijing prima lor declaratie comuna din 2015, in urma unei reuniuni intre presedintele Comisiei Europene Jean Claude Juncker, presedintele Consiliului European Donald Tusk si premierul chinez Li Keqiang, transmite dpa. Documentul de opt pagini abordeaza…