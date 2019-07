Uniunea Europeana a anuntat luni seara ca decizia Iranului de a nu mai respecta in totalitate Acordul nuclear este "reversibila", astfel ca nu sunt necesare sanctiuni.

"Aparent, sunt unii oameni in Europa care nu se trezesc pana cand nu ajung rachete nucleare iraniene pe teritoriul european. Atunci, va fi prea tarziu. In orice caz, noi vom face tot ce putem pentru a impiedica Iranul sa se doteze cu arme nucleare", a reactionat Benjamin Netanyahu prin platforme de socializare online, informeaza site-ul Times of Israel.