"Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale informeaza cu privire la produsul AUR DERM CREMA CU MIMOZA, SMIRNA SI PROPOLIS! Crema a fost notificata ca si produs cosmetic, cu declararea unor ingrediente naturale, continand in realitate substante active medicamentoase cu efectul terapeutic specific, identificate de autoritatea austriaca de profil, care a emis o alerta in acest sens.

Produsul nefiind inregistrat ca si medicament, ANMDM a intreprins toate demersurile care se impuneau in acest caz, in limita de competenta a institutiei.

Avand in vedere posibilul impact…