Avertisment dur din partea cancelarului austriac pentru Guvernul de la Bucuresti: Companiile austriece ar putea pleca din Romania

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit, vineri, la Palatul Victoria, pe cancelarul federal al Austriei, Sebastian Kurz, aflat in vizita oficiala la Bucuresti. Premierul roman l-a intampinat pe inaltul oficial strain in holul de onoare al Guvernului, cei doi urmand sa aiba apoi o intrevedere in plenul…

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, a declarat, vineri, la Palatul Cotroceni, intrebat daca firmele austriece ar putea pleca din Romania din cauza masurilor fiscale anuntate, ca nu Guvernul le spune companiilor ce sa faca, precizand insa ca acestea "ar putea sa isi faca bagajele sa plece".

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, s-a intalnit vineri cu presedintele Klaus Iohannis pentru a preda simbloic presedintia Consiliului UE. Acesta l-a felicitat pe Klaus Iohannis pentru lupta privind statul de drept si democratia si a avertizat cu privire Ordonanta pentru masuri fiscale si consecintele…

- Cancelarul austriac, Sebastian Kurz, a avertizat, vineri, la finalul unei intrvederi cu presedintele Klaus Iohannis, ca firmele austriece ar putea pleca din Romania din cauza modificarilor anuntate de Guvern la Codul Fiscal, precum taxa pe lacomie impusa bancilor sau impozitarea cifrei de afaceri a…

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, a sugerat vineri, intr-o conferința de presa la Palatul Cotroceni, ca firmele straine și-ar putea strange lucrurile și ar putea pleca din Romania ca urmare a masurilor fiscale anunțate de guvern, ceea ce va duce la pierderea unor locuri de munca.„Ca sa…

- Romania preia presedintia Consiliului Uniunii Europene de la Austria, un partener serios si bun, a declarat vineri presedintele Klaus Iohannis. "Este un moment simbolic pentru România şi ne bucurăm de faptul că preluăm această preşedinţie de la un partener atât…

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, vine vineri in vizita oficiala in Romania, avand intalniri atat cu presedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, cat si cu premierul Viorica Dancila, la Palatul Victoria. Austria detine in prezent presedintia rotativa a Consiliului UE, astazi urmand sa cedeze…