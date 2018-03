Stiri pe aceeasi tema

- PNL atrage atentia ca, in luna ianuarie, contributia romanilor la Pilonul II de pensii a scazut, diferentele fiind cuprinse intre 4% si 12%. "Din pacate, remarcam inca o minciuna sfruntata marca PSD/ALDE la adresa romanilor in ceea ce inseamna declaratiile publice si realitatea de pe teren.…

- Jurnalistul Liviu Avram anunta pe pagina sa de socializare ca in cazul sau contributia la fondul de pensii privat a scazut cu 66%. „Tocmai mi-a venit instiintarea de la NN Pensii cu viramentul aferent lunii ianuarie”, informeaza jurnalistul. „Contributia mea la Pilonul II de pensii private a scazut…

- Revolutia fiscala a Guvernului PSD - ALDE, intrata in vigoare la inceputul anului, a afectat puternic mediul de afaceri din Romania. Printre domeniile care au avut cel mai mult de suferit din cauza modificarilor aduse Codului Fiscal se numara industria IT, unul dintre pilonii pe care se sprijina…

- Saptamana trecuta, solicitarea PNL ca premierul Dancila sa dea explicatii de la tribuna Parlamentului a fost respinsa de Biroul permanent, dar a fost reluata in sedinta de luni si a fost acceptata.Anuntul a fost facut de catre secretarul Camerei Deputatilor Georgian Pop, care a precizat ca…

- „Este o discuție la Comisia de Buget Finanțe pe acest act normativ, ca membru al Guvernului pot sa va spun ca saptamana viitoare incercam sa introducem o noua ordonanța de urgența de modificare a Codului Fiscal cu mai multe aspecte care sunt foarte utile pentru economie, alaturi de care sa aducem și…

- Guvernul a aprobat, miercuri, o Ordonanta de Urgenta care prevede acordarea unui ajutor de stat catre SC Unifarm SA pentru aprovizionarea cu imunoglobulina, in urmatorul an. Suma prevazuta este de 44,27 milioane de lei, fondurile fiind alocate din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului,…

- Romania a inregistrat in anul 2017 o creștere economica record, care s-a bazat, insa, cu precadere pe consum. Contribuția investițiilor a devenit pozitiva, insa factorul investițional este inca redus, ceea ce ar putea afecta creșterea sustenabila pe termen mediu și lung. Contextul macroeconomic actual…

- Documente atasate: Proiect OUG Cei care obțin venituri din activitați independente, printre care se numara și persoanele fizice autorizate (PFA), vor avea de depus anual o singura declarație fiscala, conform mecanismului pregatit de Ministerul Finanțelor Publice (MFP), care a fost lansat joi in dezbatere…

- Guvernul a adoptat, miercuri, prin ordonanta de urgenta, eliminarea prevederilor referitoare la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate din bugetul de stat pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.111/2010,…

- Revolutia fiscala este o nebunie pe care nu a inteles-o nimeni nici pana astazi si suntem cu totii bulversati, dar nimeni din Guvern nu poate sa explice de ce s-a facut acest lucru, a declarat, marti seara, in cadrul primei intalniri lunare din 2018 a membrilor Camerei de Comert Romano-Germane (AHK…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, vineri, la emisiunea "Exces de putere" ca va simplifica procedurile pentru depunerea de declarații. Potrivit ministrului, "oamenii nu vor mai fi pe drumuri". "Vreau sa nu mai existe, decat in cazuri excepționale, legatura la ghișeu. Nu vreau sa…

- Revolutia fiscala, concretizata mai nou prin depunerea Declaratiei unice aduce noi reguli inclusiv pentru plata contributiilor pentru pensii, stabilind un prag minim raportat la salariul minim pe economie, dar lasand loc pentru raportarea la salariul maxim din sectorul public.

- Reacția privaților la revoluția fiscala: au marit salariile brute sau bonusurile Majoritatea companiilor private au reușit menținerea salariilor nete la nivelul din 2017, in ciuda modificarilor legislative: 79% le-au urcat pentru a menține salariul net de anul trecut. Creșterile s-au facut fie prin…

- Suspendarea firmelor este un semnal ca politica fiscala a Guvernului PSD-ALDE sugruma mediul privat, cel care sustine economia acestei tari, a declarat presedintele PNL Gorj, deputatul Dan Vilceanu. Acesta isi sustine afirmatia cu statist...

- Institutia condusa de catre Victor Ciorbea este singura abilitata din Romania sa atace ordonante de urgenta la CCR. Atat opozitia, cat si sindicatele au cerut Avocatului Poporului sa atace transferul contributiilor la angajat inca de la finele anului trecut, cand masura inca nu intrase in vigoare. Modificarile…

- Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, datoreaza, incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018, contribuția asiguratorie pentru munca, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 79/2017, pentru modificarea și completarea Legii…

- Primariile și consiliile județene au ”tocat” 29,3 miliarde de lei in perioada 2005-2017, bani primiți de la Ministerul Dezvoltarii, prin Programul Național de Dezvoltare Locala, dar și de la Guvern, prin Fondul de Rezerva, sumele fiind alocate pe criterii vagi, fara a exista un control exact al cheltuielilor…

- Revolutia fiscala, care a intrat in vigoare la inceputul acestui an, a afectat grav salariatii part-time, acestia ajungand chiar in situatia in care sa fie nevoiti sa vina cu bani de acasa pentru a-si plati taxele la stat. Cabinetul Dancila s-a sesizat rapid, insa ordonanta care trebuia sa "repare"…

- In prezent, BCR Pensii aplica un comision reprezentand 3% din contributia bruta a participantilor. Cu cat contribuția este mai mare, cu atat valoarea nominala a comisionului este mai mare. Prin masura aplicata de la 1 iunie 2018, comisionul aplicabil contributiilor va ramane la 3%, dar nu…

- Mii de angajati din educatie sunt afectati de prevederile Codului Fiscal, prin care a fost stabilita noua formula de calcul a salariului acordat in timpul concediului medical, acestia urmand sa piarda aproximativ 20 la suta din venit, din cauza noii formule de calcul, sustine Federatia Sindicatelor…

- Fostul premier Victor Ponta are un mesaj cu subințeles pentru liderul PSD, Liviu Dragnea. Ponta a distribuit o postare a jurnaliștilor de la Recorder, in care se arata cum s-a petrecut la talpa țarii celebra ”Revoluție fiscala” a Guvernului.Citește și: Liderii coaliției se grabesc incet cu…

- Proiectul de lege privind revolutia fiscala a ajuns astazi in Parlament, deputatii din comisia de buget finante urmand sa dezbata legea si amendamentele aduse acesteia. Amendamentele propuse merg de la respingerea in totalitate a ordonantei la revenirea impozitului la 16%, dupa cum propune deputatul…

- Revoluția fiscala și felul prin care contribuțiile la stat se trec din sarcina angajatorului in cea a angajatului le afecteaza pe mamele care nasc in aceasta perioada. Ele risca sa primeasca indemnizații cu 20% mai mici.

- Guvernul taie salariile bolnavilor și ale mamelor! Revoluția fiscala și incercarile de corectare a erorilor provocate de trecerea contribuțiilor sociale din sarcina angajatorului in sarcina angajatului risca sa lase mii de femei cu sume diminuate la indemnizația de creștere a copilului.Concret,…

- Parlamentarul european Iuliu Winkler (UDMR, PPE) a criticat luni, la Deva, "revolutia fiscala" a guvernului Tudose, manifestandu-si speranta ca actualul Executiv va face o trecere de la modelul unei cresteri economice bazate pe consum la unul sustenabil, axat in principal pe investitii in infrastructura.…

- Aproape jumatate dintre firmele particulare au marit salariul angajatilor, iar celelalte recurg la compensatii pentru ca angajatii sa nu aiba lefuri mai mici dupa așa-numita „revolutie fiscala” a Guvernului.

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a dat lamuriri referitoare la ordonanța care repara erori din sistemul de salarizare. „Pe ordinea de zi a fost introdusa și adoptata o Ordonanța de Urgența privind masuri pentru protejarea veniturilor unor categorii de salariați.…

- Cel puțin doua milioane de angajati din firmele mici și medii au salariile taiate dupa revoluția fiscala a Guvernului PSD. Doi din trei angajatori nu au crescut salariul brut, ci au acordat compensari temporare prin prime și bonusuri.

- In cadrul ședinței comune a Parlametului și Guvernului, premierul Pavel Filip a declarat ca in aceasta sesiune și-a propus sa reușeasca sa aprobe legea bugetului pentru anul 2019."Cand am facut bilanțurile, ne-am axat pe doua dimensiuni importante.

- Anuntate cu surle si trambite, majorarile salariale promise de guvernanti politistilor sunt in realitate mult mai mici. Asta din cauza trecerii contributiilor de la angajator la angajat. Mai mult, in urma taierii indemnizatiei de interventie de acasa, veniturile politistilor care lucreaza in operativ …

- Senatorul liberal Iancu Caracota a anuntat, vineri, faptul ca PNL va ataca la CCR legile prin care sunt taiate pensiile private si are loc transferul contributiilor, in cazul in care aceste doua acte normative nu vor fi modificate in Parlament. „In actuala sesiune parlamentara PNL va avea o…

- Personalul auxiliar de specialitate si conex din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea protesteaza azi, prin purtarea unor banderole albe pe brat, fata de modul de calcul al drepturilor salariale incepand cu 1 ianuarie, anunta membrii fondatori ai Asociatia Grefierilor…

- Noul guvern PSD urmeaza sa fie instalat astazi, iar cea mai importanta intrebare este daca transferul contributiilor sociale la salariati va ramane in vigoare sau nu. Cel mai important personaj din noul guvern pentru mediul de afaceri este Eugen Orlando Teodorovici, propunerea PSD de inlocuire…

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de aproximativ 1,78 miliarde de lei, la 31 decembrie 2017, in crestere cu 18,57% fata de nivelul de la 31 decembrie 2016, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat deţin cea mai mare pondere în…

- Ion Iliescu, primul președinte al Romaniei dupa Revoluția din 1989, locuiește intr-un apartament de lux pe care l-a achiziționat, insa, la preț de nimic. Ion Iliescu, care are o pensie substanțiala , locuiește intr-o vila de lux din cartierul Primaverii, in care a cumparat un apartament la un preț infim.…

- Romanii au așteptari negative cand vine vorba de masurile fiscale ale Guvernului. Aproape trei sferturi dintre romani se așteapta ca in 2018 sa aiba un nivel de trai la fel ca in 2017 sau mai prost, lucru care se regasește și in principalele lor temeri, arata un sondaj realizat de Centrul de Sociologie…

- In ceea ce privește contribuțiile sociale (CAS), romanii cu venituri din activitați independente trebuie sa plateasca 25% din acestea, daca sunt intrunite mai multe condiții. Doua dintre acestea sunt: 1. au realizat in anul precedent (2017, in cazul de fața), un venit net lunar, exclusiv cheltuielile…

- "Japonia s-a luptat ani de zile sa puna economia pe inflatie. O usoara inflatie de 1,5 - 2% este benefica pentru cresterea economica. Nu cred ca suntem intr-un pericol de a avea o rata a inflatiei care sa depaseasca media europeana si care sa afecteze functionarea economiei pana la urma, si nu numai…

- Incepind de astazi, la Primaria Suceava pot fi achitate taxele si impozitele locale pentru 2018. Cuantumul darilor s-a majorat, in medie, cu 19% fața de anul trecut. Pentru plata integrala a impozitului pentru teren, cladiri și autovehicule, pina la 31 martie, se aplica o reducere de 10%. Viceprimarul…

- "Revolutia fiscala a PSD-ALDE a dus la o crestere cu aproape 200% a contributiei de sanatate pentru cei mai vulnerabili dintre cetatenii romani. Grija fata de oameni a PSD, partid declarat de stanga, se traduce in limitarea accesului la servicii de sanatate pentru familiile care traiesc in saracie,…

- Principalele masuri intrate in vigoare de la 1 ianuarie: - Salariul minim brut pe economie creste de la 1.450 la 1.900 de lei. - Impozitul pe venit scade de la 16% la 10% pentru persoanele care obtin venituri din salarii, pensii, activitati independente, insa pentru veniturile din dividende se mentine…

- Anul 2018 a inceput cu așa numita „revoluție fiscala”, respectiv intrarea in vigoare a unor modificari legislative care afecteaza cea mai mare parte a populatiei, dar si mediul de afaceri, cele mai importante schimbari vizand trecerea contributiilor de asigurari sociale de la angajator la angajat, cresterea…

- Contributiile sociale vor trece de la angajatori la angajati incepand cu 1 ianuarie 2018, potrivit unei Ordonante de Urgenta pentru modificarea Codului Fiscal, adoptata in 8 noiembrie. Concomitent, impozitul pe venit se va reduce, de la 1 ianuarie, de la 16% la 10% pentru salariati, pensionari, persoane…

- Prima zi din 2018 aduce "revoluția fiscala", printre principalele modificari fiind plata taxei pe valoare adaugata în conturi separate („split TVA”) și trecerea contribuțiilor de asigurari sociale de la angajator la angajat. Agenția MEDIAFAX consemneaza principalele schimbari. Cele…

- Va fi mai bine, va fi mai rau? Pentru cine? Incepand cu 1 ianuarie 2018, salariul minim brut pe economie creștere la 1.900 de lei in contextul transferului contributiilor de asigurari sociale de la angajator la angajat. Impozitul pe venit scade de la 16% la 10% pentru persoanele care obtin venituri…

- Modificari importante pentru populatie si firme de la 1 ianuarie 2018 Trecerea contributiilor sociale in sarcina angajatilor, cresterea salariului minim brut, reducerea impozitului pe venit sau aplicarea sistemului "Split TVA". Principalele masuri pentru angajati intrate în vigoare…

- Anul 2018 a inceput cu intrarea in vigoare a unor modificari legislative care afecteaza cea mai mare parte a populatiei, dar si mediul de afaceri, cele mai importante schimbari vizand trecerea contributiilor de asigurari sociale de la angajator la angajat, cresterea salariului minim brut pe economie…