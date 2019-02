Presedintele SUA nu a evocat termene precise in acest sens in discursul de marti din Congres, dar a explicat ca progresul in negocierile cu talibanii va permite reducerea contingentului de 14.000 de soldati americani din Afganistan si "concentrarea asupra combaterii terorismului".

"In primul rand, vrem ca toate fortele straine sa plece si prezenta militara straina in tara noastra sa ia sfarsit", a declarat pentru Reuters Sohail Shahin, purtator de cuvant la un birou al talibanilor din Qatar si membru al echipei de negociatori talibani care discuta in prezent la Moscova cu politicieni…