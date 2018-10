Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a avut prima declaratie publica pe tema obtinerii autocefaliei de catre Biserica Ortodoxa a Ucrainei. Vorbind la un forum al diasporei ruse, liderul de la Kremlin a promis ca va apara drepturile conationalilor sai si a avertizat cu „cele mai grave consecinte“.

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat miercuri asupra 'consecintelor grave' ale sciziunii intre Bisericile Ortodoxe, dupa decizia Patriarhiei Constantinopolului de a recunoaste o Biserica Ortodoxa Independenta in Ucraina, si a declarat ca Rusia va apara cu fermitate drepturile si interesele…

- Președintele rus Vladimir Putin a avertizat miercuri fața de "consecințele cele mai grave" care pot aparea in urma diviziunilor intre Bisericile ortodoxe, dupa decizia Patriarhatului din Constantinopol de a recunoaște o biserica ortodoxa independenta in Ucraina, scrie AFP.

- La inceputul acestei saptamani s-a produs o ruptura majora in Biserica Ortodoxa. Luni, sinodul de la Moscova a anuntat ca a rupt relatiile cu Patriarhia de la Constantinopol, cea care are in subordine peste 300 de milioane de crestini ortodocsi. In urma cu o saptamana, patriarhul Bartolomeu…

- Patriarhul ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului este noul „inamic public” al Kremlinului, dupa ce și-a exprimat intenția de a recunoaște independența Bisericii Ortodoxe ucrainene, fapt care va însemna ieșirea de sub monopolul canonic al Patriarhiei de la Moscova. Gest…

- CHIȘINAU, 6 sept — Sputnik. Decizia Patriarhiei Ecumenice de a permite a doua casatorie pentru preoți contravine canoanelor bisericești și nu va fi încuviințata în lumea ortodoxa, au declarat reprezentanții Bisericii Ortodoxe Ruse pentru RIA Novosti. Reacția BORu vine…

- Trimisul special al ONU pentru Siria, Staffan de Mistura, le-a cerut marti presedintelui rus Vladimir Putin si omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan sa discute de urgenta 'la telefon' pentru a evita o baie de sange la Idlib, in Siria, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Intr-o conferinta de…