Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul luxemburghez de externe, Jean Asselborn, a avertizat in legatura cu riscul unei noi crize a refugiatilor in cazul escaladarii conflictului dintre Iran si SUA, transmite dpa. 'Daca situatia dintre Washington si Teheran va continua sa escaladeze, exista pericolul ca 3 milioane…

- Procurorul general al SUA, William Barr, spera ca Romania va reveni asupra recentelor amendamente care amenința sa submineze capacitatea de lupta impotriva corupției.Ministrul justiței și viceprim-ministru interimar pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall, a prezidat,…

- In urma cu o saptamana, Ministrul de Externe din Marea Britanie a inclus insectele pe lista potentialelor pericole la care se expun cei care calatoresc in Grecia, in contextul in care in 2018 s-au inregistrat sute de cazuri de imbolnavire, cauzate de tantari, scrie The Guardian, preluat de stirileprotv.ro.…

- Senatorul PNL, Florin Cițu, susține ca ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, minte atunci cand arata ca totul este in regula cu pensiile. Cițu arata ca deficitul bugetar pe primele patru luni este de 1,7 miliarde de lei, iar aceasta gaura va fi acoperita cu banii de la investiții.Citește…

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, a afirmat ca eforturile de realizare a dezarmarii nucleare si a neproliferarii nucleare sunt in criza, relateaza marti agentia DPA potrivit Agerpres. ''Este un pericol pentru pacea mondiala. Trebuie sa contracaram aceasta evolutie negativa'', a declarat…

- In opinia jurnalistului Cristian Tudor Popescu, discursul lui Liviu Dragnea referitor la manifestanții anti-PSD nu face altceva decat sa pregateasca o justificare pentru o eventuala interventie in forta a autoritaților, ca la 10 august.Digi24: Manifestantii anti-PSD de la mitingurile…

- Potrivit documentului publicat pe pagina institutiei, au fost transmise catre Ministerul Justitiei, pentru avizare, 1.161 de proiecte de la 33 de institutii, iar durata medie de solutionare a acestora a fost de 2.91 zile. Statistica a fost publicata dupa ce Tudorel Toader a scris, sambata, pe pagina…

- Haosul din Libia creat in urma ofensivei fortelor conduse de maresalul Khalifa Haftara a sporit riscul prezentei teroriste pe ambarcatiunile cu migranti care se indreapta spre Italia, a avertizat miercuri ministrul de interne italian Matteo Salvini, transmite Reuters, potrivit Agerpres. ''Infiltrarea…