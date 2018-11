Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis mai multe avertizari Cod Galben pentru 30 de judete si Capitala, care vor intra in vigoare duminica, la ora 22.00, si sunt valabile pana luni seara. In aceasta perioada se vor inregistra precipatatii sub forma de ninsori, apoi lapovita si ploaie. Administratia…

- Meteorologii au emis mai multe avertizari cod galben de ploi si de vant incepand de duminica seara, pentru mai multe regiuni ale tarii, iar pentru zona de munte au anuntat ninsori. O prima avertizare, de precipitatii in general moderate cantitativ – ninsori, apoi lapovita si ploaie, valabila…

- Meteorologii au emis mai multe avertizari cod galben, pentru 30 de judete si Capitala, care intra in vigoare duminica, la ora 22.00, si sunt valabile pana luni seara. In aceasta perioada se vor inregistra ninsori, apoi lapovita si ploaie. In intervalul- duminica, ora 22.00- luni ora 10.00- vor fi precipitatii…

- Meteorologii au emis o avertizare de vreme rea: vin ninsorile peste jumatate din tara. Codul galben a fost emis pentru intervalul duminica seara pana luni dimineata. Fenomene vizate: precipitatii in general moderate cantitativ - ninsori, apoi lapovita si ploaie. Zonele afectate: Oltenia, Dobrogea,…

- Iarna incepe sa-si faca aparitia in Moldova. In sudul si centrul tarii au cazut astazi primii fulgi, iar locuitorii orasului Cahul au avut posibilitatea sa admire un un peisaj de poveste. Si in Capitala a inceput sa ninga de la amiaza.

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta o perioada de racire a vremii, pe fondul deplasarii unui val de aer arctic, astfel ca incepand din noaptea de duminica spre luni si pana miercuri dimineata cel putin se vor inregistra scaderi considerabile ale temperaturilor exterioare. Suplimentar, pentru…

- Diminetile vor fi racoroase, semn ca toamna nu este departe, dar la amiaza se anunta cald. Meteorologii anunta ca vor fi 33 de grade in Moldova si Dobrogea, 28 in Maramures, 29 in Crisana, Transilvania si Banat, 32 in Oltenia si 34 in Muntenia. Si miercuri vor fi ploi in tara si se anunta 31 de grade…

- Meteorologii au actualizat ultima informare meteo și anunța ca ploile și furtunile continua pana luni seara, dar numarul judetelor aflate sub cod galben a fost redus, scrie Mediafax.Potrivit ANM, numarul județelor aflate sub codul galben de furtuni puternice a fost redus de la 25 la 23.…