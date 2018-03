Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii au descoperit 15 noi planete, una dintre ele fiind o noua super-Terra ce ar putea detine rezerve de apa. Planetele orbiteaza in jurul unor stele mici si reci din apropierea sistemului nostru solar, cunoscute sub numele de "Pitici rosii", scrie Fox News.

- Ford chama inapoi in fabrica 1.4 milioane de mașini in America de Nord. Sub presiunea autoritaților americane, Ford cheama inapoi in frabrica aproape 1.4 milioane de mașini de talie medie in American de Nord din cauza faptului ca volanele unor modele pot cadea in timpul mersului, iar șoferii ar putea…

- Astronomii de la agenția americana NASA au facut un anunț ingrijorator acum cateva saptamani spunand ca Pamantul va fi lovit de o furtuna solara. Acest lucru urmeaza sa se intimple miercuri, anunța oamenii de știința. Efectul acesteia ar putea fi puternic resimțit de catre sateliții de comunicații și…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 9 martie a.c., decretele de decorare a unor personalitați din Regatul Țarilor de Jos.Citeste si: ALERTA - Romania va fi SUB APE: Avertisment de ultim moment de la hidrologi. Care sunt zonele lovite de inundatii Astfel, in semn…

- Cele trei exoplanete au razele de 1,6, 1,3 si respectiv 2,1 din raza Terrei. Toate intra in categoria super-Pamanturi, ceea ce inseamna ca au masa mai mare ca Terra, dar mai mica decat Neptun. Citeste si Sapte planete potential locuibile, descoperite in apropierea Pamantului. Se afla la doar…

- Ministrul Finantelor a lansat duminica seara un avertisment catre angajatii ANAF, afirmand ca nu va ezita sa-i dea afara pe cei care nu-si fac bine treaba, cu atat mai mult cu cat Declaratia unica va fi depusa pana la 15 iulie de aproape un milion de contribuabili.

- Are trei nominalizari și un caștig la premiile Oscar, dar, aseara, s-a prezentat doar in calitate de participant la celebra ceremonie ce a avut loc la Teatrul Dolby, din Los Angeles. Chiar și așa, in opinia multora, Nicole Kidman a fost printre marile caștigatoare ale serii. Asta pentru ca apariția…

- La finele celor 47 de tururi de pe varianta scurta a Autodromo Hermanos Rodriguez, Daniel Abt a devenit primul invingator german din Formula E și a pus capat seriei de ghinioane care a marcat debutul de sezon pentru Audi. Lucas di Grassi a demonstrat in antrenamente ca monopostul Audi este capabil sa…

- Un anumit tip de microb, care traieste pe Terra pe fundul oceanelor la adancimi mari, ar putea fi capabil sa supravietuiasca in conditii asemanatoare care ar exista pe Enceladus, unul dintre satelitii naturali ai planetei Saturn, potrivit unui studiu publicat joi, informeaza Xinhua. In…

- Valul de frig si precipitatiile sub forma de ninsoare vor persista in urmatoarele trei zile in Bucuresti, iar stratul de zapada va ajunge, in medie, la 35 - 40 cm, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).

- Omul de afaceri Elan Schwartzenberg a sustinut, intr-un interviu acordat postului de televiziune B1 TV, ca avocatul sau din Israel i-a scris, in 2013, Laurei Codruta Kovesi, spunandu-i ca Elan Schwartzenberg vrea sa revina in Romania. Potrivit omului de afaceri, sefa DNA a refuzat „brutal” audienta.…

- Traficul rutier pe Drumul National 1 A Cheia-Brasov va fi comoplet oprit, in noaptea de vineri spre sambata, intre miezul noptii si ora 5.00, pentru tractarea unui camion iesit in decor. Soferii sunt sfatuiti sa foloseasca rute alternative. Centrul Infotrafic anunta ca circulatia rutiera va fi oprita…

- Potrivit specialistilor de la spaceweather, zilele acestea, cand un vant solar a atins campul magnetic al pamantului, Terra a suant pur si simplu ca un clopot. Ieri, un curent de vant solar de mare viteza a trecut chiar la sud de Pamant, facand contact cu campul magnetic al planetei noastre. Acest lucru…

- Din dorinta de a fi aproape de ieseni si pentru a imbunatati in beneficiul comunitatii locale propunerea de buget pentru anul 2018, consilierii PMP Iasi au depus amendamente care vizeaza, in primul rand, optimizarea sistemului de sanatate. In urma votului din sedinta de CL de astazi, consilierii PMP…

- Romania a urcat pe locul 36 in clasamentul FIFA. Tricolorii au facut un salt de patru locuri fata de luna trecuta in ierarhia data publicitatii, joi, de Federatia Internationala de Fotbal (FIFA). Cea mai buna clasare a tricolorilor in 2017 a fost in ianuarie, pe locul 39, iar cea mai slaba in aprilie…

- Ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu a avertizat luni ca exista o grava problema de incredere intre Washington si Ankara, ale caror relatii se afla intr-un moment 'foarte critic', riscand sa se deterioreze total, transmit dpa si AFP, preluate de...

- Noi dovezi ca unele alimente favorizeaza dezvoltarea celulelor canceroase au fost prezentate de cercetatori. Specialisti de la Cambridge au remarcat ca tumori agresive la san nu au dezvoltat metastaze la oase, plamani sau creier, daca in organism nu se regasea un anume aminoacid. Este vorba despre asparagina,…

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, a declarat miercuri ca, in cazul in care vointa politica va fi ca procurorii sa nu mai investigheze cazurile de coruptie, Romania se va intoarce in anii 2000, atunci cand „cazurile celebre” erau cele in care politisti…

- Un sistem solar din galaxia noastra, Trappist-1, include sapte planete telurice care par a contine apa si sint potential locuibile, se arata intr-un studiu publicat luni, citat de AFP. Descoperirea sistemului solar format din cele sapte planete, care orbiteaza o stea rosie pitica, "ultrarece", situat…

- Incepand cu data 3 februarie 2018, Roxana Moise, o tanara din Ramnicu Valcea, antrenor de fitness, face parte din echipa „Razboinicii” din celebrul reality show Exatlon care a clasat Kanal D pe primul loc in topul televiziunilor din Romania! „Avem placerea de a va invita sa o urmarim si sa o sustinem…

- Inspectorii Directiei de Sanatate Publica Timis fac, luni dimineata, un control la Spitalul de Boli Infectioase “Victor Babes” din Timisoara, unde au fost internati pacienti in saloane cu pereti scorojiti si mobilier ruginit, transmite corespondentul Mediafax.

- Un asteroid va trece pe langa Terra in aceasta noapte, scrie realitatea.net.Aproape de miezul noptii, la ora 23 și 30 de minute, un asteroid va trece aproape de Terra. Fenomenul are loc anual inca din 2004, cand asteroidul a fost descoperit de un observator din Hawaii.

- Rusia a emis un avertisment de calatorie pentru cetatenii sai pe care ii avertizeaza ca ar putea fi arestati in strainatate si extradați in Statele Unite. In plus, ministerul rus de Externe acuza Washingtonul ca "vaneaza" cetateni rusi.

- O casa din trei din sudul Libanului e un depozit de arme sau o ascunzatoare Hezbollah, care si-a marit arsenalul cu cel putin 100 de mii de rachete, dintre care cateva mii sunt cu raza lunga, ce pot atinge Israelul, avertizeaza purtatorul de cuvant al Armatei israeliene intr-un articol publicat pe un…

- Unele legume nu trebuie consumate niciodata crude, chiar daca anumite rețete de salata, de exemplu, cer asta. Legumele boabe ca fasolea roșie, soia sau mazarea nu trebuie consumate crude deoarece conțin și ele substanțe toxice. Boabele de soia, de exemplu, când sunt consumate crude,…

- Betty, o stewardesa cu experienta, sustine ca apa folosita in cafea este aceeași cu cea a toaletelor avionului. "Nu beți cafea in avioane! Este aceeași apa care trece prin sistemul de baie. Recent am avut un test pentru E. coli in apa noastra și nu a trecut. Așadar, evitați orice apa calda…

- Apa este sursa noastra de viața. Deși o privim de multe ori ca pe un lucru banal, apa ascunde de multe ori curiozitați ieșite din comun. Libertatea.ro iți prezinta 10 lucruri neștiute despre cel mai raspindit lichid de pe Terra. 1. In Africa și Asia, oamenii merg in media 6 kilometri pina la cea mai…

- Avertisment fara precedent al fostului presedinte, Traian Basescu, la adresa lui Klaus Iohannis. Actualul senator spune ca seful statului a fost pacalit cu suspendarea pentru a o accepta pe Viorica Dancila pentru functia de premier. Mai mult, seful PMP e total nemultumit de nominalizare si anunta…

- Colțul Romaniei de pe „Centenario”. „Libertatea” a descoperit la Montevideo „urmele” naționalei noastre care a participat la Campionatul Mondial din 1930. O poza și un ziar. Atat s-a mai pastrat de pe urma celor care au plecat cu celebrul vas „Conte Verde” spre cea mai tare aventura a naționalei noastre…

- Un asteroid ce a fost inclus de NASA în categoria corpurilor ceresti "potential periculoase" va trece pe lânga Terra pe 4 februaie, la o distanta de 4,2 milioane de kilometri, informeaza leparisien.fr. Asteroidul 2002 AJ129, ce are un diametru de aproximativ 1,1 kilometri,…

- Ministerul turc de Externe si-a avertizat, vineri, cetatenii care calatoresc in Statele Unite ca risca arestarea arbitrara si a indemnat la precautie in eventualitatea unor vizite, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Dupa patru ani de colaborare, Simona Halep s-a despartit de Adidas, firma ce-i oferea un milion de euro pe an. Dar, dupa ce a devenit numarul unu mondial ea a dorit dublarea sumei, nemtii refuzand. Astfel, staff-ul romancei a demarat tratativele cu mai multe branduri sportive, iar prima sansa o…

- Alternativa pentru Germania, partid de extrema dreapta, i-a acordat un avertisment deputatului sau Jens Maier, pentru ca a postat un tweet cu caracter rasist la adresa lui Noah Becker, fiul fostului tenisman german Boris Becker, relateaza AFP. Conducerea AfD a luat decizia in unanimitate,…

- Odata cu anul 2018 vin si anunturile in materie de automobile care abia asteapta sa dea ochii cu lumea. Mercedes-Benz anunta ca noul Mercedes Clasa G isi va face aparitia chiar luna aceasta si nu mai este mult pana ce vom putea admira noul model in toata splendoarea sa. 0 0 0 0 0 0

- Lista cuprinde fotbalisti in ascensiune legitimati la echipe din Europa si a fost realizata de catre corespondentii UEFA. "In 2016, cand mijlocasul a semnat cu FCSB, i s-a stabilit o clauza de reziliere de 50 de milioane de euro; acum justifica acea suma prin prestatiile la FCSB si nationala…

- In apropiere de Ștefan Voda a avut loc un accident teribil. Doua persoane s-au stins pe loc dupa ce mașinile pe care le conduceau s-au lovit violent. Potrivit poliției, totul s-a intimplat in aceasta dimineața, in jurul orei 5:30 la o stație PECO din apropierea orașului Stefan Voda. Un Land Rover,…

- Intalnirea premierului Mihai Tudose cu reprezentantii organizatiilor civice a inceput la ora 11.00, la Palatul Victoria. La discutii participa si reprezentanti ai unor organizatii aflate la originea protestelor privind legislatia penala, care i-au solicitat lui Tudose o discutie pe tema legilor justitiei…

- Indigestia, cunoscuta și sub numele de dispepsie, se manifesta prin crampe, durere la nivelul abdomenului superior, balonare, senzatie de greata, varsaturi. Tulburarea apare, de regula, dupa mesele imbelsugate – dar nu numai. Asa ca este esential sa ai in casa cateva plante din care poti prepara…

- Populatia mondiala va ajunge la aproape 7,6 miliarde de oameni la inceputul anului 2018, au anuntat vineri reprezentantii German Foundation for World Population (DSW), citati de DPA și preluați de Agerpres.

- Vlad Chricihes si-a prelungit contractul cu Napoli. Presa din Italia anunta ca fundasul roman va ramane pe San Paolo pana in 2022 si ca lipseste doar anuntul oficial in ceea ce priveste soarta romanului. Fundasul roman a ajuns la un acord cu liderul din Serie A privind prelungirea…

- Intr-un top al cheltuielilor cu ocazia sarbatorilor de iarna, Romania se afla in acest an pe locul 2, dupa Mexic, din 20 de tari analizate, in functie de procentul alocat per gospodarie (31,9%), adica circa 280 de euro, arata Constantin Magdalina, expert, Tendinte si Tehnologii Emergente. Potrivit sondajului,…

- "Din pacate observam o deteriorare majora a climatului democratic in Europa de Est. Daca pana nu demult exemplele Ungariei sau Poloniei erau privite ca sperietori sau ca elemente negative ale Europei de Est, acum vedem ca si Romania se intregreaza in acest trend profund negativ si, dupa cum era de asteptat,…

- Un sistem solar cu opt planete, similar celui din care face parte Pamantul, a fost descoperit de Agentia spatiala americana (NASA) cu ajutorul telescopului spatial Kepler si inteligentei artificiale, anunța AFP, conform mediafax.ro

- Multe dintre jucariile care se vand pe piata in luna decembrie sunt neconforme, unele aparand si pe site-ul RAPEX, sistemul de alerta rapida pentru jucarii cu probleme, a anuntat, vineri, derectorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului (ANPC), Paul Anghel. Potrivit acestuia,…

