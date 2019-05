Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare de vreme rea, cu ploi torentiale, vijelii, grindina si temperaturi scazute, valabila in cea mai mare parte a tarii, incepand de duminica dupa-amiaza și pana miercuri...

- Meteorologii au emis, duminica, o informare de instabilitate atmosferica accentuata, valabila in intreaga tara, pana miercuri dimineata la ora 9.00. Se vor semnala ploi torentiale, vijelii, descarcari electrice si grindina. Vremea se va raci accentuat, iar la munte va ninge. In Bucuresti, se vor inregistra…

- Meteorologii au emis o informare pentru perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in toate regiunile țarii, ceea ce inseamna ca vom avea cateva zile cu ploi torențiale, vijelii, caderi de grindina și frig. „In intervalul menționat, in cea mai mare parte a țarii vor fi perioade…

- Meteorologii au emis duminica o informare prin care anunța ploi torențiale, descarcari electrice, vijelii și caderi de grindina în toata țara, pâna miercuri dimineața. Vremea se va raci, iar la munte va ninge și va fi viscol. ncepând de duminica de la ora 15.00 pâna…

- Meteorologii au emis, duminica, o informare de instabilitate atmosferica accentuata, valabila in intreaga tara, pana miercuri dimineata la ora 9.00. Se vor semnala ploi torentiale, vijelii, descarcari electrice si grindina. Vremea se va raci accentuat, iar la munte va ninge. In Bucuresti, se vor inregistra…

- Meteorologii au emis cod galben de vreme rea pentru intervalul 30 aprilie, ora 14 – 01 mai, ora 21. Fenomenele vizate in aceasta perioada sunt ploile torențiale și vantul puternic.Citește și: Politistii au facut PRAPAD de sarbatori: sute de romani au ramas fara permise auto sau au primit amenzi…

- Sambata, va intra in vigoare un cod galben de ploi valabil pentru 25 de județe, inclusiv in Capitala. Incepand cu ora 12:00 va intra in vigoare și un cod galben de inundații. Inca de vineri,...

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben valabila de vineri dupa-amiaza pana sambata dupa-amiaza, in Banat, Crisana, Muntenia, Dobrogea si in sudul si centrul Moldovei, unde vor fi intensificari ale vantului si viscol, in zonele montane. In toata tara, vremea se va raci accentuat si vor fi...