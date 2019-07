Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ploi si grindina care vizeaza mai multe judete din nordul, vestul si centrul tarii, care este valabila pana duminica seara, la ora 18.00, cand va intra in vigoare si un cod portocaliu valabil in vestul, sudul si sud-vestul tarii. Potrivit…

- Meteorologii au emis, astazi, 27 iunie, o avertizare Cod portocaliu de vijelii, grindina și ploi torențiale pentru 25 de județe din țara, inclusiv Neamțul. Vor fi perioade in care vantul va avea intensificari puternice, cu rafale, in general, de 80-100 km/h, vor fi vijelii, frecvente descarcari electrice…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis noi avertizari de vreme rea, care vizeaza mai mult de jumatate din teritoriul Romaniei. In Nord este cod portocaliu, in timp ce un cod galben se așterne in alte zone ale teritoriului.

- Vremea este la extreme in Romania, de la temperaturi de pana la 40 de grade Celsius, la ploi torențiale in doar cateva ore. Administratia Nationala de Meteorologie a emis luni avertizari nowcasting Cod portocaliu de ploi torentiale, vijelii si grindina pentru mai multe județe din țara.

- Meteorologii anunta o noua noapte cu fenomene extreme, caracterizata in mai bine de jumatate din tara de vijelii, cantitati foarte mari de apa si pe alocuri descarcari electrice si caderi de grindina. La aceasta ora e in vigoare un cod galben, iar de duminica seara acesta se va extinde, in timp ce multe…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting cod portocaliu de ploi, vijelii si grindina pentru mai multe localitati din judetele Vaslui, Vrancea, Bacau si Galati. Meteorologii avertizeaza ca in localitatile vizate din cele patru judete judete se vor inregistra cantitati de…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o informare de vreme instabila, valabila pana joi seara la nivelul intregii tari. Astfel, in intervalul 22 mai, ora 12:00 - 23 mai, ora 22:00, in vestul, nord-vestul si centrul tarii, precum si la munte, cu precadere in zona Carpatilor…

- Astfel, în intervalul 22 mai, ora 12:00 – 23 mai, ora 22:00, în vestul, nord-vestul și centrul țarii precum și la munte, cu precadere în zona Carpaților Occidentali și în jumatatea nordica a Carpaților Orientali, se vor semnala averse ce vor avea și caracter torențial.…