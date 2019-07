Accident si la Moisei: Trei victime duse la spital

Luni, 29 iulie, in jurul orei 18.00, in localitatea Moisei a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme. Au rezultat trei victime care au fost predate la CPU Borsa. La fata locului au intervenit echipaje EPA si SAJ Borsa. Informatii oferite de Oana Gonczi, purtatorul de cuvant… [citeste mai departe]