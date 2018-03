Avertisment de la „Socola“: astenia de primăvară se poate transforma în depresie Astenia de primavara se poate „transforma" in depresie. Specialistii de la Institutul de Psihiatrie „Socola" atrag atentia ca, daca astenia resimtita primavara este ignorata, starea celui afectat poate ajunge la depresie. Potrivit medicilor, astenia de primavara nu este o boala, ci un cumul de stari fiziologice, normale, care apar atat la persoanele sanatoase, cat si la cele care au asociata o alta afectiune. „Este un proces de ajustare al organism (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

- Astenia de primavara nu este o boala, ci un cumul de stari fiziologice, normale, care apar atat la persoanele sanatoase, cat si la cele care au asociata o alta patologie, insa poate avea urmari dintre cele mai nefaste daca nu este tratata la timp, putand sa duca la depresie, sustin specialistii. Peste…

- Echinoctiul de primavara 2018. Primavara din punct de vedere astronomic incepe odata cu echinocțiul de primavara și dureaza aproximativ 92 de zile. Echinoctiul este momentul cand ziua si noaptea sunt egale in orice loc de pe Pamant, datorita faptului ca Soarele, in miscarea sa aparenta pe…

- Astenia de primavara. Simptome Potrivit specialistilor, astenia de primavara afecteaza mai mult femeile, al caror organism se adapteaza mai greu la noul mediu. Dar, astenia de primavara mai poate fi cauzata si de schimbarile hormonale care se petrec sau din cauza lipsei vitaminelor si mineralelor…

- 20 martie, ziua in care este Echinocțiul de PRIMAVARA 2018. Ziua devine mai lunga, iar natura se trezește la viața. Echinoctiul de primavara, momentul care marcheaza inceputul primaverii astronomice, se va produce anul acesta, 2018, marți, 20 martie, la ora 18:15 (ora Romaniei, n.r.), informeaza site-ul…

- Astenia de primavara poate fi definita ca o senzatie de oboseala si slabiciune fizica, aparuta la trecerea dintre anotimpuri. Afla cum sa depistezi cat mai repede simptomele asteniei de primavara și sa o tratezi la timp, scrie realitatea.net.

- Sunt multi oameni care primavara se simt mai tristi si mai lipsiti de vlaga decat in alte anotimpuri. Tonusul psihic foarte scazut poate fi un semn al ceea ce se numeste depresie de primavara. Cand este coroborat cu izolarea, letargia, anxietatea, lipsa resurselor interioare si a celor fizice, acest…

- Primavara se trezesc la viata si daunatorii culturilor agricole. In luna martie, cand vremea se incalzeste, fermierii trebuie sa fie precauti si sa faca tratamentele necesare. In caz contrar, productia se va diminua drastic.

- Specialistii de la Institutul de Medicina Urgenta au reusit sa restabileasca din fragmente mana unui barbat de 42 de ani. Locuitorul satului Mandac din raionul Drochia si-a accidentat bratul in timp ce lucra la o moara electrica.

- Meteorologii estimeaza, pentru urmatoarele trei luni, o vreme cu temperaturi, in general, apropiate de normele climatologice, insa cu precipitatii excedentare in majoritatea regiunilor. Potrivit prognozei de specialitate a Administratiei Nationale de Meteorologie, valabila pentru intervalul martie…

- Specialiștii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Prahova au lansat o avertizare adresata populației, in contextul in care, in noaptea de duminica spre luni, județul, ca de altfel trei sferturi din țara, intra sub atenționate cod portocaliu de ger ( VEZI DETALII ).

- Un tanar de 22 de ani din Tomesti a fumat atat de multa marijuana incat a fost transportat de urgenta la spital, unde, dupa ce a fost stabilizat, a fost dirijat catre Institutul de Psihiatrie „Socola" pentru tratament de specialitate. Un alt barbat de 30 de ani a fost batut de parintii sai, ajungand…

- Institutul de Psihiatrie „Socola" intentioneaza sa implementeze un ambitios proiect pentru bolnavii de Alzheimer, prin intermediul caruia sa fie construit un adevarat „sat Alzheimer" in judet, la sectia exterioara Barnova, dupa un model olandez. Tot in cadrul acestui proiect se doreste si depistarea…

- Romania a avut parte de o iarna blanda pana acum, dar mai avem o luna din acest anotimp. Prognozele pe termen scurt indica de asemenea temperaturi mai mari decat media perioadei, insa meteorologii si-au indreptat atentia si asupra primelor luni de primavara, martie si aprilie.Citeste si: Gafa…

- Institutul de Psihiatrie „Socola" a luat decizia de a reduce angajamentele bugetare aferente trimestrului I din acest an cu 30-, ca urmare a faptului ca, pentru perioada ianuarie - martie, contractul cu Casa de Asigurari de Sanatate Iasi este mai mic cu 30- fata de nivelul anului precedent. Astfel,…

- Sindromul „Italia” se defineste ca o patologie psihica specifica femeilor care migreaza din Europa de Est pentru a lucra ca asistenti familiali si care se extinde in mod ocazional catre copiii pe care ii lasa acasa. Cercetatori din Udine, Italia, studiaza „Sindromul Italia” la Institutul de Psihiatrie…

- Sindromul Italia” se defineste ca o patologie psihica specifica femeilor care migreaza din Europa de Est pentru a lucra ca asistenti familiali si care se extinde in mod ocazional catre copiii pe care ii lasa acasa.

- Saptamana viitoare, in perioada 21 - 28 ianuarie, la Institutul de Psihiatrie „Socola" vor fi prezenti specialisti de la Universitatea din Udine, Italia, care vor studia modul in care femeile din Moldova, aflate la munca in Italia, mentin legatura cu familiile ramase in tara. Specialistii sustin ca…

- Intr-o gradina din Galati au aparut capsunile si chiar au inceput sa se coaca, iar in curte au inflorit galbenelele, flori care apar doar primavara. Specialistii spun ca nu este niciun motiv de ingrijorare si explica aparitiile surprinzatoare...

- Dupa evaluarea din UPU, pacientul a fost dirijat catre Institutul de Psihiatrie „Socola" pentru consult de specialitate. „Pacientul, consumator cronic de marijuana, s-a prezentat in UPU pentru agitatie psihomotorie si excoriatii la nivelul piramidei nazale. Declarativ, pacientul a precizat ca a consumat…

- Intr-o gradina din Galati au aparut capsunile si chiar au inceput sa se coaca, iar in curte au inflorit galbenelele, flori care apar doar primavara. Specialistii spun ca nu este niciun motiv de ingrijorare si explica aparitiile surprinzatoare prin vremea calda pentru aceasta perioada.

- Potrivit medicilor, barbatul prezenta o intoxicatie medicamentoasa voluntara, dupa acordarea primului ajutor fiind directionat catre Institutul de Psihiatrie „Socola" pentru tratament de specialitate. Tot catre „Socola" a fost directionata in cursul garzii trecute si o ieseanca in varsta de 38 de ani…

- Dupa primul ajutor, tanara a fost transferata la Institutul de Psihiatrie „Socola", pentru consult de specialitate. Potrivit unor informatii, fata a incercat sa-si faca rau cu antibiotice si cu anticonceptionale, inghitind in jur de 15 pastile. „Pacienta prezenta o intoxicatie medicamentoasa voluntara…

- Viitorul criminalei Magdalena Șerban va fi decis de trei medici legiști care, periodic, o examineaza din punct de vedere psihiatric, chiar intr-una dintre celulele Spitalului Penitenciar Jilava, acolo unde asasina este inchisa de o luna. Pentru a stabili daca a avut discernamant cand a ucis, specialiștii…

- O angajata a Institutului de Psihiatrie „Socola” din Iasi a fost sanctionata disciplinar cu transferul la o alta unitate dupa ce ar fi comercializat produse cosmetice in timpul serviciului, ignorand sarcinile de munca.

- Potrivit unui comunicat de presa emis de institut la vremea respectiva, necesitatea unui corp nou de cladire la „Socola" are legatura cu cresterea incidentei si prevalentei tulburarilor psihiatrice, precum si cu adresabilitatea crescuta din spital. Lunar, la Institutul de Psihiatrie „Socola" ajung in…

- Institutul de Psihiatrie „Socola" din Iasi se judeca cu o angajata a unitatii intr-un un proces ce, aparent, nu mai are nicio miza. O bucatareasa din cadrul institutiei a dat in judecata unitatea sanitara dupa ce a primit o sanctiune constand in mutarea disciplinara la Sectia exterioara de la Barnova.…

