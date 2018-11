Avertisment de la creatorul internetului. Despre ce PERICOLE vorbește Tim Berners-Lee, creatorul internetului: „Intr-o economie de piața normala, cand o societate capitalista se dezvolta, de obicei avem de-a face cu pioneri intr-un anumit domeniu sau o parte sau alta dominandu-le pe celelalte. Bineințeles ca in cazul rețelelor sociale, a magazinelor online, acestea tind sa funcționeze mai eficient cand au mai multe date ale utilizatorilor, mai mulți utilizatori, devin economii la scara, deci in mod natural vei avea o companie care domina sectorul de activitate, iar acum exista multa consolidare. De-a lungul istoriei nu cred ca am vazut cu adevarat o alternativa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) atrage atentia asupra unei noi campanii de tip phishing scam care se deruleaza, in aceste zile, prin intermediul retelei de socializare Facebook. Intr-un mesaj postat pe Facebook, specialistii romani precizeaza ca, "recent,…

- In Ungaria, au intrat in vigoare, ieri, noi reglementari privind organizarea manifestatiilor. Astfel, politia le va putea interzice, daca va considera ca ele pericliteaza siguranta sau ordinea publica, ori aduc atingere drepturilor si libertatilor altora. Realizatorul Realitatea Tv Rareș Bogdan a…

- Compania Tesla a acceptat sa il demita pe Elon Musk din functia de presedinte al consiliului de administratie si sa plateasca o amenda de 40 de milioane de dolari, in cadrul unei intelegeri cu SEC (Securities and Exchange Commission, comisia de supraveghere a valorilor mobiliare si a burselor din SUA).…

- Mașina de poliție, “victima colaterala” intr-un accident rutier in Eveniment / on 21/09/2018 at 13:03 / Joi, 20.09.2018, ora 19.09, la intersecția DN65A–DC45, in afara localitați Didești, s-a produs un accident rutier soldat cu victime omenesti. La fața locului s-a deplasat echipa operativa, care…

- THE GUARDIAN: Cei doi suspecți veniți pentru a-i ucide pe Serghei și Yulia Skripal erau ofițeri GRU ● LES ECHOS: Taxarea giganților Internetului- de ce s-a blocat Europa. ● HURRIYET: La Idlib, aveti in vedere experiența Turciei! Trump si Putin vorbesc alta limba ● HANDELSBLATT: Firmele iși fac planuri…

- Echivaland cu un certificat de deces al platformei Google+, recomandarea venita din partea companiei care a investit miliarde de dolari in speranta desarta de a ajunge din urma Facebook si alte retele de socializare bine stabilite nu face decat sa consemneze ceea ce restul lumii a acceptat de mult timp.…

- Municipalitatea alexandreana a devansat acțiunile de dezinsecție pe raza orașului/ Tratament terestru și prin pulverizare aeriana, pana vineri in Eveniment / on 13/08/2018 at 10:18 / Serviciul public de interes local Administrația Domeniului Public Alexandria va aplica, pana vineri, 17 august, un…

- Mihai Sora a scris, intr-o postare pe Facebook, ca cei care vin astazi de peste hotare sa participe la protest „sunt cei care au deprins gustul libertatii, care stiu ce inseamna munca cinstita si demnitatea“. Totodata, filosoful a transmis ca va participa la miting si ii indeamna pe romanii din tara…