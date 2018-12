Avertisment de la ASF: Un fond de pensii private are un grad de risc ridicat

Stiri pe aceeasi tema

- Titlurile de stat detin cea mai mare pondere in cadrul activelor, de 29,43 miliarde de lei, respectiv 62,5%. Pe locul doi de afla actiunile, cu 8,9 miliarde de lei (18,93%). Depozitele bancare se situeaza pe locul al treilea din acest punct de vedere, cu 3,9 miliarde de lei, respectiv 8,31% din totalul…

- Asta dupa ce un salariat a adresat o cerere la Curtea de Apel Bucuresti in care a ridicat exceptia de neconstitutionalitate a OUG 82/2017, cea prin care Guvernul a decis reducerea contributiei, informeaza Profit.ro . El a sustinut ca "masura de reducere a cotei de contributie reprezinta o ingerinta…

- "Estimam pentru finalul acestui an sa existe aproximativ 11 miliarde de euro active acumulate. In cursul anului urmator, apropo de tendinte si ce sume ne asteptam sa intre in sistem, in conditiile mentinerii actualului procent de contributie, ar trebui sa ajungem undeva la aproape 2 miliarde de euro…

- Plata banilor acumulati in cadrul sistemului de pensii private se face deocamdata, tranzitoriu pana la aparitia unei legi de plata sub forma de anuitati, fie ca suma unica, fie sub forma de transe lunare egale pe o perioada de cel mult cinci ani...

- APAPR a anuntat ca a centralizat in premiera datele privind platile efectuate de fondurile de pensii private catre clienti si beneficiari de la lansarea sistemului si pana astazi. Datele sunt valabile atat pentru fondurile obligatorii, din Pilonul II, cat si pentru cele din Pilonul III, facultative.…

- Aproape 7,2 milioane de romani sunt, in prezent, participanti la sistemul de pensii private obligatorii, iar contributiile virate de ei sunt gestionate de unul dintre administratorii celor sapte fonduri de pensii private. La inceputul fiecarui an, fiecare administrator al unui fond de pensii obligatorii…

- Pilonul II de pensii private obligatorii continua sa fie rentabil, lucru mentionat atat de Autoritatea de Supreveghere Financiara (ASF), cat si de Administratorii de pensii private APAPR, chiar daca termenii si calculele folosite de cele doua entitati sunt diferite.