- Agenția Naționala de Administrare Fiscala a anunțat aseara ca recomanda tuturor reprezentantilor operatorilor economici sa ignore orice comunicari neoficiale sau solicitari de date confidentiale care pretind ca provin de la ANAF, dar sunt transmise de la adrese de email cu origine indoielnica.

- Transelectrica a inregistrat anul trecut pierderi de 47,9 milioane lei din cauza scaderii tarifului de transport al energiei si a ceea ce conducerea companiei a numit un "comportament neprudential manifestat in trecut". Pe 30 martie, Transelectrica si-a postat pe siteul propriu rapoartele…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala a elaborat masuri mult mai dure in ceea ce priveste controlul firmelor, se arata in ordonanta de urgenta adoptata joi de Guvern. Masura are scopul de a compensa impactul financiar determinat de aceasta ordonanta. Astfel, vor fi controlate…

- Zilele acestea, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura recalculeaza sumele pentru Sprijinul cuplat in sectorul zootehnic (SCZ) si Ajutorul national tranzitoriu (ANT). La nivel judetean, recalcularea se face pentru 1.500 de fermieri, care urmeaza sa-si primeasca deciziile cu noile cuantumuri,…

- Societatea Oil Terminal S.A informeaza cu privire la faptul ca prin Hotararea Pronuntata in data de 15.03.2018, Tribunalul Constanta a admis cererea formulata de catre Oil Terminal S.A. si a dispus suspendarea Deciziei nr. 2 21.12.2017 emisa de Agentia Nationala de Administrare Fiscala ndash;Directia…

- Persoanele fizice care au obținut in 2017 venituri in afara Romaniei vor fi obligate sa le declare Fiscului, pentru impozitare, pana cel tarziu la 15 iulie 2018, potrivit noului mecanism de declarare și plata pentru persoanele fizice, adoptat joi de Guvern, scrie AvocatNet.ro. Raportarea se va face…

- ADVERTORIAL POLITIC Guvernul a discutat actul normativ care simplifica mecanismul de declarare/impozitare a veniturilor independente – Formularul 600. De asemenea, a fost rezolvata problema salariilor celor care sunt in concediu medical. ”Este aproape imposibil ca intr-o reforma fiscala atat de complexa…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala organizeaza o procedura publica pemtru atribuirea contractului "Servicii medicale de medicina munciildquo;, in valoare de 400.759,08 lei. Potrivit anuntului de participare vor ti testati angajatii din Bucuresti, Constanta, Sibiu, Targu Jiu, Suceava, Deva si…

- Declaratia Unica va trebui depusa pana la data de 31 martie 2018, apoi Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va emite decizii de impunere, iar plata impozitului/contributiilor aferente va trebui efectuata pana la 15 iulie 2018. Read More...

- Printre festivisme, bilanturi si mariri de salarii si pensii anuntate de guvern isi face loc o grozavie. Multi romani au primit in ultima saptamana scrisori de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala prin care erau instiintati ca s-au emis Decizii de plata pe numele lor sau ale firmelor pe care…

- Printre festivisme, bilanțuri și marari de salarii și pensii anunțate de guvern iși face loc o grozavie. Mulți romani au primit in ultima saptamana scrisori de la Agenția Naționala de Administrare Fiscala prin care erau inștiințați ca pe conturile proprii sau ale firmelor pe care le dețin s-a pus…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a elaborat proiectul de norme de aplicare a ordonantei 3/2018, prin care statul plateste o parte din contributia la sanatate a angajatilor din firmele private, din domeniile IT si cercetare sau cu dizabilitati.

- Peste 94.000.000 de lei, valoarea unui prejudiciu estimat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala constand in debite datorate si neachitate bugetului de stat de o societate comerciala, au fost recuperati de politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei…

- Politistii bucureșteni au recuperat de la o societate comerciala impotriva careia Agentia Nationala de Administrare Fiscala a formulat plangere pentru evaziune fiscala un prejudiciu de 94 de milioane de lei. Reprezentantii firmei ce are ca obiect de activitate comertul de produse alcoolice supuse regimului…

- Pe baza datelor din Calendarul Obligatiilor Fiscale pe anul 2018, publicat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), principalele termene-limita pana la care trebuie declarate veniturile, respectiv platite taxele si impozitele in acest an sunt urmatoarele: - 26 februarie - ONG-urile si societatile…

- Mare atenție! Aceste declarații trebuie depuse la Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF), pana, cel tarziu, luni, conform calendarului fiscal al lunii februarie a.c. Mai exact, luni este termenul-limita pentru depunerea a patru formulare, anume Declarația 010, Declarația 020, Declarația…

- Liberalii atrag atentia ca Agentia Nationala de Administrare Fiscala nu a operat modificarile necesare in cazul Declaratiei 112 pe care trebuie sa o inregistreze agentii economici si solicita Guvernului demiterea de urgenta a conducerii ANAF. "Haosul fiscal generat de actuala guvernare PSD - ALDE…

- Contribuabilii din cele patru judete ale Regiunii Vest sunt seriosi, au activitate si isi platesc darile la stat. Aceasta ar putea fi una dintre concluziile trase in urma raportului emis de Directia Generala Regionale de Finante cu sediul la Timisoara. Conform informatiilor furnizate,…

- Toate cladirile din județele Timiș și Arad, aflate in proprietatea Uniunii Bulgare din Banat Romania (U.B.B.-R.) vor fi puse sub sechestru, anunța reprezentanții formațiunii. Potrivit acestora, masura a fost luata de organele de inspecție fiscala care au constatat ca U.B.B.-R. a achitat sume in contul…

- Conducatorul Uniunii Bulgare din Banat Romania a decis sa faca publica o situație dezastruoasa existenta in cadrul organizației, prezentand in acest sens un comunicat de presa extrem de cuprinzator și plin de numeroase acuzații. Se pare ca situația a devenit imposibil de gestionat intern…

- Pachetele de tigarete si tutun de rulat vor fi marcate cu un identificator unic, pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor de retail, a anuntat Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala (ANAF), prin intermediul unui comunicat…

- ANAF poate veni la tine acasa: Inspecția fiscala la cetațeni este prevazuta in Codul de procedura fiscala. Cele mai importante aspecte pe care trebuie sa le știi Legislația in vigoare imputernicește Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) sa verifice situatia fiscala a persoanelor fizice supuse…

- Anul 2017 s-a incheiat cu un deficit de 24,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din PIB, sub tinta anuala stabilita de 2,96% din PIB, cu venituri de 251,8 miliarde lei si cheltuieli de 276,1 miliarde lei, informeaza Ministerul Finantelor. Procentual, veniturile au fost cu 12,5% mai mari, in termeni nominali,…

- Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 24,3 miliarde de lei, respectiv 2,88% din Produsul Intern Brut (PIB), acesta fiind de 2,3 ori mai mare fata de un deficit de 10,2 miliarde de lei (1,21% din PIB) inregistrat in primele 11 luni ale anului trecut, arata datele Ministerului Finantelor Publica…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat recent in dezbatere un proiect de ordin privind procedura de restituire a sumelor reprezentand taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, platite in plus sau necuvenit si pentru care nu exista obligatia de declarare. Noile reguli sunt conforme…

- Magazinele ANAF, unde sunt scoase la vanzare bunurile confiscate de Agenția Naționala de Administrare Fiscala, merita vizitate, mai ales ca preșurile sunt foarte mici, o adevarata mana cereasca pentru orice roman! Practic, puteți veti achizitiona haine, cosmetice, electrocasnice, mobila la preturi…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) nu a cheltuit niciun leu pe sistemul IT, in urma implementarii programului cu Banca Mondiala, toti banii consumati fiind alocati consultantei, a declarat ministrului Finantelor, Ionut Misa, la audierile din Comisia economica a Senatului, citat de cursdeguvernare.ro.…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) anunta, intr-un comunicat transmis vineri, ca planul de incasari pentru 2017 a fost de 214,3 miliarde de lei si, conform datelor din trezorerie, s-au incasat 214,9 miliarde de lei.

- Persoanele fizice autorizate, alte persoane cu venituri pe cont propriu, cei care incaseaza dividende risca sa fie amendați daca nu vor depune declarația 600 privind contribuțiile sociale (CAS și CASS) pana pe 31 ianuarie 2018. Oficiali din Ministerul de Finanțe și ANAF s-au aratat deciși sa mearga…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat forumularul 600 in format PDF, care poate fi completat pe calculator și depus on-line. Depunerea se face pe site-ul ANAF, cu autentificare, au spus cei de la ANAF. Formularele se pot depune și la ghișeele ANAF de care aparțin contribuabilii,…

- Aproximativ 210.000 de romani sunt obligati sa depuna la Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) formularul 600, un document prin care acestia trebuie sa arate ce venituri au obtinut in 2017 sau cred ca vor obtine anul acesta pe langa salarii, astfel incat Fiscul sa le calculeze ce contributii…

- ♦ Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a redus in partea a doua a lui 2017 presiunea pe contribuabili, activitatea antifrauda fiscala fiind sensibil mai redusa decat in anul precedent. In T3 2017, comparativ cu T3 2016, numarul de controale efectuate de agentie s-a redus…

- Prin comparatie, in anul 2017, numai in cazul Formularului 200 „Declaratie privind veniturile realizate in Romania”, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a procesat documentele aferente depuse de 515.845 de contribuabili”. Formularul 600, reprezentand „Declaratia privind venitul…

- Vesti proaste pentru firme. Din acest an, Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) poate reține la bugetul propriu o cota de 15% din sumele recuperate de la contribuabili, cu scopul de a acorda premii personalului angajat. Acest lucru este prevazut de OUG 116/2017. Conform…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a decis sa anuleze creantele fiscale restante, aflate in sold la data de 31 decembrie a anului trecut, mai mici de 40 de lei. Potrivit art. 266 din Codul de procedura fiscala si a Ordinului ANAF nr. 3.497/2015, creantele fiscale restante administrate…

- Obligații fiscale pentru luna IANUARIE 2018. Agenția Naționala de Administrare Fiscala reaminteste calendarul obligațiilor fiscale pentru luna ianuarie 2018. Sunt anuntate termenele la care se depun declarațiile de mentiuni, privind impozitele pe venit, alte formulare și plați. OBLIGAȚII FISCALE IANUARIE…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a anunțat ca șterge o serie de datorii aflate la sold la finalul anului 2017. Astfel, toate datoriile mai mici de 40 de lei, pe care contribuabilii erau obligați sa le achite ANAF, vor fi eliminate din data de 7 ianuarie 2018 și nu vor mai figura in evidențele…

- Angajații ANAF vor fi premiați cu 15% din sumele recuperate. Guvernul a adoptat, la finalul anului trecut, o ordonanța de urgența (OUG) care permite Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) sa rețina la bugetul propriu 15% din sumele recuperate de la contribuabili, pentru a le acorda premii…

