Stiri pe aceeasi tema

- Tensiuni și semne de intrebare in coaliția PSD-ALDE. Totul a fost declanșat de un avertisment lansat pe Facebook de Calin Popescu Tariceanu, care considera ca Romania nu e pregatita sa preia președinția Consiliului Uniunii Europene fara un consens politic.

- Clarvazatoarea Maria Ghiorghiu, un nou avertisment tulburator! De data aceasta, celebra clarvazatoare scrie pe blogul personal despre inundații catastrofale, fara a preciza, insa, daca este vorba despre Romania sau despre alte zone ale globului. Contestata sau urmarita cu atenție crescand, Maria Ghiorghiu…

- Romania se situeaza pe locul 5 in Europa la consumul de pesticide, dupa marii consumatori care sunt Spania, Franța, Italia și Germania, informeaza Eurostat.Conform organismului european pentru statistica, in Romania s-au vandut in 2016 puțin peste 10 milioane de kg de pesticide, aproximativ la ...

- In unele zile de la sfarsitul lunii noiembrie, Romania va inregistra in orele de varf, un consum de electricitate de peste 9.000 MW, potrivit prognozelor. In ultima luna, am importat energie electrica aproape in fiecare zi, in orele de seara, cand consumul abia a depasit 8.000 MW Consumul brut de energie…

- România risca sa-si piarda competitivitatea pe termen lung si sa condamne generatiile viitoare la saracie, daca nu investeste inteligent în sanatatea si educatia cetatenilor sai, a declarat Tatiana Proskuryakova, directorul de tara al Bancii

- Victor Bostinaru, europarlamentar membru al Grupului Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European (S&D), a caracterizat afirmatia facuta luni de Comisarul european Corina Cretu drept una politica, dandu-i partial dreptate si a aparat Guvernul de la Bucuresti subliniind…

- Numarul persoanelor angajate a ajuns in luna iulie la un nivel record: 44,7 milioane. Nu sunt multi patroni care sa se teama in acest moment de izbucnirea unui razboi comercial, de pilda. Detlef Scheele, seful Oficiului de Munca: Locurile de munca ce tin de securitate sociala sunt tot mai multe, cererea…

- Barbatii din Romania se situeaza pe primul loc la consumul moderat de alcool, cu aproximativ 8,2 bauturi pe zi, se arata intr-un studiu privind limita de siguranta in consumarea bauturilor alcoolice, arata o analiza internationala realizata pentru Global Burden of Disease Study. Pe locul doi se afla…